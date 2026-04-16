Выбирайте правильную колбасу: эсперты объяснили разницу между сертификацией РОСС RU и маркировкой ДТС

Прилавок супермаркета превращается в поле битвы за внимание покупателя. Яркие этикетки, агрессивные скидки, манящие названия — всё это лишь фасад. За ним скрывается сложная биохимия и промышленная технология. Многие хватают товар, доверяя привычному логотипу, совершая фатальную ошибку. Истинное качество продукта кроется не в маркетинговой оболочке, а в строгой маркировке, которую производители стараются спрятать от глаз.
Система сертификации — это не просто формальность. Знак "ЕАС" подтверждает соответствие товара техническим регламентам Евразийского экономического союза. Покупатель видит аббревиатуру и считает продукт безопасным. Однако методы подтверждения этого соответствия разнятся радикально. Существует пропасть между реальным лабораторным контролем и банальной декларацией от изготовителя.
"Потребители часто путают сертификат и декларацию. Для пищевой промышленности разница колоссальная: в первом случае независимая лаборатория проверяет состав на соответствие технологическим картам, во втором — ответственность полностью лежит на совести завода", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Ищите рядом с логотипом длинный цифровой код. Маркировка, начинающаяся с "РОСС RU", свидетельствует о прохождении государственной сертификации. Это техническая гарантия качества. Если же видите "ДТС" (декларация о соответствии), включается режим осторожности. Такой продукт не проходил строгих испытаний в сторонних центрах. Это повод для производителя сэкономить на сырье.
|Маркировка РОСС RU
|Маркировка ДТС
|Независимый лабораторный контроль
|Заявление производителя "на слово"
|Безопасность подтверждена государством
|Риск замены мяса на крахмал и гели
Дешёвая колбаса часто превращается в резиновый субстрат при термической обработке. Избыток каррагинана удерживает воду, создавая иллюзию объема, но лишая блюдо питательной ценности. Качественные ингредиенты подобной "химии" не требуют, в отличие от ленивых кулинарных методов, направленных на максимальное упрощение процессов.
"Использование фосфатов и гидроколлоидов стало эпидемией в бюджетном сегменте. Эти добавки буквально переписывают структуру белка, превращая функциональное питание в простой наполнитель желудка", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.
Ваша задача — системная проверка. Первая стадия: инспекция упаковки на наличие кода "РОСС RU". Вторая: анализ состава. Натуральный продукт не нуждается в длинном перечне химических соединений. Даже природные ароматизаторы в избытке говорят о маскировке второсортного сырья. Оценивайте плотность текстуры, избегая "плачущих" упаковок с липким конденсатом.
"Технологию не обмануть. Если производитель идет по пути декларации, он неизбежно экономит на процессе. Мой совет: смотрите на структуру среза. Если колбаса рыхлая и блестит от гелевых включений — там нет мяса", — объяснил в беседе с Pravda. Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.
Отсутствие знака свидетельствует о нелегальном производстве или контрабанде, что автоматически делает продукт подозрительным и запрещенным к обороту.
Цена включает затраты на прохождение независимых лабораторных испытаний и использование качественного мясного сырья, а не заменителей.
Теоретически да, как упрощенная форма проверки. Но репутационные бренды предпочитают полную госсертификацию ради доверия потребителя.
Попробуйте обжарить кусочек. Если он теряет форму, выделяет много жидкости и становится похож на резину — перед вами типичный представитель "ДТС-технологий".
