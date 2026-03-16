Страна риса и острой еды почти не знает ожирения: секрет корейского стола ставит диеты в тупик

В Южной Корее уровень ожирения населения едва достигает 4%, тогда как в большинстве западных стран этот показатель в разы выше. Удивительно, но корейская диета не подразумевает жесткого подсчета калорий или отказа от углеводов.

Кимчи

Секрет стройности нации кроется в многовековых традициях и специфическом подходе к формированию меню. Мы разобрали пять базовых правил, которые позволяют оставаться в форме, наслаждаясь едой.

Магия ферментации: зачем есть кимчи

Главный суперфуд Кореи — кимчи (острая квашеная капуста). Она присутствует на столе во время завтрака, обеда и ужина. Ферментированные продукты — это естественные пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника и помогают организму эффективнее перерабатывать пищу. В российских реалиях отличной альтернативой может стать обычная квашеная капуста или правильно приготовленные овощи.

"Ферментация — это ключ к здоровому пищеварению. Когда мы добавляем в рацион продукты натурального брожения, мы помогаем организму лучше усваивать витамины и снижаем тягу к тяжелой пище", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Помимо кимчи популярны твенджан (соевая паста) и различные маринованные коренья. Важно, что такие добавки практически не содержат жира, зато богаты клетчаткой. Это позволяет чувствовать сытость гораздо дольше, избегая лишних перекусов в течение дня.

Система панчхан: разнообразие вместо объема

Традиционный корейский стол уставлен множеством маленьких тарелочек с закусками. Это и есть система панчхан. Вместо одной огромной порции макарон, человек съедает по паре ложек десяти разных блюд. Такой подход позволяет обмануть чувство голода: когда глаз видит изобилие вкусов и текстур, чувство удовлетворения от еды приходит быстрее, хотя общий объем съеденного невелик.

Дома такую систему внедрить несложно. Достаточно заменить одну большую тарелку несколькими маленькими пиалами. Положите в одну немного риса, в другую — салат, в третью — яичницу без масла, в четвертую — зелень. Разнообразие вкусовых ощущений — лучший способ не переедать.

Принцип питания Результат для организма Маленькие порции Быстрое чувство сытости Много овощей Улучшение работы ЖКТ Минимум сахара Стабильный вес

Почему суп обязателен при каждом приеме пищи

Корейцы едят суп не "на первое", а одновременно с основными блюдами. Жидкость заполняет пространство в желудке, что физически не позволяет съесть лишнего. При этом корейские бульоны обычно легкие, овощные или на основе морепродуктов в отличие от наваристых мясных супов, привычных нам.

Для тех, кто следит за фигурой, отлично подойдет фасолевый суп или легкие супы-пюре. Содержание влаги в пище критически важно для корректного обмена веществ и поддержания баланса энергии в течение рабочего дня.

"В общественном питании мы часто видим, как люди игнорируют супы, заменяя их плотными вторыми блюдами. Однако именно теплая жидкая пища помогает наладить регулярное питание и контролировать аппетит", — объяснила в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Отказ от сахара и переработанных продуктов

В традиционной корейской кухне десерт — это редкое исключение, а не ежедневный финал обеда. Сладости часто заменяются свежими фруктами. Более того, в Корее не принято добавлять сахар в соусы или напитки в таких количествах, как это делают в Европе или Америке. Основной акцент делается на натуральном вкусе продуктов, таких как качественная свиная вырезка или рыба.

Уменьшение доли рафинированных углеводов избавляет от резких скачков энергии, после которых неминуемо наступает приступ голода. Если вы не можете совсем отказаться от сладкого, ищите рецепты, где используется выпечка без сахара на основе натуральных фруктовых пюре — это поможет плавно перестроить вкусовые привычки.

Острота как ускоритель метаболизма

Красный перец кочхукару — база корейской кулинарии. Вещества, содержащиеся в остром перце, слегка повышают температуру тела, что заставляет организм тратить больше энергии на внутренние процессы. Кроме того, острую пищу невозможно есть быстро, что автоматически заставляет нас жевать медленнее и тщательнее.

"Уличная еда в Корее часто бывает очень острой, и это не случайно. Специи не только консервируют продукт, но и заставляют вкус 'играть', что позволяет насытиться меньшим количеством еды", — подчеркнул эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Важно помнить о мере: если у вас есть проблемы с желудком, от радикально острых блюд лучше отказаться. Однако умеренное использование специй в сочетании с качественными жирами (вместо которых иногда возможна замена масла на более легкие варианты) существенно помогает в поддержании веса.

Ответы на популярные вопросы о корейском питании

Правда ли, что корейцы едят слишком много риса?

Да, рис — основа рациона. Но его всегда едят в сочетании с большим количеством овощей и клетчатки, что замедляет усвоение углеводов и предотвращает набор веса.

Можно ли похудеть, просто добавив кимчи в рацион?

Кимчи помогает пищеварению, но работает только в комплексе с отсутствием перекусов и ограничением сладкого в рационе.

