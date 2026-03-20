Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дисциплина белка и воды: какая формула ингредиентов делает домашнюю базу эталонной

Забудьте про доставку. Настоящая неаполитанская классика — это не гора начинки на толстом батоне, а технологичный союз муки, огня и времени. Если ваше тесто напоминает подошву или сырой мякиш, значит, вы нарушили дисциплину работы с глютеном. Здесь важна каждая граммовка и каждый градус.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Наливная пицца

Золотая формула идеальной базы

Пицца начинается не с колбасы, а с муки. Нам нужен сильный белок, чтобы создать каркас, который удержит пузырьки углекислого газа. Тесто для пиццы — это база, такая же фундаментальная, как цельнозерновой хлеб в здоровом рационе. Обычная хлебопекарная мука подойдет, но если найдете "00" — результат будет профессиональным.

"Главная ошибка домашних кулинаров — избыток дрожжей. На 250 граммов муки нужно всего 3 грамма сухих дрожжей. Мы не печем сдобную булку, нам нужна ферментация, а не взрывной рост", — отметил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная (в/с) — 250 гр
  • Вода (температура 36-38°C) — 150 мл
  • Дрожжи сухие инстантные — 3 гр
  • Оливковое масло Extra Virgin — 20 гр
  • Соль морская мелкая — 1 щепотка

Технология вымешивания: от хаоса к эластичности

Работа с тестом — это дисциплина. Не ждите, что рецепт пышного теста сработает сам собой, если вы просто перемешаете ложкой ингредиенты в миске. Глютеновое окно открывается только через интенсивное механическое воздействие.

Этап Результат
Первый замес Грубая липкая масса, объединение влаги и муки.
Работа на столе (10 мин) Гладкий, упругий шар, который не липнет к рукам.

Шаг 1: Активация. Дрожжи растворяем в теплой воде. Если вода будет горячее 40 градусов — дрожжи погибнут. Если холоднее — будут "спать".

Шаг 2: Замес. Просеиваем муку, вливаем воду с дрожжами и масло. Начинаем работать руками. Как только масса собралась в комок — переходим на стол. Тянем тесто от себя, складываем, поворачиваем. Это не нежная выпечка из слоеного теста, здесь нужна сила.

"Никогда не раскатывайте тесто скалкой. Так вы выгоняете весь воздух, который создали дрожжи. Только растягивание руками от центра к краям, формируя бортики. Это культура обращения с продуктом", — подчеркнула ресторатор Виктория Лапшина.

Шоковая выпечка: как обмануть домашнюю духовку

Профессиональная печь выдает 400 градусов, домашняя — едва 250. Чтобы получить хруст и колер, нужно предварительно прогреть противень (а лучше специальный камень) минимум 40 минут. Пицца должна пережить термический шок, как сочное мясо в духовке при запечатывании соков.

Шаг 3: Отдых. Убираем шар в миску, смазанную маслом, накрываем пленкой. 1 час в тепле — тесто должно увеличиться вдвое. Это пауза перед финальным броском.

Шаг 4: Формовка и жар. Смазываем форму маслом, распределяем основу. Начинка — по вкусу, но без фанатизма. Духовка на максимуме. 7-8 минут — и готово. Корочка должна "загореть".

"Если любите эксперименты, попробуйте сочетание соленого и сладкого, как в десерте из банана и сыра, но для классики используйте моцареллу и томаты", — объяснила специалист по региональной кухни России Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о тесте для пиццы

Почему тесто рвется при растягивании?

Вы плохо его вымесили или не дали ему отдохнуть. Глютену нужно время, чтобы расслабиться после механической нагрузки.

Можно ли использовать обычное подсолнечное масло?

Можно, но вы лишите себя аромата. Оливковое масло дает тот самый средиземноморский флер, который отличает пиццу от обычного пирожка.

Нужно ли добавлять сахар в тесто?

Если используете сухие дрожжи, щепотка сахара поможет им быстрее "проснуться", но в классическом рецепте достаточно углеводов из муки.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, ресторатор Виктория Лапшина, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы выпечка кулинария
Новости Все >
Свет вязнет в полимере и гаснет: обычная плёнка на фарах превращает мощные прожекторы в свечи
Срезали не тот гриб — остались без зарплаты: шокирующие штрафы, которые вступят в силу с 1 сентября
Золотые горы для выпускников: Подмосковье начало массово доплачивать молодым врачам
Ваша машина безнадежно устарела? Один гаджет из 2026-го превратит старушку в люкс-авто
Авто с двойным дном: как распознать бывшего таксиста в красивом кузове на вторичном рынке
Земля с характером: аграрии Томской области вышли на битву за урожай в 320 тысяч гектаров
Деньги против власти: международный бизнес начинает игру, в которой Нетаньяху может не удержаться
Диплом в одной руке, колыбель в другой: сколько заплатили томским студенткам за рождение детей
Завод уступает место квартирам: в Омске построят 13 высоток с подземными парковками
Работодатели начинают платить больше: где в Петербурге растут зарплаты быстрее всего
Сейчас читают
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Садоводство, цветоводство
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Наука и техника
Якутская мерзлота прячет железный кошмар: что обнаружили в Вилюйских котлах и почему СССР это засекретил
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Мир. Новости мира
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Китай резко увеличил закупки российской нефти в 2026 году Олег Артюков Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Последние материалы
Война на Ближнем Востоке получила скрытый поворот — решение уже принято за кулисами
Никакой химии, только магия: как получить море цветущих астр без лишних усилий и трат
Невидимые воры бюджета: какие сервисы незаметно лишают молодёжь денег
Золотые горы для выпускников: Подмосковье начало массово доплачивать молодым врачам
Ваша машина безнадежно устарела? Один гаджет из 2026-го превратит старушку в люкс-авто
Авто с двойным дном: как распознать бывшего таксиста в красивом кузове на вторичном рынке
Земля с характером: аграрии Томской области вышли на битву за урожай в 320 тысяч гектаров
Деньги против власти: международный бизнес начинает игру, в которой Нетаньяху может не удержаться
Диплом в одной руке, колыбель в другой: сколько заплатили томским студенткам за рождение детей
Шоколадное безумие за 20 минут: забудьте о муке, яйцах и грязной горе посуды навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.