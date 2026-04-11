Проще не бывает: сливочный суп с говяжьим фаршем и шампиньонами приготовит даже неопытный повар

Этот суп называют "глупым" не из-за состава, а из-за элементарности технологии. Минимум усилий, одна кастрюля, максимум вкуса. Мы имеем дело с мясным рагу в формате экспресс-решения. Здесь господствует физика нарезки и обжарки, превращающая базовые продукты в насыщенное блюдо. Забудьте о часах у плиты. Технология требует ровно 20 минут.
Секрет успеха — в реакции Майяра при обжарке фарша. Не лейте много масла, дайте мясу "схватиться" до золотистого колера.
"Главное в таких супах — не превращать фарш в кашу. Обжаривайте его быстро, при высокой температуре, чтобы сохранить сочность внутри волокон", — отметил в беседе с Pravda. Ru повар столовой или кафе Людмила Кравцова.
Название: Сливочный мясной суп "Экспресс"
⏱ Время: 20 мин | 🍽 Порции: 2
Ингредиенты:
1 шт. красный лук
1 ст. л. подсолнечное масло
200 г говяжий фарш
400 г нарезанные консервированные помидоры
50 мл сливки (15% жирности)
170 г консервированные шампиньоны (масса без рассола)
50 г плавленый сыр
Соль, перец по вкусу
Пошаговая инструкция:
Секрет Шефа: Хотите больше сочности? Добавьте капельку газировки, как при работе с котлетами. Это удержит внутри каждого мясного волокна концентрированный сок.
Конструктор супа позволяет использовать любые остатки из холодильника. Для сбалансированного рациона добавляйте кукурузу, болгарский перец или цуккини. Плавленый сыр — база. Хотите глубины? Берите выдержанный чеддер или гауду. Натирайте на мелкой терке, чтобы добиться текстуры шёлковой вуали.
"Замена плавленого сыра на жирные сливки или крем-фреш меняет физику продукта, делая его ближе к ресторанным супам-велюте", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
|Ингредиент
|Функция в супе
|Плавленый сыр
|Эмульгатор, плотность текстуры
|Говяжий фарш
|Основной белковый каркас
Если используете лесные грибы вместо шампиньонов — будьте уверены в их происхождении на 100%.
Используйте классический сливочный сыр или натертые твердые сорта (гауда, моцарелла). Они создадут необходимую жирную основу.
Нет, консервированные томаты уже прошли термическую обработку и идеально подходят для соусов.
Скорее всего, вы передержали его на сильном огне без жидкости. Добавляйте томаты вовремя.
Да, этот суп отлично переносит хранение, но при разогреве добавьте ложку воды или сливок.
"Технологическая карта здесь проста как автомат Калашникова. Но даже здесь можно ошибиться, если купить некачественное сырье", — заявил в беседе с Pravda. Ru управляющий рестораном Игорь Сафонов.
