Елена Назарова

Весь стол в маминых рецептах: как порадовать гостей и сохранить традиции на Пасху

Слышали про правило "48 блюд"? Именно столько кушаний по числу дней поста выставляли на стол наши предки. Дело там не ограничивалось одной сдобой. Если в этом году основной кулич уже испекся, а яйцам в луковой шелухе тесно в миске, пора вспомнить о забытой роскоши горячего стола. Пасха — это не только разговение, но и торжественная встреча с сочным мясом.

Мясная доминанта: буженина и птица

Забудьте про сухую курицу. Настоящим хитом стола станет свиная буженина. Маринуйте ее в горчице и паприке целые сутки. Главный секрет — томление. Мясо весом в полтора килограмма проводит в духовке около двух с половиной часов. Чтобы не мучиться с жирными противнями, используйте рукав — мясо останется сочным.

"Опытные кулинары советуют не налегать на тяжелую говядину в первый же день, если вы строго постились. Легким компромиссом станет запеченная курица или индейка — они сытные, но не перегружают поджелудочную", — объяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Фаршированная утка или молочный поросенок — дореволюционный стандарт. В России такие блюда были в чести у царской семьи наравне с рябчиками. Запеченная птица с яблоками или гречкой всегда смотрится выигрышно. Добавьте к ней ветку розмарина и полейте медом для карамельной корочки. Важно помнить, что даже классическая пасха может быть представлена в диетическом варианте на сгущенном молоке с миндалем.

Холодные закуски и заливное "в скорлупе"

Домашний паштет из утиной печени с портвейном — уровень ресторана. Его нежная текстура дружит с поджаренным багетом. Готовить его лучше накануне, чтобы вкусы успели "пожениться". Среди закусок часто лидирует порционное заливное. Секрет — использовать чистую яичную скорлупу в качестве формы. Внутрь залейте бульон с желатином, кусочками мяса, морковкой и горошком.

Блюдо Особенности приготовления
Буженина в горчице Маринование 24 часа, томление в рукаве.
Заливное "Яйца" Формовка в натуральной скорлупе.
Салат "Тюльпаны" Фаршированные помидоры на подушке из лука.

"Используйте лесные грибы для праздничных солений, только если на 100% уверены в них. В ином случае берите шампиньоны. Рыжики с луком или хрустящие маринованные опята добавляют столу фактурности", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Альтернативная выпечка и гарниры

Если душа просит теста, но кулич уже готов, попробуйте пасхальный венок. Это дрожжевая коса с изюмом и маком. В центр венка можно положить пасхальные яйца, окрашенные натуральными способами. Символизм праздника легко обыграть через форму сдобных "жаворонков" или булочек в виде кроликов. Современным трендом стал краффин, который успешно конкурирует с классикой.

Для гарнира присмотритесь к "дофинуазу" из сельдерея. Тонкие ломтики корня томятся в сливках под сырной корочкой. Это напоминает картофельный гратен, но без лишней тяжести. Запивать плотный ужин лучше домашним чаем-тархуном: зеленое яблоко, киви и свежий тархун заливаются кипятком с медом. Если же вы работаете над декором, попробуйте окрашивание салфеткой для создания радужного эффекта.

"В региональной кухне России всегда ценилось разнообразие. Можете смело поставить рядом бабушкин холодец и современные тарталетки с сыром фета. Главное — не зацикливаться на стандартах", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

При оформлении стола не забудьте про мелочи. Свёкла даст глубокий рубиновый оттенок скорлупе, а краснокочанная капуста - космический индиго. Используйте глазурь не только для куличей, но и для мелкой пасхальной выпечки. Праздник — это не количество глазури, а радость встречи близких.

Ответы на популярные вопросы

Как сделать мясо для праздничного стола сочным?

Используйте длительное маринование (от 12 до 24 часов) и запекание при умеренных температурах в рукаве или фольге, чтобы сохранить соки внутри куска.

Чем заменить картофельный гарнир?

Отличной альтернативой станет корень сельдерея или пастернак, запеченные в сливках. Они легче усваиваются и обладают изысканным ароматом.

Что приготовить для детей, если они не едят куличи?

Испеките сдобных кроликов или птичек из того же дрожжевого теста. Небольшие порции и необычная форма всегда привлекают внимание ребенка.

Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по заготовкам Наталья Гусева, специалист по региональной кухне Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
