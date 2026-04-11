Проще не бывает: сливочный суп с говяжьим фаршем и шампиньонами приготовит даже неопытный повар

Этот суп называют "глупым" не из-за состава, а из-за элементарности технологии. Минимум усилий, одна кастрюля, максимум вкуса. Мы имеем дело с мясным рагу в формате экспресс-решения. Здесь господствует физика нарезки и обжарки, превращающая базовые продукты в насыщенное блюдо. Забудьте о часах у плиты. Технология требует ровно 20 минут.

Техника исполнения

Секрет успеха — в реакции Майяра при обжарке фарша. Не лейте много масла, дайте мясу "схватиться" до золотистого колера.

"Главное в таких супах — не превращать фарш в кашу. Обжаривайте его быстро, при высокой температуре, чтобы сохранить сочность внутри волокон", — отметил в беседе с Pravda. Ru повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Название: Сливочный мясной суп "Экспресс"

⏱ Время: 20 мин | 🍽 Порции: 2

Ингредиенты:

1 шт. красный лук

1 ст. л. подсолнечное масло

200 г говяжий фарш

400 г нарезанные консервированные помидоры

50 мл сливки (15% жирности)

170 г консервированные шампиньоны (масса без рассола)

50 г плавленый сыр

Соль, перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Мелким кубиком нашинкуйте лук. Работайте острым ножом, чтобы не давить клеточную структуру овоща.

Шаг 2: Разогрейте сотейник с маслом. Введите лук. Пассеруйте 2 минуты до прозрачности.

Шаг 3: Добавьте говяжий фарш. Разбивайте комочки лопаткой в течение 3 минут. Добивайтесь полной рассыпчатости.

Шаг 4: Влейте консервированные томаты, добавьте сливки. Посолите, поперчите. Тушите 5 минут, снизив нагрев.

Шаг 5: Введите грибы и плавленый сыр. Постоянно помешивайте, пока сырная масса полностью не эмульгируется в бульоне.

Секрет Шефа: Хотите больше сочности? Добавьте капельку газировки, как при работе с котлетами. Это удержит внутри каждого мясного волокна концентрированный сок.

Тюнинг вкуса: овощи и сыр

Конструктор супа позволяет использовать любые остатки из холодильника. Для сбалансированного рациона добавляйте кукурузу, болгарский перец или цуккини. Плавленый сыр — база. Хотите глубины? Берите выдержанный чеддер или гауду. Натирайте на мелкой терке, чтобы добиться текстуры шёлковой вуали.

"Замена плавленого сыра на жирные сливки или крем-фреш меняет физику продукта, делая его ближе к ресторанным супам-велюте", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ингредиент Функция в супе Плавленый сыр Эмульгатор, плотность текстуры Говяжий фарш Основной белковый каркас

Если используете лесные грибы вместо шампиньонов — будьте уверены в их происхождении на 100%.

Ответы на популярные вопросы о супах

Чем заменить плавленый сыр, если не люблю его вкус?

Используйте классический сливочный сыр или натертые твердые сорта (гауда, моцарелла). Они создадут необходимую жирную основу.

Нужно ли бланшировать томаты перед использованием?

Нет, консервированные томаты уже прошли термическую обработку и идеально подходят для соусов.

Почему фарш получается жестким?

Скорее всего, вы передержали его на сильном огне без жидкости. Добавляйте томаты вовремя.

Можно ли готовить этот суп впрок?

Да, этот суп отлично переносит хранение, но при разогреве добавьте ложку воды или сливок.

"Технологическая карта здесь проста как автомат Калашникова. Но даже здесь можно ошибиться, если купить некачественное сырье", — заявил в беседе с Pravda. Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.

