Ни грамма муки и масла: секрет ленивого десерта из йогурта, который не вредит фигуре

Йогуртовое печенье собирается за 10 минут из четырёх ингредиентов — без духовки и сложных этапов. Основа держит форму за счёт плотного йогурта и кокосовой стружки, начинка — густое варенье. Ниже — точные пропорции, пошаговая сборка и нюансы, от которых зависит текстура.
Забудьте про духовку. В этой дисциплине важна скорость и точность пропорций. Если вы привыкли, что домашняя выпечка требует часов у плиты, этот метод перевернет ваше представление о кулинарии.
Время: 10 мин. Порции: 4.
Смешайте в глубокой емкости йогурт, стружку и пудру. Ваша задача — добиться пластичности, как у мягкого пластилина.
Смачиваем руки холодной водой. Берем столовую ложку массы, расплющиваем на ладони в ровный диск.
В центр выкладываем чайную ложку варенья. Важно: варенье должно быть холодным и густым, чтобы не "поплыло".
Аккуратно стягиваем края к центру и скатываем в шарик или придаем форму шайбы.
"Главная ошибка — использование питьевого йогурта. Нужен именно греческий, с высокой плотностью, иначе десерт превратится в кашу", — объяснила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.
В отличие от того, как готовится шоколадный торт, где структура фиксируется жаром, здесь работает связующая сила кокосового волокна. Стружка впитывает излишки влаги из йогурта, превращая его в стабильный крем-брюле без выпекания. Это быстрее, чем делать творожные рулетики, и эстетичнее обычного перекуса.
|Характеристика
|Йогуртовое печенье
|Время подготовки
|10 минут
|Термообработка
|Отсутствует
|Сложность
|Элементарно
"Такие десерты — спасение для домашнего рациона. Это полноценная альтернатива покупным сладостям, где вы контролируете каждый грамм сахара", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Если масса кажется податливой, не бойтесь добавлять кокосовую стружку сверх нормы. Качество ингредиентов решает всё: варенье должно быть "дрессированным" — не течь и держать форму. Это не та история, где уместны закуски с жидким соусом.
"Для начинки идеально подходят региональные джемы из клюквы или морошки — они дают нужную кислинку", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Отправьте готовые "печенья" в морозилку на 15 минут перед подачей. Холод заставит кокосовое масло в стружке схватиться, и десерт будет держать форму как премиальный трюфель.
Нет, обычный йогурт слишком жидкий. Масса не будет держать форму лепешки.
Используйте густой конфитюр или варенье с цельными ягодами. Жидкий сироп просто вытечет при формовке.
В холодильнике до 24 часов. Но лучше съедать сразу, так как кокос со временем может слишком сильно размокнуть.
