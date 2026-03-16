Елена Назарова

Почти просроченный кефир творит чудо: эти булочки исчезают быстрее, чем остывают

Еда

Когда в холодильнике остается кефир, срок годности которого подходит к концу, не спешите отправлять его в утиль. Это идеальная база для приготовления домашней выпечки. Кисломолочная среда делает текстуру изделий удивительно нежной, а при правильном подходе такая выпечка получается воздушной и долго сохраняет свежесть.

Булки
Булки

Сладкие булочки со штрейзелем — это классическая домашняя выпечка, которую легко приготовить на обычной кухне. Сочетание мягкого сдобного мякиша и хрустящей сладкой крошки превращает их в самостоятельный десерт, идеально подходящий для утреннего кофе или вечернего чаепития.

Секреты идеального теста на кефире

Основой успеха любой воздушной булочки является работа с дрожжами. Кефир должен быть комнатной температуры, так как холодные ингредиенты замедляют процесс подъема. Использование растительного масла в составе делает мякиш более эластичным, что подтверждает успех рецептов на маслянистом тесте.

"Главное правило при замесе теста на кефире — не забивать его мукой. Лишняя мука сделает булочки плотными, тогда как нам нужна текстура, близкая к пуху", — объяснил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Магия штрейзеля: как приготовить крошку

Штрейзель — это не просто украшение, а контрастный текстурный элемент. Для правильной крошки крайне важно использовать именно холодное сливочное масло. Растирая его с мукой и сахаром, вы создаете структуру, которая при высокой температуре карамелизуется, создавая аппетитную хрустящую корочку.

Ингредиент Количество
Мука пшеничная 50 г
Сахарный песок 30 г
Сливочное масло холодное 30 г

Для более изысканного вкуса в крошку можно добавить щепотку ванилина или корицы. Работайте ингредиентами быстро, чтобы масло не начало таять от тепла ваших рук — если крошка станет липкой, сливочный эффект будет потерян.

Техника формовки и выпекания

После того как тесто увеличилось в объеме в два раза, переходите к формовке. Делите массу на равные части и скатывайте гладкие шарики. Важно дать им "отдохнуть" на противне 20 минут перед тем, как отправлять в духовку — это гарантирует, что булочки не потрескаются в процессе подъема.

"Для получения аппетитного глянца перед посыпкой штрейзелем поверхность булочек нужно аккуратно смазать молоком или желтком. Это обеспечит равномерный золотистый цвет", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Выпекать следует при 180°C около 20-25 минут. Если вы предпочитаете еще более сложные десерты, можно обратить внимание на шоколадные синнабоны или поискать вдохновение в картофельных булочках, если захочется поэкспериментировать с основой.

"Домашняя выпечка — это лучший способ управления рационом семьи, ведь вы точно знаете состав продукта. Такие булочки гораздо полезнее магазинных аналогов", — отметила в беседе с Pravda. Ru консультант Екатерина Смирнова.

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, кондитер Ольга Ефимова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Тыл за тридевять земель: настоящий логистический хаб Украины стрижёт купоны в полной тишине
Сахарный враг Пугачёвой бьет по фронтам: тихий недуг превращает жизнь на кипрской вилле в борьбу за зрение
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
