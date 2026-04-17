Елена Назарова

Ни грамма муки и масла: секрет ленивого десерта из йогурта, который не вредит фигуре

Еда

Йогуртовое печенье собирается за 10 минут из четырёх ингредиентов — без духовки и сложных этапов. Основа держит форму за счёт плотного йогурта и кокосовой стружки, начинка — густое варенье. Ниже — точные пропорции, пошаговая сборка и нюансы, от которых зависит текстура.

Фото: Pravda. Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Технология сборки: рецепт йогуртового десерта

Забудьте про духовку. В этой дисциплине важна скорость и точность пропорций. Если вы привыкли, что домашняя выпечка требует часов у плиты, этот метод перевернет ваше представление о кулинарии.

Время: 10 мин. Порции: 4.

Ингредиенты

  • 400 гр греческого йогурта (густого).
  • 100 гр кокосовой стружки (мелкого помола).
  • 3 ст. л. сахарной пудры или натурального меда.
  • 5 ст. л. густого варенья (ягодное или фруктовое).

Пошаговое приготовление 

Шаг 1: подготовка базы

 Смешайте в глубокой емкости йогурт, стружку и пудру. Ваша задача — добиться пластичности, как у мягкого пластилина.

Шаг 2: формовка лепешки

Смачиваем руки холодной водой. Берем столовую ложку массы, расплющиваем на ладони в ровный диск.

Шаг 3: начинка

В центр выкладываем чайную ложку варенья. Важно: варенье должно быть холодным и густым, чтобы не "поплыло".

Шаг 4: финальный колер

Аккуратно стягиваем края к центру и скатываем в шарик или придаем форму шайбы.

"Главная ошибка — использование питьевого йогурта. Нужен именно греческий, с высокой плотностью, иначе десерт превратится в кашу", — объяснила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Почему это работает: от текстуры до вкуса

В отличие от того, как готовится шоколадный торт, где структура фиксируется жаром, здесь работает связующая сила кокосового волокна. Стружка впитывает излишки влаги из йогурта, превращая его в стабильный крем-брюле без выпекания. Это быстрее, чем делать творожные рулетики, и эстетичнее обычного перекуса.

Характеристика Йогуртовое печенье
Время подготовки 10 минут
Термообработка Отсутствует
Сложность Элементарно

"Такие десерты — спасение для домашнего рациона. Это полноценная альтернатива покупным сладостям, где вы контролируете каждый грамм сахара", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Если масса кажется податливой, не бойтесь добавлять кокосовую стружку сверх нормы. Качество ингредиентов решает всё: варенье должно быть "дрессированным" — не течь и держать форму. Это не та история, где уместны закуски с жидким соусом.

"Для начинки идеально подходят региональные джемы из клюквы или морошки — они дают нужную кислинку", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Отправьте готовые "печенья" в морозилку на 15 минут перед подачей. Холод заставит кокосовое масло в стружке схватиться, и десерт будет держать форму как премиальный трюфель.

Ответы на популярные вопросы о десертах без выпечки

Можно ли заменить греческий йогурт обычным?

Нет, обычный йогурт слишком жидкий. Масса не будет держать форму лепешки.

Какое варенье лучше выбрать?

Используйте густой конфитюр или варенье с цельными ягодами. Жидкий сироп просто вытечет при формовке.

Как долго хранится такое печенье?

В холодильнике до 24 часов. Но лучше съедать сразу, так как кокос со временем может слишком сильно размокнуть.

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
