Елена Назарова

Повар Людмила Кравцова раскрывает секрет сборки заливного пирога из лаваша с творогом

Еда

Забудьте о часах у плиты. Этот заливной пирог из лаваша — эталон функциональной гастрономии, где каждый ингредиент работает на результат. Минимум усилий, максимум текстурного контраста.

Лаваш с сыром
Фото: Own work by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Технология сборки слоев

Секрет успеха кроется в балансе влаги и плотности. Использование картофельных оладий в качестве гарнира часто требует времени, но здесь лаваш работает как скелет конструкции. Жидкая фаза на основе творога и молока пропитывает пористую структуру листа, создавая нежное суфле. Это напоминает принципы, по которым готовится яблочный штрудель, где тесто должно впитать соки начинки, не теряя формы.

"Главное правило здесь — не давать начинке пересохнуть. Работа с лавашом требует контроля влажности, иначе вы получите сухой картон, а не пирог", — объяснила в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Рецептура и процесс

Название: Домашний лаваш-пирог с творожной заливкой

⏱ Время: 35 мин | 🍽 Порции: 4

  • 180 г творога
  • 100 г сыра фета или брынзы
  • 2 куриных яйца
  • 150 мл молока
  • 100 г ветчины или отварной курицы
  • Тонкий лаваш
  • Соль, черный перец — по вкусу

Пошаговая инструкция:

Шаг 1: Подготовьте заливку. Смешайте творог с измельченной фетой. Добавьте яйца, соль, перец. Влейте молоко этапами, эмульгируя массу до гладкости.

Шаг 2: Нарежьте лаваш под форму. Используйте ножницы для точности. Смажьте форму сливочным маслом для создания защитного барьера.Золотистая корочка формируется только при должном прогреве поверхности.

Шаг 3: Собирайте конструктор. Лист лаваша — заливка — начинка. Повторяйте циклы. Завершите слой сыром для реакции Майяра на поверхности.

Шаг 4: Выпекайте при 180°C ровно 25 минут. Дайте время структуре стабилизироваться перед нарезкой.

Компонент Функция
Творожная масса Стабилизация структуры
Лаваш Каркас, удержание влаги

"Техника заливки здесь критична. Подобный подход используют для творожных пасх, где текстура зависит от гомогенизации компонентов", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Помните, что качество мяса в начинке напрямую влияет на итоговый вкус. Как и в случае, когда добавляют молоко в котлеты, важно соблюдать пропорции, чтобы не размыть вкус белка.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении пирога

Можно ли использовать лаваш, срок хранения которого подходит к концу?

Да. Чуть подсохший лаваш впитывает больше заливки и лучше держит форму, становясь похожим на хрустящие слои лазаньи.

Как определить готовность заливки внутри пирога?

Ориентируйтесь на упругость центра. Пирог должен подняться, а поверхность стать золотистой.

Почему важно давать пирогу остыть?

Внутренняя структура должна зафиксироваться. При нарезке "с пылу с жару" начинка может вытечь раньше времени.

Можно ли заменить брынзу на обычный российский сыр?

Можно, но вы потеряете характерную кислинку, которая балансирует жирность творога.

"В выпечке точность — залог успеха. Даже сухая закваска работает иначе, чем свежая, поэтому всегда проверяйте ингредиенты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы творог выпечка рецепты
