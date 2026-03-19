Елена Назарова

Пасхальный стол можно облегчить без потери вкуса: этот кулич исчезнет первым

Пасхальная неделя традиционно ассоциируется с пышными сдобными куличами, однако современный праздничный стол всё чаще требует баланса. Лимонный творожный кулич — это лучшее решение для тех, кто ценит чистоту вкуса и легкость текстуры.

Творожный кулич
Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожный кулич

Идеальная текстура основы

Секрет нежной консистенции кулича — это хорошо протёртый творог. Использование блендера помогает разрушить структуру творожного зерна, превращая его в гладкий крем. Важно выбирать продукт с жирностью 5% или 9%, так как чрезмерно сухой творог потребует больше сметаны, что может нарушить баланс.

"Для получения идеальной гладкой массы я рекомендую предварительно протереть творог через сито, даже если вы планируете использовать блендер. Это гарантирует отсутствие крупинок, которые могут испортить общее впечатление от десерта", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Лимонная история: цедра и сок

Лимон выступает в этом десерте как главный акцент. Цедра содержит эфирные масла, которые создают интенсивный аромат, а сок добавляет необходимую кислотность. Важно использовать только верхний ярко-желтый слой кожуры без белой части, чтобы избежать появления ненужной горечи.

Для придания жизнерадостного солнечного оттенка в массу добавляется куркума. Этот прием часто используют при работе с натуральными красителями для яиц, так как специя обладает интенсивным красящим пигментом, который абсолютно безопасен и в кулинарии.

"Использование натуральных добавок в выпечке и десертах — это всегда правильный путь. Куркума не только дает красивый цвет, но и добавляет приятные пряные нотки, оттеняющие сладость", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Тонкости стабилизации

Стабилизация — завершающий этап создания кулича. Чтобы десерт держал форму, необходимо обеспечить отход лишней влаги. Для этого используйте любую глубокую форму, застеленную плотной марлей в несколько слоев. Утрамбованная масса должна провести в холоде минимум 8 часов.

Компонент Функция в рецепте
Творог 5% Белковая основа десерта
Лимонная цедра Основной ароматический профиль
Куркума Придание оттенка и цвета

Правильно приготовленный творожный кулич гармонирует с любыми праздничными украшениями, от аккуратных яиц, окрашенных луковой шелухой, до более сложных вариантов декора яиц салфетками с радужным узором.

"Готовка дома должна приносить радость. Не бойтесь экспериментировать с текстурами и добавками в рамках простой кухни, чтобы семейные обеды становились еще уютнее", — отметил в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Ответ на популярный вопрос

Можно ли использовать лимонную кислоту вместо свежего сока?

В данном рецепте лучше применять натуральный свежевыжатый сок. Он содержит не только кислоту, но и природные ароматические компоненты, которые делают профиль десерта более объемным и живым.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, повар Людмила Кравцова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Новости Все >
Спутники рисуют карту сорняков: Курская область очищает угодья от кустарника с помощью ИИ
Тени эзотерики крадут опоры: в Иваново назвали главную угрозу семейным устоям
Холодной воды не будет: 19 марта отключения коснутся этих домов Липецка
Кошелёк или стадо: фермерам начали выплачивать миллионы за потерю скота в сибирских подворьях
Граффити на фасаде превратили в повод: в многоэтажке Красноярска нашли способ наказать всех жильцов
Пятую колонну разнесло, но она сменила лицо: в Калининграде описали новую форму оппозиции
Железный дождь над северными реками: территория ХМАО станет временным пристанищем для обломков ракеты
Машина заводится всё хуже с каждым утром — хотя батарея новая: почему аккумулятор теряет силу
Первая весенняя мойка может обернуться проблемой: почему спешка с чисткой машины играет против водителя
Массовая эвакуация может стать дорогой в неизвестность: одна деталь решает судьбу тысяч
Сейчас читают
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Новости Украины
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Военные новости
Стальные аргументы вместо лозунгов: американская разведка признала качественный рывок армии России
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Красота и стиль
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Популярное
Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Медовый месяц закончился: Лондон требует от Киева жёстких гарантий вместо пустых обещаний
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали Сергей Рябов В России пока не решили, останавливать ли экспорт газа в ЕС Олег Артюков Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова
Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей
Врачи не дают одного ответа: развитие болезни Лерчек может пойти по самому тяжёлому пути
Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше
Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше
Последние материалы
Тени эзотерики крадут опоры: в Иваново назвали главную угрозу семейным устоям
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Холодной воды не будет: 19 марта отключения коснутся этих домов Липецка
Дышащее тесто и хрустящая зелень: эти лепешки хочется готовить каждое утро, забыв про хлеб и тосты
Одна заправка может убить двигатель: чем опасна привычка ездить на одну и ту же АЗС
Кошелёк или стадо: фермерам начали выплачивать миллионы за потерю скота в сибирских подворьях
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Натуральный допинг на сугробах: как за копейки превратить пустую землю в жирный чернозем в марте
Муж в шоке, дети в восторге: как превратить овощные котлеты в сочный деликатес за 5 минут
