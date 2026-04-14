Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Правила хрустящей корочки: как превратить классический жюльен в домашнюю пиццу

Еда

Забудьте о кокотницах. Классический жюльен — это база. Но превратить его в основу для сытного ужина - искусство. Мы меняем формат подачи, сохраняя техническую чистоту вкуса. Никакой лишней влаги. Только хрустящее тесто, нежное мясо и тягучий сыр.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Идеальная пицца-жюльен: рецепт

Для результата ресторанного уровня соблюдайте граммовки. Здесь важна точность, а не "глазомер". Работайте с куриным филе бедра — оно даст необходимую сочность, в отличие от сухой грудки.

  • Тесто: 500 г муки, 340 мл тёплой воды, 27 г живых дрожжей, 10 г сахара, 8 г соли, 2 ст. л. растительного масла.
  • Начинка: 250 г филе бедра, 1 репчатый лук, 6-7 шампиньонов, 200 мл сливок (20%), 30 г тертого пармезана, 200 г моцареллы, петрушка, соль, черный перец.

"Секрет идеальной корочки — высокая температура. Не экономьте на прогреве духовки, иначе получите вареное тесто вместо хрустящего итальянского стандарта", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт Иван Терентьев.

Технология работы с тестом и начинкой

Сначала активируем дрожжи. Смешиваем воду, дрожжи и сахар. Ждем 15 минут до появления "шапочки". Вводим муку и соль, вымешиваем до полной эластичности — тесто не должно липнуть к рукам. Это база для домашней выпечки.

Этап Технологическое требование
Обжарка начинки Выпаривание лишней влаги досуха
Термообработка 230°C, 8-10 минут для колера

Начинку готовим технично. Лук доводим до золотистого колера. Добавляем курицу. Когда мясо схватится, вводим грибы. Главное здесь — выпарить всю воду, иначе выпечка поплывет. В конце вливаем сливки и сыр. Добиваемся густого соуса. Остужаем полностью.

"Главная ошибка — использование ингредиентов разной температуры в одной начинке. Все компоненты должны быть комнатной температуры или ниже перед сборкой", — подчеркнула эксперт Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о выпечке

Можно ли заменить пармезан другим сыром?

Пармезан дает необходимую пикантность за счет выдержки. Замена на "Российский" лишит соус нужной глубины вкуса.

Как понять, что суп или остатки начинки еще пригодны?

Помните про безопасное хранение продуктов. Не держите готовую начинку в тепле больше часа — сразу в холодильник.

"Использование качественного сырья — закон. Если берете рыбу или птицу, следите за санитарными требованиями к упаковке и хранению", — объяснила в беседе с Pravda. Ru Наталья Гусева.

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, повар Людмила Кравцова, специалист по заготовкам Наталья Гусева
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда рецепты выпечка кулинария советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.