Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После этого рецепта жюльен в ресторанах кажется невкусным: всё решает один короткий этап на плите

Еда

Забудьте про водянистые субстанции из сетевых кофейни. Настоящий жюльен — это не закуска в наперстке, а плотная гастрономическая архитектура, где сливки связывают мясо и грибы в единый монолит под сырной броней. Если ваша курица в форме превращается в "сухую подошву", значит, вы нарушили температурный режим или не дали продукту раскрыться.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Технологическая карта: что понадобится для жюльена

Ресторанный вкус начинается с отбора сырья. Если мясная упаковка не вызывает доверия, лучше пройти мимо. Нам нужно плотное филе без лишней влаги. Для идеального результата используйте охлажденный продукт — это база.

"Главная ошибка домашних кулинаров — избыток жидкости. Если грибы сварятся в собственном соку вместо обжарки, вы получите кашу, а не жюльен", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе (грудка или бедро без кожи);
  • 300 г шампиньонов (только свежие!);
  • 100 г репчатого лука;
  • 200 мл жирных сливок (от 20%);
  • 150 г твердого сыра;
  • 30 г сливочного масла (82,5%);
  • 15 г пшеничной муки;
  • Соль, свежемолотый черный перец, мускатный орех — по вкусу.

Золотистая основа: работа с птицей и грибами

Первое правило: не мучайте мясо. Нарезайте курицу кубиком 1х1 см. Сковорода должна быть раскалена до предела. Обжариваем птицу быстро, чтобы создать "замок" для сока. Помните, секреты сочных котлет и жюльена схожи — нужно запечатать белок мгновенно.

Ингредиент Техника обработки
Курица Шоковая обжарка до колера
Грибы Выпаривание влаги на сухой сковороде

Шампиньоны режем тонкими слайсами. Сначала грибы будут выделять много жидкости — это нормально. В этот момент они не жарятся, а скорее тушатся. Дождитесь, пока вода почти полностью выпарится. Как только жидкость уйдёт, появится характерное шкварчание — это значит, что грибы начали именно жариться и подрумяниваться. В этот момент и формируется насыщенный вкус и аромат.

Если вы любите более нежные текстуры, используйте прием, как в блюде из капусты: предварительно посыпьте солью для выхода лишнего сока.

"Специи в жюльене — это не декор. Мускатный орех обязателен, он 'женит' сливки с мясом, создавая благородный аромат", — объяснил в беседе с Pravda. Ru повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Сливочная эмульсия: как избежать комочков

Здесь начинается классическая технология "Бешамель", но на сливках. Вводим муку в сок, оставшийся от жарки курицы и грибов. Смешиваем до состояния пасты и тонкой струйкой вливаем сливки. Если соус получился слишком густым, его можно слегка разбавить, как это делают, когда готовят полезный напиток из ягод, соблюдая баланс густоты.

Для тех, кто боится сложных соусов: используйте сливки комнатной температуры. Холодная жидкость, попадая на горячую муку, мгновенно образует клейстер. Работайте венчиком активно. Соус считается готовым, когда он обволакивает ложку плотным слоем ("наппе"). Это гораздо изысканнее, чем быстрый торт в микроволновке — здесь нужна выдержка.

Финиш в духовке: правила запекания

Раскладываем смесь по кокотницам или горшочкам. Не набивайте до краев — соус при кипении может "сбежать". Сверху — слой сыра. Важна не только марка, но и терка. Мелкая стружка плавится быстрее, создавая ровное полотно. Если передержать жюльен, волокна мяса станут жесткими, как неверно приготовленная печень по-строгановски.

"В ресторанном бизнесе жюльен часто пересушивают под саламандрой. Дома у вас есть преимущество: дайте горшочкам постоять 5 минут после духовки, чтобы соус стабилизировался", — подчеркнул управляющий рестораном Игорь Сафонов.

Ставим в духовку при 180°C. Нам нужно всего 10-15 минут. Как только сыр превратился в золотистую корку — достаем. Это блюдо не терпит ожидания, подавать нужно "с пылу, с жару", так же как свежий пирог с рыбой.

Ответы на популярные вопросы о жульене

Можно ли использовать лесные грибы?

Используйте лесные грибы, только если на 100% уверены в них. В ином случае берите шампиньоны. Лесные грибы требуют предварительного отваривания, иначе они испортят текстуру блюда избытком влаги.

Как добиться идеально ровной сырной корочки?

Смешайте тертый сыр с чайной ложкой панировочных сухарей высшего качества. Это создаст дополнительный хруст и не даст сыру "растечься" прозрачным пятном.

Можно ли приготовить жюльен заранее?

Вы можете подготовить основу (курица, грибы, соус) и разложить по формам. Но запекать с сыром нужно строго перед подачей, иначе соус впитается в мясо и блюдо станет сухим.

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, повар столовой или кафе Людмила Кравцова, управляющий рестораном Игорь Сафонов
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты кулинария
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.