Аптека в тарелке: эти копеечные продукты заменяют дорогие мультивитамины и укрепляют иммунитет

В погоне за крепким иммунитетом и бесконечной энергией мы привыкли доверять ярким банкам с мультивитаминами. Полки аптек ломятся от дорогостоящих добавок, обещающих мгновенное преображение. Однако многие забывают, что природа уже создала идеальные концентраты нутриентов, которые стоят в разы дешевле и усваиваются организмом гораздо эффективнее синтетических аналогов.

Продукты

Секрет кроется в синергии веществ: в продуктах питания витамины и минералы соседствуют с аминокислотами и жирами, которые помогают им достичь цели. Переход на осознанную продуктовую корзину — это не только экономия бюджета, но и бережное отношение к своему телу. Мы собрали список из семи доступных суперфудов, способных заменить целую аптечку.

Говяжья печень: природный мультивитамин

Говяжья печень — абсолютный рекордсмен по плотности питательных веществ. Всего 100 граммов этого продукта обеспечивают колоссальный запас витамина А, В12 и железа. В отличие от таблетированных форм, железо из печени находится в гемовой форме, что позволяет организму забирать максимум пользы без побочных эффектов для пищеварения. Часто правильное питание начинается именно с включения субпродуктов в рацион.

"Печень — это настоящий суперфуд. Одна порция в неделю закрывает дефициты, на восполнение которых с помощью БАДов ушли бы месяцы и тысячи рублей", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Скумбрия против рыбьего жира

Многие тратят целые состояния на омега-3 в капсулах, забывая о скумбрии. Эта рыба содержит не только ценные жирные кислоты в огромной концентрации, но и натуральный витамин D, а также селен. По содержанию полезных жиров она превосходит даже дорогой лосось, оставаясь при этом максимально безопасной и чистой от тяжелых металлов. Если вам наскучила обычная рыба, попробуйте внедрить в меню сочные рыбные котлеты, которые станут отличной альтернативой жарке.

Для тех, кто следит за фигурой, такая замена аптечным препаратам станет отличным бонусом. Скумбрия дает чувство сытости надолго, поддерживая сосуды и кожу в идеальном состоянии. В паре с ней хорошо работает дешевая гречка, приготовленная по особым рецептам с пряностями.

Квашеная капуста для микрофлоры

Квашеная капуста — это не просто закуска, а мощнейший пробиотик. Процесс ферментации создает уникальную среду с молочнокислыми бактериями, которые выживают в желудке гораздо лучше, чем сухие штаммы из капсул. Кроме того, это самый бюджетный источник витамина С в зимний период. Из нее можно готовить быстрый салат, который поддержит иммунитет.

"Домашняя ферментация сохраняет все витамины в первозданном виде. Главное — не подвергать капусту сильной термической обработке, чтобы не убить живые культуры", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по заготовкам Наталья Гусева.

Яйца как эталон белка

Куриное яйцо долгое время было несправедливо демонизировано. Сегодня ученые реабилитировали этот продукт, признав его эталоном по аминокислотному составу. Желток содержит холин — важнейшее вещество для работы печени. Яйца — основа многих блюд, где оладьи без муки или суфле становятся полезным завтраком.

Продукт Ключевая польза Яйца Холин, лютеин, белок Печень Витамин А, В12, Железо Кефир Кальций, пробиотики

Льняное семя и тыквенные семечки

Льняное семя — это растительный аналог омега-3 и клетчатки в одном флаконе. Дешево, просто и эффективно для работы кишечника. А тыквенные семечки являются природным источником магния и цинка. Горсть таких семечек заменяет порцию седативных препаратов на основе магния. Добавляйте их в каши или салаты, чтобы обойтись без таблеток.

Кефир: стакан здоровья на ночь

Кефир — это не только кальций, но и триптофан, способствующий хорошему сну. Из него можно приготовить даже нежный десерт из кефира, который заменит вредные сладости. Для более сытных вариантов подойдут блюда на основе птицы, например, куриная грудка с ферментированными соусами.

"Кисломолочные продукты — это база. Они помогают усваиваться другим нутриентам, создавая правильную среду в организме", — отметил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Ответы на популярные вопросы о замене добавок

Правда ли, что продукты могут полностью заменить БАДы?

Для здорового человека — да. В обычных продуктах витамины находятся в хелатных формах, которые распознаются организмом как нативный ресурс. Исключением могут быть только клинические дефициты, подтвержденные врачом.

Как правильно употреблять льняное семя?

Его обязательно нужно перемалывать непосредственно перед едой. В цельном виде оболочка семени не разрушается, и ценные масла не усваиваются.

