Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Шоколад без сахара в каждом ломтике: домашняя творожная паста для тех, кто бережёт фигуру

Еда

Домашняя шоколадная паста из творога — это изысканный ответ магазинным десертам, перенасыщенным сахаром и консервантами. Текстура этого лакомства напоминает дорогой шоколадный мусс, при этом основа остается максимально полезной. Такой десерт идеально подходит для тех, кто ищет баланс между гастрономическим удовольствием и заботой о рационе семьи.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain
Приготовление занимает считанные минуты, а результат способен удивить даже искушенных гурманов. В отличие от традиционных сладостей, где доминирует жир, творожная паста предлагает нежный, обволакивающий вкус с легкой терпкостью какао. Это отличный способ разнообразить завтраки из творога, превращая привычный продукт в настоящий шедевр.

Что понадобится для домашнего десерта

Для создания пасты лучше всего подходит мягкий творог жирностью от 5% до 9%. Именно он обеспечивает ту самую "кремовость", которой славятся деликатные десерты. Если использовать зернистый продукт, его придется дольше обрабатывать блендером, чтобы избежать крупинок.

Какао-порошок стоит выбирать качественный, с высоким процентом жирности — это напрямую влияет на глубину шоколадного вкуса. В качестве подсластителя отлично выступает мед, который придает массе пластичность, но при желании его можно заменить сахарной пудрой или сиропом топинамбура.

"Важно помнить, что сладость в творожных десертах раскрывается постепенно, поэтому добавляйте мед порциями, ориентируясь на собственный вкус", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Пошаговая технология приготовления

Процесс начинается со смешивания всех сухих и влажных компонентов в глубокой чаше. Чтобы паста получилась однородной, ванилин и какао лучше просеять через сито, удаляя комочки. Если вы планируете использовать пасту как начинку для выпечки, можно сделать массу чуть плотнее.

Тщательно пробейте смесь погружным блендером на высокой скорости. Масса должна стать глянцевой и абсолютно гладкой. Если нож блендера идет тяжело, добавьте одну-две столовые ложки молока или натурального йогурта. Это сделает текстуру более текучей и легкой, похожей на йогуртовый соус по своей нежности.

Ингредиент Количество
Творог (5-9%) 200 г
Какао-порошок 2 ст. л.
Мед или сироп 2-3 ст. л.
Молоко/Йогурт 1-2 ст. л.

Секреты идеальной консистенции

Главный секрет успеха — отсутствие спешки при работе блендером. Творог должен полностью лишиться своей зернистой структуры. Профессионалы называют такое состояние "бархатным". Подобная техника используется, когда готовят нежный фарш для ресторанных блюд, где важна абсолютная гладкость продукта.

"Если вы хотите получить более богатый вкус, попробуйте добавить щепотку морской соли — она подчеркнет сладость меда и терпкость шоколада", — объяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

С чем подавать творожный шоколад

Эта паста универсальна. Она прекрасно дополняет хрустящие тосты, свежеиспеченные домашние пирожки или тонкие блины. Для любителей более сытных вариантов пасту можно использовать вместе с орехами или нарезанными бананами — такой перекус надолго зарядит энергией без чувства тяжести.

Хранится такой десерт в холодильнике до четырех дней. Со временем паста может немного стабилизироваться и стать гуще. Перед использованием ее достаточно просто перемешать ложкой или слегка подогреть при комнатной температуре.

"Для детей такая паста становится отличной альтернативой покупным сладостям, особенно если подать ее с ягодами или кусочками фруктов", — отметила в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о творожной пасте

Можно ли использовать зернистый творог?

Да, но его обязательно нужно предварительно протереть через мелкое сито или дольше обрабатывать блендером с добавлением чуть большего количества жидкости.

Как долго хранится домашняя паста?

В герметичной емкости в холодильнике паста сохраняет свежесть до 3-4 дней. Замораживать ее не рекомендуется, так как после дефростации структура творога может измениться.

Чем заменить мед, если на него аллергия?

Лучше всего подойдет сахарная пудра или кленовый сироп. Обычный сахар может не раствориться до конца и будет неприятно хрустеть на зубах.

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, повар Людмила Кравцова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы советы творог рецепты кулинария здоровое питание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.