Ваши деньги уходят в мусор: 5 главных категорий товаров с завышенной наценкой

Чек из продуктового магазина часто не отражает реальное количество еды в холодильнике. Мы привыкли оставлять тысячи рублей за упаковки, в которых скрываются базовые ингредиенты с высокой наценкой. Это не экономия времени, а прямая потеря бюджета. Разбираемся, какие товары вытягивают из кошелька лишнее, и как вернуть контроль над своей кухней.
Пластиковые лотки с очищенными корнеплодами или салатами продают комфорт, но вместе с ним — наценку до 300%. Продукт после механического повреждения запускает процесс окисления. Витамины стремительно разрушаются. Срезы становятся идеальной питательной средой для бактерий. Вместо готовых боксов лучше подготовить овощи самостоятельно - 15 минут в воскресенье сэкономят вам целое состояние.
"Нарезка на производстве — это риск. Поверхность плода теряет влагу и подвергается атаке микроорганизмов. Покупая цельные овощи, вы получаете продукт с сохраненной структурой, который банально дольше лежит в холодильнике", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Смеси специй в пакетиках "для курицы" или "для плова" — это чаще всего соль и сахар. Доля хлорида натрия там достигает 70%. Вы переплачиваете за соль по цене семян кориандра. Создавайте базу из черного перца, сушеного чеснока и паприки. Так вы контролируете вкус без лишних агентов и наценок.
Йогурты с наполнителями часто содержат до 7 чайных ложек сахара в одной порции. Вы получаете резкий скачок глюкозы и последующий быстрый голод. Выбирайте натуральный йогурт. Добавьте к нему замороженные ягоды или мёд. Это гораздо дешевле и полезнее любых промышленных десертов.
|Магазинный вариант
|Домашняя альтернатива
|Питьевой йогурт с добавками
|Белый йогурт + ягоды
|Готовые смеси приправ
|Моно-специи (перец, травы)
Бутилированная вода — лидер по маржинальности. Вы оплачиваете пластиковое загрязнение и логистику вместо качества. Установите бытовой фильтр. Это вложения, которые окупаются за один месяц, принося пользу организму и кошельку.
"Пластиковая тара при длительном хранении может отдавать посторонние привкусы. Домашняя фильтрация воды дает контроль над качеством, чего никогда не гарантирует бутылка из супермаркета", — отметила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Дешевое мясо в панировке — это кожа, соевый белок и костная мука. Сухари отлично впитывают масло, создавая "холестериновую бомбу". Делайте наггетсы дома из цельного филе. Купили килограмм птицы — и у вас есть качественный белок для запекания или быстрой запеканки.
"Экономия на полуфабрикатах — это не диета, это простая математика. Покупая целое куриное филе, вы платите за мышечное волокно, а не за муку и растительное масло, которыми раздувают объем магазинных котлет", — сказала в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.
Производители стремятся увеличить срок годности за счет консервантов, сахара и лишних жиров, что снижает пищевую ценность продукта.
Заморозка позволяет порционно хранить еду, избегая пищевых отходов и лишних походов в магазин за спонтанными покупками.
Если овощи нарезаны профессионально непосредственно перед термической обработкой в ресторане — это норма. Купленные заранее нарезанные плоды теряют свои свойства.
Используйте натуральный йогурт, ягоды, домашние творожные гренки или даже простые заготовки из фруктов.
Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по региональной кухне России Мария Костина
