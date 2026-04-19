Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Дорофеев

Запах, цвет и один трюк: как за минуту понять, можно ли пить воду из-под крана

Еда

Вода из-под крана — база любой кухни. На ней варят тибетские супы, ее используют для ферментации овощей и замеса теста. Но если жидкость из системы водоснабжения подводит, даже идеальный продукт превратится в технический брак. Проверить ресурс можно дома, не дожидаясь визита инспектора.

Фото: unsplash.com by Daniele Romanello is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экспресс-диагностика: тест-полоски

Самый быстрый способ анализа — химические индикаторы. Тест-полоски показывают уровень pH, содержание хлора, нитратов и общую жесткость. Если вы планируете готовить полезный завтрак из творога, избыточная жесткость воды может испортить вкус блюда. Реагенты на полоске меняют цвет при контакте с водой — достаточно сравнить результат со шкалой на упаковке.

"Вода напрямую влияет на текстуру выпечки. Если в ней слишком много минеральных солей, тесто будет вести себя непредсказуемо, а корочка на булках получится блеклой", — отметил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Органолептика: метод шеф-повара

Профессиональный повар видит проблему до того, как она попадет в кастрюлю. Органолептический анализ — это проверка с помощью органов чувств. Если вода имеет металлический привкус, это разрушит вкус нежного мяса, когда вы решите подать качественный шпик или деликатесную нарезку.

Признак О чем это говорит
Запах хлора Избыточное обеззараживание, риск для вкуса
Желтый оттенок Примеси железа или износ труб
Белый осадок Высокая концентрация солей жесткости

Для качественного домашнего жюльена или пиццы крайне важна чистота воды. Мутность или посторонний запах — это сигнал стоп. Не рискуйте продуктами, если прозрачность жидкости вызывает сомнения.

"При заготовках на зиму мутный рассол в банке часто является следствием плохой воды или нарушения технологии. Это прямой путь к порче всей партии", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Лабораторный контроль и точность

Домашние методы дают лишь общее представление. Если вы подозреваете, что в системе нарушены санитарные нормы, необходимо обращаться в лабораторию. Только спектральный анализ выявит тяжелые металлы и бактериальное загрязнение, которое не определяется на вкус или запах.

"В кондитерском деле вода — такой же ингредиент, как мука или сахар. Если она плохого качества, десерт не просто потеряет во вкусе, он может стать небезопасным", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Ответы на популярные вопросы о качестве воды

Можно ли пить воду, если она просто пахнет хлором?

Хлор летуч. Такую воду можно отстаивать в открытой емкости в течение 2-3 часов или использовать угольный фильтр. Однако для постоянного употребления лучше убедиться в отсутствии других примесей.

Почему после кипячения появляется белый налет?

Это выпадают в осадок соли кальция и магния. Такая вода считается жесткой. Она не опасна для здоровья, но портит бытовую технику и может изменять вкус блюд.

Что делать, если из крана идет ржавая вода?

Это признак коррозии труб или аварии на линии. Использовать такую воду для готовки категорически нельзя, так как избыток железа и окислов вреден для организма.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, кондитер Ольга Ефимова
Автор Алексей Дорофеев
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы вода кухня здоровье кулинария советы экспертов
Новости Все >
Незримый надзор ГАИ: как отметка в документах превращает водителя в нарушителя
Купили как игрушку — получили транспорт: какие правила включаются, когда питбайк выезжает на дорогу
Россия нажала на газ — и рынок занесло: китайские авто вышли в лидеры там, где не ждали
Хотели выжать лишнюю тысячу — получили больше хлопот: куда на самом деле девать старый АКБ
Один лезет до упора, другой не пускает: кто прав при сужении дороги на самом деле
Асфиксия железного коня: почему забитый выхлоп лишает автомобиль мощности
Один бокал не считается — пока не посчитают за вас: как промилле выходят за пределы нормы незаметно
Элита рабочего класса: почему доходы электрогазосварщиков в Курганской области бьют локальные рекорды
Осторожно, солнцепек: почему весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее обычного
Большая вода наступает: Тюменская область мобилизует силы в ожидании пика паводка
Сейчас читают
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Проверенные методы от экспертов, которые помогут сделать ваши томаты сладкими и мясистыми
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Популярное
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят

Садоводы нашли способ очистить участок от насекомых-вредителей без использования токсичных препаратов и тяжелого труда в период активной вегетации растений.

Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Мёртвые возвращаются в пикселях: чем оборачивается оживление близких через технологии
Секрет бархатистого горохового супа: как добиться ресторанной текстуры на домашней кухне
Россия нажала на газ — и рынок занесло: китайские авто вышли в лидеры там, где не ждали
Россия нажала на газ — и рынок занесло: китайские авто вышли в лидеры там, где не ждали
Последние материалы
Учёные из Университета Уэйк Форест открывают ген SP6, способствующий регенерации тканей
Мумии заговорили: как современные технологии томографии открывают тайны фараонов
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Воздушные куриные котлеты под сырной шапкой: восторг на вашей тарелке
Магия белой футболки: как превратить базовый аутфит в эталон стильного городского образа
Подводная ловушка привела к открытию века: внутри нашли мир, застывший до катастрофы
С мая 2026 года российские банки вводят лимиты на снятие и внесение наличных
Констанца: Румыния становится центром бюджетного отдыха для российских туристов
20 апреля: Адольф Гитлер и экологическое бедствие
Рецепт ленивых синнабонов на слоеном тесте: пошаговый план идеального десерта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.