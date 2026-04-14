Правила хрустящей корочки: как превратить классический жюльен в домашнюю пиццу

Забудьте о кокотницах. Классический жюльен — это база. Но превратить его в основу для сытного ужина - искусство. Мы меняем формат подачи, сохраняя техническую чистоту вкуса. Никакой лишней влаги. Только хрустящее тесто, нежное мясо и тягучий сыр.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Пицца-жюльен

Идеальная пицца-жюльен: рецепт

Для результата ресторанного уровня соблюдайте граммовки. Здесь важна точность, а не "глазомер". Работайте с куриным филе бедра — оно даст необходимую сочность, в отличие от сухой грудки.

500 г муки, 340 мл тёплой воды, 27 г живых дрожжей, 10 г сахара, 8 г соли, 2 ст. л. растительного масла. Начинка: 250 г филе бедра, 1 репчатый лук, 6-7 шампиньонов, 200 мл сливок (20%), 30 г тертого пармезана, 200 г моцареллы, петрушка, соль, черный перец.

"Секрет идеальной корочки — высокая температура. Не экономьте на прогреве духовки, иначе получите вареное тесто вместо хрустящего итальянского стандарта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Иван Терентьев.

Технология работы с тестом и начинкой

Сначала активируем дрожжи. Смешиваем воду, дрожжи и сахар. Ждем 15 минут до появления "шапочки". Вводим муку и соль, вымешиваем до полной эластичности — тесто не должно липнуть к рукам. Это база для домашней выпечки.

Этап Технологическое требование Обжарка начинки Выпаривание лишней влаги досуха Термообработка 230°C, 8-10 минут для колера

Начинку готовим технично. Лук доводим до золотистого колера. Добавляем курицу. Когда мясо схватится, вводим грибы. Главное здесь — выпарить всю воду, иначе выпечка поплывет. В конце вливаем сливки и сыр. Добиваемся густого соуса. Остужаем полностью.

"Главная ошибка — использование ингредиентов разной температуры в одной начинке. Все компоненты должны быть комнатной температуры или ниже перед сборкой", — подчеркнула эксперт Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о выпечке

Можно ли заменить пармезан другим сыром?

Пармезан дает необходимую пикантность за счет выдержки. Замена на "Российский" лишит соус нужной глубины вкуса.

Как понять, что суп или остатки начинки еще пригодны?

Помните про безопасное хранение продуктов. Не держите готовую начинку в тепле больше часа — сразу в холодильник.

"Использование качественного сырья — закон. Если берете рыбу или птицу, следите за санитарными требованиями к упаковке и хранению", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Наталья Гусева.

Читайте также