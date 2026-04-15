Елена Назарова

Ваши деньги уходят в мусор: 5 главных категорий товаров с завышенной наценкой

Еда

Чек из продуктового магазина часто не отражает реальное количество еды в холодильнике. Мы привыкли оставлять тысячи рублей за упаковки, в которых скрываются базовые ингредиенты с высокой наценкой. Это не экономия времени, а прямая потеря бюджета. Разбираемся, какие товары вытягивают из кошелька лишнее, и как вернуть контроль над своей кухней.

Нарезка и фасовка: скрытая переплата

Пластиковые лотки с очищенными корнеплодами или салатами продают комфорт, но вместе с ним — наценку до 300%. Продукт после механического повреждения запускает процесс окисления. Витамины стремительно разрушаются. Срезы становятся идеальной питательной средой для бактерий. Вместо готовых боксов лучше подготовить овощи самостоятельно - 15 минут в воскресенье сэкономят вам целое состояние.

"Нарезка на производстве — это риск. Поверхность плода теряет влагу и подвергается атаке микроорганизмов. Покупая цельные овощи, вы получаете продукт с сохраненной структурой, который банально дольше лежит в холодильнике", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Маркетинговые ловушки в составе приправ

Смеси специй в пакетиках "для курицы" или "для плова" — это чаще всего соль и сахар. Доля хлорида натрия там достигает 70%. Вы переплачиваете за соль по цене семян кориандра. Создавайте базу из черного перца, сушеного чеснока и паприки. Так вы контролируете вкус без лишних агентов и наценок.

Иллюзия пользы: сахар вместо перекуса

Йогурты с наполнителями часто содержат до 7 чайных ложек сахара в одной порции. Вы получаете резкий скачок глюкозы и последующий быстрый голод. Выбирайте натуральный йогурт. Добавьте к нему замороженные ягоды или мёд. Это гораздо дешевле и полезнее любых промышленных десертов.

Магазинный вариант Домашняя альтернатива
Питьевой йогурт с добавками Белый йогурт + ягоды
Готовые смеси приправ Моно-специи (перец, травы)

Водный абсурд: маркетинг в бутылках

Бутилированная вода — лидер по маржинальности. Вы оплачиваете пластиковое загрязнение и логистику вместо качества. Установите бытовой фильтр. Это вложения, которые окупаются за один месяц, принося пользу организму и кошельку.

"Пластиковая тара при длительном хранении может отдавать посторонние привкусы. Домашняя фильтрация воды дает контроль над качеством, чего никогда не гарантирует бутылка из супермаркета", — отметила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Фальшивые наггетсы: что внутри

Дешевое мясо в панировке — это кожа, соевый белок и костная мука. Сухари отлично впитывают масло, создавая "холестериновую бомбу". Делайте наггетсы дома из цельного филе. Купили килограмм птицы — и у вас есть качественный белок для запекания или быстрой запеканки.

"Экономия на полуфабрикатах — это не диета, это простая математика. Покупая целое куриное филе, вы платите за мышечное волокно, а не за муку и растительное масло, которыми раздувают объем магазинных котлет", — сказала в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о гастрономической экономии

Почему продукты в яркой упаковке часто менее полезны?

Производители стремятся увеличить срок годности за счет консервантов, сахара и лишних жиров, что снижает пищевую ценность продукта.

Выгодно ли замораживать готовые продукты?

Заморозка позволяет порционно хранить еду, избегая пищевых отходов и лишних походов в магазин за спонтанными покупками.

Всякая ли нарезка — это плохо?

Если овощи нарезаны профессионально непосредственно перед термической обработкой в ресторане — это норма. Купленные заранее нарезанные плоды теряют свои свойства.

Как быстро приготовить полезный десерт вместо покупки сладостей?

Используйте натуральный йогурт, ягоды, домашние творожные гренки или даже простые заготовки из фруктов.

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по региональной кухне России Мария Костина

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
