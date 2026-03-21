Елена Назарова

Белковая бомба вместо лишних углеводов: эта база делает аджарскую классику безопасной

Забудьте о сухой куриной грудке и пресных салатах. Настоящее здоровое питание - это не тюремный рацион, а технология управления вкусом и КБЖУ. Сегодня мы переосмыслим кавказскую классику. Хачапури по-аджарски на творожном тесте — это не компромисс, а гастрономический "чит-мил", который не бьет по талии. Мы кратно увеличиваем концентрацию белка и убираем лишние углеводы, сохраняя ту самую тягучую сырную сердцевину.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хачапури по-аджарски на творожном тесте

Классическое дрожжевое тесто — это тяжелый "балласт" из быстрых углеводов. В нашем случае основой выступает творог. Это меняет всё: структуру, плотность и питательную ценность. Если вы привыкли, что польза хлеба сильно преувеличена, то здесь вы получите максимум полезных нутриентов при минимуме муки.

Ингредиенты:

  • Творог 5% — 180 гр
  • Яйцо — 1 шт. (в тесто)
  • Желток — 1 шт. (для финала)
  • Рисовая мука — 100-120 гр (примерно 6 ст. л.)
  • Сыр сулугуни — 70 гр
  • Разрыхлитель — 5 гр
  • Соль — по вкусу (опционально)

"Главная ошибка домашних кулинаров — попытка забить тесто мукой. Творог должен оставаться пластичным, а не превращаться в кирпич. Если используете влажный продукт, лучше предварительно отжать его в марле", — объяснил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Подготовка базы. Смешиваем творог и целое яйцо. Если творог зернистый — работаем погружным блендером до состояния крема. Никаких комочков, нам нужна текстура шелка.

Шаг 2: Введение сухих компонентов. Просеиваем рисовую муку с разрыхлителем. Рисовая мука дает ту самую хрустящую корочку, которой сложно добиться от обычной пшеничной в пп-рецептах. Замешиваем мягкое тесто. Если оно липнет к рукам — используйте перчатки или чуть смочите ладони водой.

Шаг 3: Формовка. Выкладываем массу на пергамент с антипригарным слоем. Формируем "лодочку" с высокими бортиками. Это ваш фундамент, он должен быть симметричным. Делаем ложкой углубление в центре для будущего сырного моря.

Шаг 4: Колер. Отправляем основу в разогретую до 180°С духовку на 20 минут. Тесто должно схватиться и начать золотиться.

Шаг 5: Сырный финал. Достаем лодочку, приминаем центр вилкой (не до дыр!). Засыпаем тертый сулугуни. Для тех, кто следит за фигурой, это идеальная замена майонеза или лишнего сливочного масла — жирный сыр сам даст нужную сочность. Снова в печь на 3 минуты.

Шаг 6: Желток. В центр расплавленного сыра выливаем желток. Возвращаем в духовку ровно на 2-3 минуты. Желток должен прогреться, но остаться жидким. Это соус, а не вареное яйцо!

"Выбирайте сулугуни с умеренным содержанием соли. В процессе плавления вкус концентрируется, и вы рискуете пересолить блюдо, испортив нежный вкус творожной основы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Анализ состава и эффективности

Показатель ПП-Вариант (на 100 г)
Калорийность ~199 ккал
Белок ~15 г

Такой баланс позволяет использовать блюдо как полноценный диетический ужин. Высокое содержание белка обеспечивает длительное насыщение, предотвращая вечерние набеги на холодильник.

"Для тех, кто на строгом дефиците, можно заменить сулугуни частично на нежирный адыгейский сыр. Это снизит жирность, но сохранит текстуру", — отметила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Секрет Шефа: Чтобы тесто было еще более воздушным, добавьте в него щепотку цедры лимона. Она не даст явного цитрусового вкуса, но "подсветит" сливочность творога и сыра. И помните: хачапури едят только горячим.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заменить рисовую муку на овсяную?

Можно, но приготовьтесь к специфическому привкусу и более серому цвету теста. Рисовая мука нейтральна и дает лучший хруст.

Что делать, если творог слишком сухой?

Добавьте ложку натурального йогурта. Это сделает массу податливой. Кстати, творожная паста часто требует такой же корректировки влажности.

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, кондитер Ольга Ефимова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
