Правила хрустящей корочки: как превратить классический жюльен в домашнюю пиццу

Забудьте о кокотницах. Классический жюльен — это база. Но превратить его в основу для сытного ужина - искусство. Мы меняем формат подачи, сохраняя техническую чистоту вкуса. Никакой лишней влаги. Только хрустящее тесто, нежное мясо и тягучий сыр.
Для результата ресторанного уровня соблюдайте граммовки. Здесь важна точность, а не "глазомер". Работайте с куриным филе бедра — оно даст необходимую сочность, в отличие от сухой грудки.
"Секрет идеальной корочки — высокая температура. Не экономьте на прогреве духовки, иначе получите вареное тесто вместо хрустящего итальянского стандарта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Иван Терентьев.
Сначала активируем дрожжи. Смешиваем воду, дрожжи и сахар. Ждем 15 минут до появления "шапочки". Вводим муку и соль, вымешиваем до полной эластичности — тесто не должно липнуть к рукам. Это база для домашней выпечки.
|Этап
|Технологическое требование
|Обжарка начинки
|Выпаривание лишней влаги досуха
|Термообработка
|230°C, 8-10 минут для колера
Начинку готовим технично. Лук доводим до золотистого колера. Добавляем курицу. Когда мясо схватится, вводим грибы. Главное здесь — выпарить всю воду, иначе выпечка поплывет. В конце вливаем сливки и сыр. Добиваемся густого соуса. Остужаем полностью.
"Главная ошибка — использование ингредиентов разной температуры в одной начинке. Все компоненты должны быть комнатной температуры или ниже перед сборкой", — подчеркнула эксперт Людмила Кравцова.
Пармезан дает необходимую пикантность за счет выдержки. Замена на "Российский" лишит соус нужной глубины вкуса.
Помните про безопасное хранение продуктов. Не держите готовую начинку в тепле больше часа — сразу в холодильник.
"Использование качественного сырья — закон. Если берете рыбу или птицу, следите за санитарными требованиями к упаковке и хранению", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Наталья Гусева.
