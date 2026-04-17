Вместо капризных сырников: золотистые творожные рулетики с корицей всего за 15 минут

Творог, яйца и мука — классическое трио, которое в руках профессионала превращается в гастрономический стандарт. Эти мягкие рулетики — не просто выпечка, а технологичное решение для быстрого и качественного завтрака. Никакой лишней влаги, только четкая структура и 15 минут тепловой обработки. Если вы цените полезный десерт на завтрак, этот рецепт станет базой вашего кулинарного арсенала.

Творожные рулетики с сахаром

Технология приготовления творожных рулетиков

Работа с творожным тестом требует дисциплины. Мы не используем дрожжи, поэтому ставка делается на механическое разрыхление и правильную температуру ингредиентов. Сливочное масло должно быть размягченным, а творог — однородным. Это обеспечит нужную пластичность массива при раскатке прямоугольника. В отличие от того, как готовятся пышные оладьи, здесь нам важна плотность закрутки рулета.

"Творожное тесто не терпит долгого вымешивания — оно становится "затянутым". Как только мука соединилась с базой, прекращайте работу", — объяснила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Ингредиенты

200 гр творога.

80 гр сливочного масла.

3 ст. л. сахара (в тесто).

200 гр муки.

1 ч. л. разрыхлителя.

1 щепотка соли.

5 гр ванильного сахара.

20 гр сахара и 5 гр корицы (для начинки).

Пошаговое приготовление

Шаг 1: объединить

В глубокой таре смешать творог, масло, сахар, соль и ванилин до однородности.

Шаг 2: замесить

Всыпать муку с разрыхлителем. Собрать мягкое, не липнущее к рукам тесто.

Шаг 3: формовать

Раскатать две части теста в прямоугольники, присыпать смесью сахара и корицы.

Шаг 4: свернуть

Сформировать плотные рулеты, нарезать на сегменты и отправить на противень.

Шаг 5: колеровать

Выпекать при 180 °C ровно 15 минут до золотистого цвета.

Секреты работы с тестом и начинкой

Правильная нарезка рулета — это залог равномерного пропекания. Кусочки должны быть крупными, чтобы сохранить сочность центра. Этот метод напоминает подготовку основ, когда создаются сладкие гренки: важен баланс между хрустящей оболочкой и нежной мякотью. Не пересушивайте изделия в духовке — 15 минут достаточно для фиксации структуры.

"Для идеального результата выбирайте сухой творог. Избыток влаги заставит вас добавить лишнюю муку, что сделает рулетики жесткими", — отметил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Параметр Значение качества Текстура теста Мягкое, эластичное Температура духовки Строго 180 градусов Время выпекания 15 минут

Если вы привыкли к более сытным вариантам, таким как оладьи с мясным фаршем, то творожные рулетики станут отличным десертным завершением трапезы. Корица при нагревании отдает эфирные масла, пропитывая каждый слой теста. Это гораздо элегантнее, чем обычный рецепт гренок, благодаря слоистой структуре.

"В домашнем питании важно разнообразие. Творожная выпечка — это самый быстрый способ накормить семью вкусно и без лишних хлопот", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Чтобы рулетики блестели, перед отправкой в печь смажьте их смесью желтка и чайной ложки молока.

Ответы на популярные вопросы о выпечке

Можно ли заменить сахар в начинке на мед?

Нет, мед при высокой температуре станет слишком жидким и вытечет. Лучше использовать сахарный песок или густой джем.

Почему тесто липнет к рукам?

Вероятно, творог был слишком влажным. Добавьте еще 10-20 граммов муки, но не переборщите.

Нужно ли давать тесту отдохнуть?

Для этого бездрожжевого рецепта расстойка не требуется. Формуйте рулеты сразу после замеса.

Читайте также