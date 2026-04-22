Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Козлов

Лосось на гриле с ледяным характером: один этот нюанс заставит всех забыть про шашлык на майские

Еда

Лосось на гриле — это не просто еда, это проверка вашей дисциплины. Либо вы соблюдаете температурный режим, либо превращаете благородную рыбу в сухую подошву. Здесь важна безупречная техника обжарки и правильный баланс температур. Сочетание горячего, пропитанного дымком стейка лосося и прохладного травяного соуса создает ту самую гастрономическую гармонию, за которой охотятся шефы мирового уровня.

Стейк лосося на гриле
Фото: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейк лосося на гриле

Лосось на гриле с соусом "Зеленое яблоко"

Запомните: рыба не терпит суеты. Подготовьте все ингредиенты заранее. Стейки должны быть комнатной температуры, а домашний гриль - раскален до предела. Если работаете на открытом огне, дождитесь седого пепла на углях.

Ингредиенты для рыбы

  • 2 шт. Стейки лосося (по 200-250 г).
  • 2 ст. л. Оливковое масло.
  • Соль и черный молотый перец (по вкусу).

Ингредиенты для соуса

  • 150 г Натуральный густой йогурт.
  • 1 шт. Пучок кинзы.
  • 0.5 шт. Пучок мяты.
  • 5-7 шт. Листья щавеля.
  • 0.5 шт. Лук-шалот.
  • 2 ст. л. Сок лайма (или лимона).
  • Соль и перец (по вкусу).

"Рыба — деликатный продукт. Важно помнить о качестве сырья, особенно если вы предпочитаете слабую прожарку", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Пошаговое приготовление 

  • Подготовка. Лосось тщательно обсушиваем бумажными полотенцами. Влага — враг золотистой корочки. Смазываем рыбу оливковым маслом, солим и перчим. Это база для реакции Майяра.
  • Создание соуса. Кинзу, мяту, щавель и шалот отправляем в блендер. Добавляем сок лайма. Измельчаем до однородности. Вмешиваем йогурт (отличная замена майонеза для тех, кто следит за рационом), солим и перчим по вкусу.
  • Термическая обработка. Выкладываем рыбу на гриль кожей вниз. Жарим 4-5 минут. Кожа должна стать хрустящей, защищая нежную плоть от перегрева. Переворачиваем и держим еще 2-4 минуты.

Не снимайте рыбу с гриля сразу на тарелку. Дайте ей "отдохнуть" 2 минуты на деревянной доске. Температура внутри выровняется, и соки распределятся по волокнам.

"Для идеального результата на электрогриле всегда проверяйте чистоту панелей. Нагар портит вкус любого стейка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Сравнение техник приготовления

Выбор метода зависит от ваших полезных привычек и наличия оборудования. Электрогриль дает стабильность, угли — аромат.

Метод Особенности результата
Уличный гриль (угли) Выраженный аромат дыма, хрустящая кожа.
Электрогриль Равномерный колер, диетическое приготовление без лишнего жира.

Многие спрашивают, можно ли использовать аэрогриль. Да, это отличный способ получить сочное мясо или рыбу, сохранив все соки внутри за счет конвекции.

"В домашнем питании важно разнообразие. Соус на основе йогурта делает блюдо легче и интереснее классических соусов", — отметила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении рыбы

Нужно ли снимать кожу перед жаркой?

Нет. Кожа защищает филе от пересыхания и помогает сохранить форму стейка. На правильно разогретом гриле она превращается в деликатес.

Как понять, что рыба готова?

Если нажать на стейк, волокна должны начать слегка расходиться. Не передерживайте — лосось быстро становится сухим.

Можно ли заранее замариновать стейки?

Рыбе достаточно 15-20 минут. Если оставить ее в кислом маринаде надолго, текстура начнет разрушаться.

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, эксперт по уличной еде Максим Гришин, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов — шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда ужин рыба соус кухня советы рецепты кулинария
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.