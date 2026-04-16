Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Молоко только портит дело: секрет тех самых творожных булочек, которые не черствеют три дня

Еда

Забудьте про дрожжи и многочасовое ожидание у плиты. Творожное тесто — это база. Оно не требует расстойки, не боится сквозняков и прощает ошибки новичкам. Пока духовка набирает рабочие 180 градусов, вы уже формируете порции. Это технология для тех, кто ценит время, но не готов жертвовать качеством. Никакого магазинного суррогата — только чистый вкус домашней сдобы с текстурой, которая действительно напоминает пух.

Булочки с изюмом
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рецепт булочек "Сахарные жемчужинки"

Классическая домашняя выпечка начинается с подготовки основы. Творог здесь выступает не просто начинкой, а структурным элементом, замещающим тяжелую молочную составляющую традиционного сдобного теста.

Время: 30 мин Порции: 10-12

  • Творог (протертый) — 400 г.
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Сахар-песок — 100 г.
  • Сливочное масло (размягченное) — 100 г.
  • Мука пшеничная — 300 г.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Изюм (промытый) — 50 г.
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка.

Пошаговая инструкция

Подготовить базу

Творог протрите через мелкое сито или пробейте блендером до исчезновения крупинок.

Взбить масло

Размягченное сливочное масло соедините с сахаром и ванилью. Работайте венчиком до пышности. Введите яйца по одному.

Замесить тесто

Соедините масляную смесь с творогом. Порционно всыпайте муку, смешанную с разрыхлителем и солью. В финале вмешайте изюм.

Сформировать

Скатайте небольшие шарики, выложите на пергамент и слегка прижмите сверху.

Выпекать

Отправьте в духовку на 20-25 минут. Золотистый колер — ваш главный ориентир.

"Творожное тесто требует деликатности: если вы переборщите с мукой, получите резиновый мякиш вместо воздушного облака. Всегда ориентируйтесь на липкость — тесто должно оставаться мягким", — объяснил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Технология работы с творожным тестом

В отличие от того, как готовится шоколадный торт, где важна текучесть массы, творожные булочки требуют плотности, удерживаемой сливочным маслом. Это не десерт из лаваша, где форма задана извне. Здесь вы сами создаете каркас изделия. Правильная протирка творога обеспечивает тот самый нежный мякиш, который не черствеет на вторые сутки.

Параметр Творожное тесто
Время на подготовку 10 минут (без расстойки)
Текстура готового изделия Плотная, влажная, мелкопористая

"Для идеальной корочки всегда используйте только качественное сливочное масло жирностью не менее 82.5%. Растительные суррогаты мгновенно убивают аромат домашней выпечки", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Секреты идеального колера и текстуры

Когда мы обсуждаем профессиональные кулинарные советы, на первый план выходит работа с изюмом. Если вы добавите сухие ягоды, они вытянут влагу из теста. Обязательно промойте и обсушите их перед замесом. Если вам нужна более простая выпечка, можно обойтись без сухофруктов, усилив порцию ванильного сахара.

"В условиях массового питания творожная выпечка ценится за стабильность. Такие булочки — отличный вариант для семейного завтрака, они сытные и понятные каждому", — отметила в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Чтобы получить глянцевую поверхность, смажьте булочки желтком, смешанным с каплей молока, за 5 минут до готовности. Это создаст идеальный фон для сахарной пудры.

Ответы на популярные вопросы о творожной выпечке

Можно ли использовать зернистый творог?

Нет, крупные зерна не разойдутся в тесте и будут ощущаться как жесткие вкрапления. Обязательно используйте блендер или сито, чтобы довести массу до состояния пасты.

Почему булочки не поднялись?

Скорее всего, был использован старый разрыхлитель или духовка не была прогрета заранее. Творожное тесто тяжелое, ему нужен резкий тепловой удар для старта работы пекарского порошка.

Как хранить готовую выпечку?

Сложите остывшие булочки в герметичный контейнер. Благодаря жирному творогу и маслу они не сохнут до 48 часов, сохраняя нежность мякиша.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, кондитер Ольга Ефимова, повар Людмила Кравцова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда советы выпечка рецепты кулинария
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.