Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Сложная выпечка больше не нужна: этот десерт с творогом собирается без муки

Еда

Если классические сырники по ГОСТу требуют терпения, точных пропорций и борьбы с прилипшим тестом, то этот десерт работает по другим правилам. Лаваш берет на себя всю "техническую" часть, оставляя вам только чистый вкус и идеальную текстуру. Хрустящая оболочка, нежная творожная начинка и минимум усилий — вот как превратить простые ингредиенты в эффектный десерт без лишней суеты.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Творожный рулет из лаваша

Технология идеального рулета: от выбора творога до колера

Работа с творогом требует жесткой дисциплины. Берите продукт жирностью 5-9%. Слишком сухой превратит начинку в песок, слишком влажный — превратит лаваш в кашу еще до того, как вы разогреете духовку. Если творог зернистый, не ленитесь — пробейте его блендером или протрите через сито. Нам нужен "крем", а не комки. Это принцип, по которому создается любой испанский десерт высокого уровня.

"Главная ошибка — избыток сахара в начале. Сахар гигроскопичен, он вытянет влагу из творога, и начинка потечет. Смешивайте ингредиенты непосредственно перед сборкой", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Лаваш — это ваша броня. Он должен быть свежим и эластичным. Если лист ломается при сгибе, реанимируйте его парой капель воды. Помните, что запекание — это не просто нагрев, а карамелизация. Смазывание растопленным маслом — обязательный этап для получения того самого "ресторанного" звука при первом укусе. Это правило работает везде: от сладких трубочек до белорусской смаженки.

Параметр Стандарт шефа
Температура духовки 190°C (конвекция)
Консистенция начинки Пастообразная, без сыворотки
Финишный колер Золотисто-ореховый

Пошаговый протокол приготовления

Это блюдо — манифест текстур. Мы берем простоту уличной еды и объединяем её с изяществом, которым славится ягодный пирог с нежной заливкой. Никакой халтуры с жаркой на масле: только запекание, только чистый вкус.

Время: 25 мин. Порции: 4.

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 2 листа.
  • Творог (9%) — 300 г.
  • Сахарный песок — 80 г.
  • Яйцо куриное (C0) — 1 шт.
  • Ванилин — 1 г.
  • Масло сливочное (82.5%) — 50 г.
  • Пудра сахарная — 10 г.

Как готовить

  1. Творог, сахар, яйцо и ванилин соединить в чаше. Растереть лопаткой до состояния плотного крема. Если влаги много — добавьте чайную ложку кукурузного крахмала.
  2. Разрезать лаваш на прямоугольники размером 15х20 см. Работайте быстро, чтобы лист не пересох на воздухе.
  3. Распределить начинку тонким слоем, отступая от краев по 1 см. Свернуть плотные, тугие рулеты.
  4. Нарезать рулеты на сегменты по 4-5 см толщиной. Выставить их на пергамент "пеньками" (срезами вверх).
  5. Щедро смазать верхушки растопленным маслом. Это создаст барьер и обеспечит хруст, как у идеальных эклеров.
  6. Отправить в печь на 15-20 минут. Ждать уверенного золотистого цвета.

"Для идеального аромата добавьте в творог цедру лимона. Эфирные масла раскроются при 190 градусах и создадут объемный вкус, который не даст ни один ароматизатор", — объяснила специалист по региональной кухне Мария Костина.

Совет повара: перед подачей дайте рулетикам постоять 5 минут. Начинка должна "схватиться". Если начнете есть сразу — рискуете обжечься горячим творожным соком. Подача должна быть эстетичной: легкая пыль пудры и, возможно, капля свежего сока, который может дать свёкла (если использовать её как природный колер для соуса).

"Не бойтесь экспериментировать с начинкой. В творог можно добавить дробленый шоколад или фисташковую пасту, как это делают, готовя кулич в стиле дубайского десерта. Главное — соблюдать баланс сухого и влажного", — подчеркнул пекарь Иван Терентьев.

Ответы на популярные вопросы о десертах из лаваша

Можно ли использовать обезжиренный творог?

Нет. Обезжиренный творог при нагревании становится "резиновым" и теряет вкус. Минимальный порог — 5%, оптимальный — 9%.

Почему рулетики размокают снизу?

Либо творог был слишком жидким, либо вы выложили их на холодный противень. Духовка должна быть полностью разогрета до того, как вы начнете сборку.

Как добиться максимального хруста?

Используйте качественное сливочное масло. Растительное даст жирный блеск, но не даст хрустящей "чешуйки".

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, специалист по региональной кухне Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы творог рецепты выпечка кулинария
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.