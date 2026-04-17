Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Козлов

Никакой возни с гарниром: как превратить остатки риса в ослепительное блюдо с хрустящей корочкой

Еда

Классические котлеты — это база домашнего меню, но даже самый проверенный стандарт требует апгрейда. Итальянские аранчики превращают привычный дуэт фарша и крупы в автономное гастрономическое событие. Здесь не нужен дополнительный гарнир: рис выступает в роли "брони", удерживающей сок внутри, а панировка в муке и яйце создает тот самый ресторанный колер. Это технологичное решение для тех, кто ценит быстрый ужин без лишней суеты, где форма диктует содержание.

Фото: Pravda.ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золотистые шарики с мясным центром: ингредиенты

Основа блюда — правильно подготовленный рис. Он должен быть достаточно клейким, чтобы держать структуру, но не превращаться в кашу. В отличие от того, как готовится запеканка с курицей, где слои могут быть рыхлыми, аранчини требуют плотной формовки. Использование сливочного масла и сыра в рисовой базе — это не прихоть, а способ добиться пластичности "теста".

"Важно соблюдать баланс влаги в рисе. Слишком сухой рис рассыплется при жарке, а слишком жидкий не удержит начинку. Сыр и яйцо работают как связующее звено, предотвращая деформацию шарика", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Для начинки выбирайте качественный говяжий фарш. Его нужно предварительно обжарить с луком и томатной пастой. Сахар в соусе необходим для баланса кислотности томатов — этот прием часто применяется, когда готовится запеканка с мясом и картофелем для усиления вкусового профиля.

Ингредиенты

• Отварной рис — 300 гр.
• Фарш говяжий — 100 гр.
• Сыр (твердый) — 50 гр.
• Сливочное масло — 50 гр.
• Яйца куриные — 3 шт.
• Лук репчатый — 1 шт.
• Томатная паста — 1 ст. ложка.
• Мука — 2 ст. ложки.
• Сахар — 0,5 ч. ложки.
• Растительное масло — 2 ст. ложки.
• Петрушка, соль, перец — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Подготовить начинку

Обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости, добавьте фарш. Тушите с водой, томатной пастой и щепоткой сахара 15-20 минут до густоты. Всыпьте рубленую петрушку.

Собрать рисовую базу

В теплый отварной рис добавьте сливочное масло, тертый сыр и одно яйцо. Тщательно перемешайте до получения липкой массы.

Сформировать шарики

Возьмите порцию риса, сделайте лепешку, в центр выложите ложку мясной начинки. Скатайте плотный шар.

Запанировать

Обваляйте каждый шар в муке, затем в оставшихся взбитых яйцах.

Обжарить

Готовьте на сковороде с разогретым маслом 5-7 минут до ровного золотистого колера.

Секрет Шефа: чтобы рис не лип к рукам при лепке, постоянно смачивайте ладони холодной водой. Это позволит сделать поверхность шарика идеально гладкой перед панировкой.

Почему аранчини лучше обычных котлет

Котлеты часто требуют гарнира, что увеличивает время пребывания у плиты. Аранчини — это комплексное решение. Технология обжарки в муке и яйце создает защитный слой, похожий на тот, что дает сметанная броня для мясных пирогов. Влага остается внутри, а внешняя оболочка приобретает хруст.

"В общепите мы ценим такие блюда за их эргономичность. Это одновременно и сытный перекус, и полноценный обед, который удобно брать с собой. Главное — не жалеть масла для жарки, чтобы колер был равномерным", — объяснила в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Если вы хотите еще более глубокого вкуса, используйте соус бешамель в качестве дополнения или сделайте томатную заправку с чесноком. Это подчеркнет итальянские корни блюда и сделает рис сочнее.

"Аранчини — прекрасный пример региональной кухни, которая прижилась в домашних условиях благодаря доступным ингредиентам. Это блюдо объединяет в себе традиции юга Италии и нашу любовь к сытным мясным блюдам", — отметил специалист по региональной кухне Мария Костина в интервью Pravda. Ru.

Ответы на популярные вопросы об аранчини

Какой рис лучше всего подходит для рецепта?

Лучше брать круглозерный рис с высоким содержанием крахмала. Он лучше лепится и держит форму при термической обработке.

Можно ли использовать другой фарш вместо говяжьего?

Да, подойдет свино-говяжий или куриный фарш. Главное, чтобы начинка была хорошо протушена и лишена избытков жидкости.

Нужно ли обжаривать аранчини во фритюре?

Не обязательно. Достаточно обычной сковороды с небольшим количеством растительного масла, чтобы получить золотистую корочку.

Экспертная проверка: эксперт по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар Людмила Кравцова, специалист по региональной кухне Мария Костина
Автор Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов — шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда ужин кухня советы рецепты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.