Творожное безумие без вреда для фигуры: этот нежнейший мусс сведет с ума даже заядлого сладкоежку

Летом мороженое традиционно доминирует в рационе, но холодный сахарный удар по организму можно заменить. Творожные муссы с желатином — это технологичная альтернатива, которая выигрывает у пломбира по текстуре и КБЖУ. Этот десерт не требует долгого выпекания, как быстрый пирог, и готовится быстрее, чем закипает чайник. Главное здесь — работа с текстурой и контроль температуры желирующего агента.

Ягодный творожный мусс

Шоколадный мусс: Магия какао и желатина

Шоколадный вариант — это база. Здесь важно добиться однородности, чтобы какао не шло комочками. Желатин — основной конструктор десерта. Если вы привыкли, что шоколадный бисквит требует духовки, то мусс доказывает: холод умеет работать с шоколадом не хуже огня.

Творог обезжиренный — 300 г

Йогурт натуральный — 100 г

Какао — 1,5 ст. л.

Желатин — 15 г

Вода — 30 мл

Подсластитель — по вкусу

Творог, йогурт, какао и подсластитель взбиваем до состояния эмульсии. Желатин замачиваем, прогреваем (строго до 60-70 градусов, не кипятим), вводим в массу. Еще один цикл финишного взбивания — и в холод на 3 часа. Это гораздо полезнее, чем тяжелые воздушные булочки с карамелью.

"Важно помнить, что листы желатина и порошковый желатин работают по-разному. Порошковый всегда требует точного веса воды для набухания", — объяснил в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Лимонный мусс: Технология работы с белком

Лимонный мусс — это игра на контрастах: кислота цитруса против нежности творога. Здесь мы используем технику введения взбитого белка, что роднит десерт с итальянским домашним семифредо по уровню насыщенности воздухом.

Компонент Требование Творог Мягкий, обезжиренный (250 г) Текстура Плотная пена взбитого белка

Желток растираем с частью творога и цедрой. Прогреваем смесь вместе с заранее замоченным листовым желатином (2 листа). Белок взбиваем отдельно со щепоткой соли до "твердых пиков". Аккуратно соединяем лопаткой. Никаких резких движений — нам нужно сохранить пузырьки воздуха внутри массы.

"При работе с сырым белком всегда проверяйте целостность скорлупы и тщательно мойте яйца перед использованием", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ягодный слой: творожный крем и ореховый акцент

Если вам нравится творожный крем в тортах, этот мусс станет фаворитом. Здесь нет сложной сборки, только слои чистого вкуса. На 400 г творога берем 100 г ягод — это идеальная пропорция для свежести.

Творог обезжиренный — 400 г

Йогурт натуральный — 100 г

Орехи жареные — 30 г

Ягоды или фрукты — 100 г

Стевия или мед — по вкусу

Творог пробиваем блендером с йогуртом до шелковистости. Добавляем дробленый орех — он создаст необходимый хруст. Ягоды превращаем в соус-пюре. Чередуем слои в прозрачном стакане. Через час в холодильнике десерт схватится и будет готов к подаче.

"Ягоды можно использовать как свежие, так и замороженные. Главное — слить лишний сок после разморозки, чтобы не нарушить плотность мусса", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о творожных муссах

Можно ли заменить желатин на агар-агар?

Да, но учитывайте, что агар-агар застывает при комнатной температуре и дает более хрупкую, "ломкую" текстуру, в то время как желатин делает мусс тягучим и кремовым.

Как убрать крупинки из обычного творога?

Обязательно протрите творог через мелкое сито или используйте погружной блендер на высоких оборотах. Добавление ложки йогурта ускорит процесс превращения массы в крем.

