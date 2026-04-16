Выбирайте правильную колбасу: эсперты объяснили разницу между сертификацией РОСС RU и маркировкой ДТС

Прилавок супермаркета превращается в поле битвы за внимание покупателя. Яркие этикетки, агрессивные скидки, манящие названия — всё это лишь фасад. За ним скрывается сложная биохимия и промышленная технология. Многие хватают товар, доверяя привычному логотипу, совершая фатальную ошибку. Истинное качество продукта кроется не в маркетинговой оболочке, а в строгой маркировке, которую производители стараются спрятать от глаз.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина выбирает колбасу в магазине

Ловушка знака ЕАС

Система сертификации — это не просто формальность. Знак "ЕАС" подтверждает соответствие товара техническим регламентам Евразийского экономического союза. Покупатель видит аббревиатуру и считает продукт безопасным. Однако методы подтверждения этого соответствия разнятся радикально. Существует пропасть между реальным лабораторным контролем и банальной декларацией от изготовителя.

"Потребители часто путают сертификат и декларацию. Для пищевой промышленности разница колоссальная: в первом случае независимая лаборатория проверяет состав на соответствие технологическим картам, во втором — ответственность полностью лежит на совести завода", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Почему ДТС — путь к пищевому контрафакту

Ищите рядом с логотипом длинный цифровой код. Маркировка, начинающаяся с "РОСС RU", свидетельствует о прохождении государственной сертификации. Это техническая гарантия качества. Если же видите "ДТС" (декларация о соответствии), включается режим осторожности. Такой продукт не проходил строгих испытаний в сторонних центрах. Это повод для производителя сэкономить на сырье.

Маркировка РОСС RU Маркировка ДТС Независимый лабораторный контроль Заявление производителя "на слово" Безопасность подтверждена государством Риск замены мяса на крахмал и гели

Дешёвая колбаса часто превращается в резиновый субстрат при термической обработке. Избыток каррагинана удерживает воду, создавая иллюзию объема, но лишая блюдо питательной ценности. Качественные ингредиенты подобной "химии" не требуют, в отличие от ленивых кулинарных методов, направленных на максимальное упрощение процессов.

"Использование фосфатов и гидроколлоидов стало эпидемией в бюджетном сегменте. Эти добавки буквально переписывают структуру белка, превращая функциональное питание в простой наполнитель желудка", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Алгоритм выбора безопасного продукта

Ваша задача — системная проверка. Первая стадия: инспекция упаковки на наличие кода "РОСС RU". Вторая: анализ состава. Натуральный продукт не нуждается в длинном перечне химических соединений. Даже природные ароматизаторы в избытке говорят о маскировке второсортного сырья. Оценивайте плотность текстуры, избегая "плачущих" упаковок с липким конденсатом.

"Технологию не обмануть. Если производитель идет по пути декларации, он неизбежно экономит на процессе. Мой совет: смотрите на структуру среза. Если колбаса рыхлая и блестит от гелевых включений — там нет мяса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.

Ответы на популярные вопросы

Означает ли отсутствие ЕАС, что продукт опасен?

Отсутствие знака свидетельствует о нелегальном производстве или контрабанде, что автоматически делает продукт подозрительным и запрещенным к обороту.

Почему сертифицированная колбаса стоит дороже?

Цена включает затраты на прохождение независимых лабораторных испытаний и использование качественного мясного сырья, а не заменителей.

Может ли "ДТС" быть у хорошего производителя?

Теоретически да, как упрощенная форма проверки. Но репутационные бренды предпочитают полную госсертификацию ради доверия потребителя.

Как быстро проверить качество колбасы дома?

Попробуйте обжарить кусочек. Если он теряет форму, выделяет много жидкости и становится похож на резину — перед вами типичный представитель "ДТС-технологий".

