Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Виктория Лапшина

Как приготовить сочные пирожки с фаршем и картофелем: технология заварного теста

Еда

Хотите приготовить ужин, от которого не оторваться? Забудьте о сухих магазинных полуфабрикатах. Мы делаем упор на технику заваривания теста кипятком — это дает пластичность, с которой справится даже новичок. Секрет сочности внутри заключается в правильном балансе мясного фарша и тертого картофеля, а финальный этап томления в бульоне гарантирует результат ресторанного уровня.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Идеальные домашние пирожки: Технология

Работа с тестом — это химия. Заваривая пшеничную муку кипятком, мы частично клейстеризуем крахмал. На выходе получаем эластичную структуру, которую легче тянуть до прозрачности. Если вы делаете курицу в панировке, то знаете, что главное — это баланс влаги. Здесь мы достигаем его путем томления.

Начинка требует внимания к деталям. Выбор сорта картофеля здесь критичен: используйте клубни с высоким содержанием крахмала. Если вы не уверены в качестве хранения продуктов, держите в уме правила, чтобы суп не превратился в опасный коктейль - это касается и мясных полуфабрикатов.

"Техника заваривания — это база, превращающая обычную муку в податливое полотно. Главное здесь — не передержать тесто, чтобы не потерять его эластичность при раскатке", — отметил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Название: Домашние пирожки "Сочность и Хруст".

⏱ Время: 60 мин | 🍽 Порции: 4-6.

Ингредиенты:

  • 500 г муки высшего сорта.
  • 250 мл крутого кипятка.
  • 1 ч. л. соли.
  • 3 ст. л. растительного масла (+ для смазки).
  • 500 г мясного фарша.
  • 500 г картофеля.
  • 3 средние луковицы.
  • Черный перец, паприка, зира по вкусу.

Шаг 1: Смешайте муку с солью, влейте кипяток, интенсивно работая лопаткой. Введите масло, завершите замес руками до состояния однородного шара. Оставьте "отдохнуть" в пакете на 20 минут, чтобы расслабить клейковину.

Шаг 2: Натрите картофель на крупной терке, отожмите лишнюю влагу. Соедините с фаршем и мелко рубленным луком. Тщательно вымешивайте — лук должен отдать сок.

Шаг 3: Раскатайте тесто тонким пластом, используя растительное масло вместо муки. Нарезайте на квадраты 15 см, формируйте трубочки с начинкой.

Шаг 4: Выпекайте при 180°C первые 15 минут до колера. Затем влейте в противень бульон на треть высоты изделий и доведите до готовности еще 25 минут.

Параметр Техническое решение
Структура теста Заварка кипятком
Сочность начинки Томление в бульоне

Иногда кухонная пытка с овощечисткой отнимает всё желание готовить. Выбирайте правильный инструмент. И не используйте пластиковые емкости низкого качества для долгого хранения заготовок.

"Для начинки используйте фарш с жирностью не менее 20 процентов. Сухая вырезка здесь даст обратный эффект — пирожки будут жесткими", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении

Можно ли замесить тесто заранее?

Да, заварное тесто великолепно хранится в холодильнике до 24 часов в плотно закрытом пакете.

Как заменить зиру, если ее резкий аромат не нравится?

Замените смесью кориандра и душистого перца — они дают более мягкую пряную ноту.

Почему пирожки могут лопнуть при томлении?

Слишком низкая температура при первоначальной обжарке или плохо заклеенные края. Убедитесь, что шов плотный.

Обязательно ли вливать бульон?

Это опционально, но именно жидкость превращает запекание в технологию томления, делая начинку ресторанно-сочной.

"Секрет идеальной золотистой корочки кроется в равномерном прогреве духовки. Если у вас выпечка должна таять во рту, не открывайте дверцу лишний раз", — предупредила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, повар Людмила Кравцова, кондитер Ольга Ефимова
Автор Виктория Лапшина
Виктория Лапшина — ресторатор, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы выпечка рецепты кулинария
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.