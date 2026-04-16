Виктория Лапшина

Выбирайте правильную колбасу: эсперты объяснили разницу между сертификацией РОСС RU и маркировкой ДТС

Прилавок супермаркета превращается в поле битвы за внимание покупателя. Яркие этикетки, агрессивные скидки, манящие названия — всё это лишь фасад. За ним скрывается сложная биохимия и промышленная технология. Многие хватают товар, доверяя привычному логотипу, совершая фатальную ошибку. Истинное качество продукта кроется не в маркетинговой оболочке, а в строгой маркировке, которую производители стараются спрятать от глаз.

Женщина выбирает колбасу в магазине
Женщина выбирает колбасу в магазине

Ловушка знака ЕАС

Система сертификации — это не просто формальность. Знак "ЕАС" подтверждает соответствие товара техническим регламентам Евразийского экономического союза. Покупатель видит аббревиатуру и считает продукт безопасным. Однако методы подтверждения этого соответствия разнятся радикально. Существует пропасть между реальным лабораторным контролем и банальной декларацией от изготовителя.

"Потребители часто путают сертификат и декларацию. Для пищевой промышленности разница колоссальная: в первом случае независимая лаборатория проверяет состав на соответствие технологическим картам, во втором — ответственность полностью лежит на совести завода", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Почему ДТС — путь к пищевому контрафакту

Ищите рядом с логотипом длинный цифровой код. Маркировка, начинающаяся с "РОСС RU", свидетельствует о прохождении государственной сертификации. Это техническая гарантия качества. Если же видите "ДТС" (декларация о соответствии), включается режим осторожности. Такой продукт не проходил строгих испытаний в сторонних центрах. Это повод для производителя сэкономить на сырье.

Маркировка РОСС RU Маркировка ДТС
Независимый лабораторный контроль Заявление производителя "на слово"
Безопасность подтверждена государством Риск замены мяса на крахмал и гели

Дешёвая колбаса часто превращается в резиновый субстрат при термической обработке. Избыток каррагинана удерживает воду, создавая иллюзию объема, но лишая блюдо питательной ценности. Качественные ингредиенты подобной "химии" не требуют, в отличие от ленивых кулинарных методов, направленных на максимальное упрощение процессов.

"Использование фосфатов и гидроколлоидов стало эпидемией в бюджетном сегменте. Эти добавки буквально переписывают структуру белка, превращая функциональное питание в простой наполнитель желудка", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Алгоритм выбора безопасного продукта

Ваша задача — системная проверка. Первая стадия: инспекция упаковки на наличие кода "РОСС RU". Вторая: анализ состава. Натуральный продукт не нуждается в длинном перечне химических соединений. Даже природные ароматизаторы в избытке говорят о маскировке второсортного сырья. Оценивайте плотность текстуры, избегая "плачущих" упаковок с липким конденсатом.

"Технологию не обмануть. Если производитель идет по пути декларации, он неизбежно экономит на процессе. Мой совет: смотрите на структуру среза. Если колбаса рыхлая и блестит от гелевых включений — там нет мяса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.

Ответы на популярные вопросы

Означает ли отсутствие ЕАС, что продукт опасен?

Отсутствие знака свидетельствует о нелегальном производстве или контрабанде, что автоматически делает продукт подозрительным и запрещенным к обороту.

Почему сертифицированная колбаса стоит дороже?

Цена включает затраты на прохождение независимых лабораторных испытаний и использование качественного мясного сырья, а не заменителей.

Может ли "ДТС" быть у хорошего производителя?

Теоретически да, как упрощенная форма проверки. Но репутационные бренды предпочитают полную госсертификацию ради доверия потребителя.

Как быстро проверить качество колбасы дома?

Попробуйте обжарить кусочек. Если он теряет форму, выделяет много жидкости и становится похож на резину — перед вами типичный представитель "ДТС-технологий".

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, эксперт по уличной еде Максим Гришин, управляющий рестораном Игорь Сафонов
Автор Виктория Лапшина
Виктория Лапшина — ресторатор, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Новости Все >
От операторов дронов до мастеров производства: кто сразится за призы в Хабаровском крае
Трансплантология в России: 70 медицинских учреждений предлагают бесплатные операции
Специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова оценила выгоду импорта японских автомобилей в Россию
Путь к звёздам со школьной скамьи: в ЕАО запускают уникальные космические классы
Выборы в Болгарии могут пройти по жесткому сценарию: заговорили о возможных провокациях
Сердце можно защитить без лекарств: привычки, которые снижают риск заболеваний
Магаданская область увеличила добычу золота до 55,1 тонны, обновив максимум за 85 лет
Драматичный рейс танкера Deyna под прицелом французского флота закончился прозаично
Безлактозное молоко подходит не всем: причина кроется в одной детали производства
Перемены на краю земли: как Анадырь планирует модернизацию логистики и авиасообщения
Сейчас читают
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Садоводство, цветоводство
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Туризм
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Наука и техника
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Популярное
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон

В зимний период организм лесного хищника претерпевает уникальную трансформацию, создавая особый барьер для сохранения ресурсов внутри спящего тела.

33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
Китай требует от европейских компаний прекратить работу в Панаме
60 дней без еды в ледяном аду: мир восхищался героем, пока не заговорили свидетели
Закопали себя заживо и исчезли: тайна народа, который отказался жить с людьми
А Гурмызъ есть на островѣ: как тверской купец XV века и страховщики XXI века сошлись у берегов Ирана Дарья Митина Кровавый день в Ливане: разрушения и гибель гражданских — последствия обстрелов и взрывов Анхар Кочнева Посол Израиля раскрыл детали совместного с Ливаном плана по уничтожению Хезболлы Любовь Степушова
Монтажные склейки в архивах NASA: куда исчезли переговоры о странном гуле из недр Луны
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
В Краснодарском крае объявлено о подготовке 40 новых пляжей на Азовском побережье
Последние материалы
Выбирайте правильную колбасу: эсперты объяснили разницу между сертификацией РОСС RU и маркировкой ДТС
Путь к звёздам со школьной скамьи: в ЕАО запускают уникальные космические классы
Энергоэффективный процессор в вашей голове: зачем мозгу кислород и как помочь ему работать без сбоев
Сердце можно защитить без лекарств: привычки, которые снижают риск заболеваний
Выборы в Болгарии могут пройти по жесткому сценарию: заговорили о возможных провокациях
Забудьте о голубцах: новый способ превратить капусту в золотистое блюдо
Магаданская область увеличила добычу золота до 55,1 тонны, обновив максимум за 85 лет
И это тоже можно: врачи рассказали, как разнообразить меню при сахарном диабете
Драматичный рейс танкера Deyna под прицелом французского флота закончился прозаично
Биологические мины в рационе: какую опасность таят свиные копыта для собак
