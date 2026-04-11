Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Дорофеев

Битва технологий: чем на самом деле отличаются дрожжевой хлеб и закваска

Еда

Споры о том, какой хлеб полезнее, не утихают годами. Одни уверены, что дрожжи вредны, другие считают бездрожжевой хлеб маркетинговым мифом. Однако реальность гораздо прозаичнее: в печи нет места магии, там правит только технология хлебопечения и качество исходного сырья.

Фото: www.pexels.com by Alla Zhuk is licensed under Бесплатное использование
Дрожжи против температуры: кто выживает в печи

Специалисты объясняют, что дрожжи — это обычные микроорганизмы, которые полностью погибают при выпечке. Когда температура внутри буханки достигает 90-98 градусов, ни одна клетка гриба не остается активной. В готовом хлебе они не продолжают "жить" и не влияют на организм. Вера в то, что дрожжи из багета колонизируют кишечник, — признак непонимания основ правильного питания.

"Дрожжевой хлеб мягче и дольше остаётся свежим. Это объясняет его популярность в магазинах", — отметил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Дрожжевой метод позволяет получить пышную структуру за короткий срок. Это индустриальный стандарт, который обеспечивает предсказуемый результат. Если вы планируете готовить завтрак по-анапски, именно такая пористая структура лучше всего впитает масло и специи.

Закваска: долгий путь к аромату

Бездрожжевой хлеб поднимается за счёт закваски. В ней работают молочнокислые бактерии, которые придают продукту характерный кисловатый вкус. Процесс приготовления занимает гораздо больше времени, что увеличивает себестоимость. Закваска делает хлеб более плотным и ароматным. Такая база идеальна, если вы хотите сделать домашние гренки из бородинского хлеба, которые сохранят текстуру даже при обжарке.

"Бездрожжевой хлеб легче усваивается некоторыми людьми. Особенно теми, у кого чувствительный желудок", — объяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Анализ состава: на что смотреть в магазине

Хлеб на закваске содержит больше органических кислот. Они помогают замедлить усвоение углеводов. Это делает такой тип изделия более подходящим для тех, кто следит за уровнем сахара. Однако не стоит демонизировать обычные батоны. Главный критерий пользы — зерновая основа. Цельнозерновой хлеб полезнее любого белого, независимо от способа подъема теста. В нём больше клетчатки и витаминов.

Характеристика Дрожжевой метод Хлеб на закваске
Скорость созревания Высокая (1-3 часа) Низкая (12-24 часа)
Текстура мякиша Воздушная, мягкая Плотная, эластичная
Вкусовой профиль Нейтральный, пшеничный Насыщенный, кисло-сладкий

Риски и порча: когда буханка становится опасной

Главная опасность хлеба кроется не в дрожжах, а в условиях его хранения. Плесень на хлебе развивается стремительно, если герметично упаковать еще теплую буханку в полиэтилен. При этом внешние дефекты — лишь вершина айсберга, мицелий прорастает глубоко внутрь мякиша. Встречаются и более серьезные нарушения. Массовое изъятие хлебобулочных изделий надзорными органами часто связано с использованием некачественной муки, зараженной вредителями или патогенами.

"Некоторые производители маскируют обычный хлеб под "здоровый", добавляя красители. Поэтому важно читать этикетку", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы

Правда ли, что бездрожжевой хлеб способствует похудению?

Сам по себе способ ферментации не сжигает жир. Однако такой хлеб на закваске имеет более низкий гликемический индекс, что помогает дольше чувствовать сытость по сравнению со сдобной булкой из белой муки.

Как отличить настоящий хлеб на закваске от подделки?

Смотрите на состав. В настоящем бездрожжевом хлебе не должно быть хлебопекарных дрожжей в списке ингредиентов. Также он обычно тяжелее по весу при том же объеме, что и дрожжевой аналог.

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, специалист по региональной кухне Мария Костина, консультант по питанию Екатерина Смирнова
Автор Алексей Дорофеев
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда хлеб здоровое питание продукты питания
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.