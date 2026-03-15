Елена Назарова

Терпкий бархат в каждом укусе: как создать изысканное пирожное с ароматом эспрессо

Еда

Кофейные эклеры — это французское пирожное с нежным заварным тестом и кремом, пропитанным ароматом эспрессо. Десерт идеален для вечернего чаепития или ужина, сочетаясь с крепким кофе или десертным вином. Готовка занимает около часа, а результат порадует всех за столом.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Рецепт прост, но требует точности: заварное тесто любит внимание, а крем лучше готовить заранее. Порции на 12 штук, калорийность — 365 ккал на порцию. БЖУ: 7,85 г белка, 25,12 г жиров, 26,78 г углеводов.

Что понадобится

Для теста: 135 г пшеничной муки, 135 мл молока, 105 мл воды, 100 г сливочного масла, 4 яйца, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли.

Крем: 500 мл молока, 6 желтков, 100 г сахара, 40 г кукурузного крахмала, 30 мл эспрессо, 40 г масла, 2 ч. л. растворимого кофе.

Глазурь: 100 г темного шоколада (60% какао), 80 г масла.

 

Все продукты комнатной температуры для лучшей текстуры.

Готовим кофейный крем

Доведите молоко с растворимым кофе почти до кипения. Разотрите желтки с сахаром и крахмалом. Влейте горячее молоко тонкой струйкой, помешивая. Верните в сотейник, уварите 2 минуты до загустения. Процедите, добавьте эспрессо и масло. Остудите под пленкой.

"Крем должен быть густым, как мягкий шелк, — это ключ к нежным эклерам", — рассказала в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Замес заварного теста

Смешайте молоко, воду, масло, сахар и соль, доведите до кипения. Всыпьте муку, перемешайте до гладкости. Уварите 1-2 минуты на плите. Переложите в миску миксера, добавляйте яйца по ложке, вымешивая до блестящей вязкой массы.

Тесто готово, когда оно держит форму, но стекает с ложки. Сливочный десерт без выпечки проще, но эклеры дают хруст.

Формируем и выпекаем

Разогрейте духовку до 200 °C. Отсадите полоски теста 9 см на пергамент. Выпекайте 15 минут без открытия дверцы, затем 180 °C еще 20-25 минут до золотизны. Остудите на решетке.

Проколите эклеры крест-накрест, наполните кремом. Творожная запеканка с кукурузной мукой — вариант без глютена.

"Не открывайте духовку — тесто осядет", — отметил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Глазируем эклеры

Растопите шоколад с маслом на бане. Обмакните верх эклеров, охладите 30 минут в холодильнике. 

Глазурь застынет глянцевой корочкой.

Секреты успеха

Добавьте в крем ликер или цедру для изыска. Храните крем под пленкой. Шарлотка с яблоками - классика детства. Наполняйте перед подачей.

"Эклеры — для домашней кондитерской без лишних хлопот", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru повар Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о кофейных эклерах

Почему тесто оседает?

Дверца духовки открыта рано или температура низкая. Выпекайте без сквозняков.

Можно ли без миксера?

Да, деревянной ложкой, но миксер упростит вымешивание яиц.

Хранить как?

В холодильнике до 2 дней, под крышкой.

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, повар Людмила Кравцова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда кофе рецепты выпечка кулинария
