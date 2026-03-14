Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Пост — не повод для грусти: золотистые пирожки, за которыми домочадцы выстраиваются в очередь

Еда

Когда наступают дни поста, а душа просит чего-то вкусного и домашнего, вопрос приготовления становится особенно актуальным. Многие думают, что постная выпечка — это скучно и пресно, но это далеко не так. Существуют рецепты, которые позволяют создавать настоящие кулинарные шедевры, не нарушая строгих ограничений. Главное — знать секреты и подходы, которые делают блюда сытными и ароматными.

Фото: Pravda.ru by Иван Терентьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Один из таких секретов — простое тесто, не требующее дрожжей и молочных продуктов. Оно идеально подходит для быстрых и легких пирожков, которые получаются румяными снаружи и нежными внутри. А начинка из картофеля с ароматными добавками делает их сытными и по-домашнему уютными.

Как приготовить простое постное тесто

Для приготовления теста вам понадобятся базовые ингредиенты: вода, растительное масло, куркума для цвета, соль и мука. Смешайте теплую воду с растительным маслом. Добавьте соль и щепотку куркумы, чтобы тесто приобрело приятный золотистый оттенок, напоминающий бездрожжевые пирожки.

Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто. Его консистенция должна быть похожа на тесто для вареников, но чуть более мягкой и эластичной. Главное — не забить тесто мукой, чтобы оно осталось податливым. Готовое тесто следует оставить "отдохнуть" под крышкой или в пакете на 10-20 минут. Это позволит клейковине в муке расслабиться, и тесто станет более податливым для раскатки.

"Такое тесто — универсальная основа для множества постных блюд. Оно прекрасно подходит не только для пирожков, но и для запеканок или даже своеобразных постных "пельменей", если добавить немного больше муки", — отметила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Подготовка ароматной картофельной начинки

Для начинки отварите картофель до полной готовности. Затем разомните его в пюре, стараясь избежать комков. Добавьте соль, черный молотый перец по вкусу. Для пикантности и аромата можно добавить семена кунжута — они не только улучшат вкус, но и придадут блюду легкий ореховый привкус. Свежая зелень, такая как укроп, петрушка, кинза или базилик, добавит свежести и витаминов.

Тщательно перемешайте все ингредиенты начинки. Важно, чтобы она была однородной, но не слишком жидкой. Излишек влаги может сделать тесто мокрым и помешать идеальной обжарке.

Формирование и обжарка пирожков

Отдохнувшее тесто слегка присыпьте мукой и раскатайте в большой прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Аккуратно распределите картофельную начинку равномерным слоем по всей поверхности теста, оставляя небольшой край свободным. Затем плотно сверните тесто с начинкой в рулет. Аккуратно защипните край, чтобы начинка не вытекала во время приготовления. Острым ножом нарежьте рулет на кусочки шириной примерно 3 см.

Разогрейте сковороду на небольшом огне с минимальным количеством растительного масла. Выкладывайте заготовки пирожков срезом вниз.

Секреты румяной корочки без яиц

Обжаривайте пирожки под закрытой крышкой на небольшом огне, периодически переворачивая. Крышка создает эффект паровой бани, позволяя начинке прогреться, а тесту — стать мягким. А переворачивание обеспечивает равномерное подрумянивание со всех сторон. Куркума, добавленная в тесто, уже придаст ему приятный цвет, а правильная обжарка доведет его до аппетитной золотистой корочки. Это отличная альтернатива, когда нужна яркая корочка, как в постных пирожках, заблестевших без яиц.

"Чтобы пирожки получились действительно румяными, важно не спешить и готовить их на умеренном огне. Высокая температура приведет к подгоранию снаружи, пока тесто внутри останется сырым", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Варианты постных начинок

Картофельная начинка — не единственный вариант. Для постных пирожков отлично подходят: тушеная капуста с луком и морковью, рис с грибами, гречка с жареным луком, гороховое пюре, яблочное пюре с корицей для сладких версий. Важно, чтобы начинка была достаточно плотной и не содержала много жидкости, иначе тесто может размокнуть.

Для сладких пирожков можно использовать ягоды (свежие или замороженные, слегка присыпанные крахмалом) или фрукты. Постные плюшки с подобным тестом тоже получаются удивительными, как, например, бездрожжевые постные плюшки, которые удивляют даже сладкоежек.

"Секрет насыщения вкусом в постных блюдах часто кроется в использовании специй и ароматных ингредиентов. Лук, чеснок, разные виды перца, зелень, кунжут, грибы — всё это помогает компенсировать отсутствие привычных жиров и мясных ноток", — поделилась эксперт по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Ответы на популярные вопросы о постных пирожках

Можно ли сделать тесто более пышным без дрожжей?

Для постного теста без дрожжей добиться пышности сложно. Этот рецепт делает пирожки мягкими благодаря правильному замесу и качественному отдыху теста. Хотите пышных булочек? Тогда стоит обратить внимание на постные плюшки, приготовленные с использованием опары.

Сколько такие пирожки хранятся?

Лучше всего есть пирожки свежими, сразу после приготовления. Если остались, храните их в плотно закрытом контейнере при комнатной температуре не более суток. В холодильнике они могут потерять свою мягкость.

Можно ли использовать другую муку?

Можно экспериментировать с разными видами муки, но учтите, что это может повлиять на свойства теста. Например, цельнозерновая мука потребует больше жидкости и сделает тесто более плотным. Это может быть интересно для рецептов с цельнозерновой мукой.

Читайте также

Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по региональной кухне России Мария Костина, специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы тесто рецепты картофель
Новости Все >
Прощай, элитная застройка: как прокуратура Томска спасла вековые кедры от топоров
Снег тает, а опасность растёт: в каких районах Урала ожидаются самые тяжелые паводки
Вода с потолка, лед на голову: почему свердловская весна пахнет не цветами, а плесенью и судами
Экологическая катастрофа или спасение: чиновники решают будущее черноморского курорта
Конец эпохи бездорожья: как Якутия незаметно обгоняет соседей в гонке за качественный путь
Свои стены в тайге: как дешевая ипотека под 2% должна остановить бегство из регионов
Самый опасный зверь на планете помещается на ладони: чем комар пугает весь мир
Галантность пережила века, но не это: одна деталь в дамской сумочке устроила маленькую революцию
Тайны вековых лесов Красноярья оживут в кино: что расскажет фильм о бессмертном существе
Бюджет Улан-Удэ трещит по швам: откуда возьмутся деньги на дороги и жильё?
Сейчас читают
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Садоводство, цветоводство
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Военные новости
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Популярное
Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот

Устали от изнурительного ухода за садом? Откройте секреты 15 ароматных цветов для ленивых дачников, которые превратят ваш участок в райский уголок без лишних забот.

Цветы для тех, кто любит отдыхать: 15 растений, которые украсят сад без лишних забот
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику
Королева без капризов: как превратить обычную дачу в парфюмерный оазис с помощью одного цветка
Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию
Академик Черский прошёл полмира: как Россия спасала Северный поток-2 Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону
Сладкий импульс для роста: простое средство превращает безнадёжные черенки роз в сильные саженцы
Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами
Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами
Последние материалы
Прощай, элитная застройка: как прокуратура Томска спасла вековые кедры от топоров
Дорога по кромке неба: почему алтайские перевалы доводят новичков до дрожи в коленях
Снег тает, а опасность растёт: в каких районах Урала ожидаются самые тяжелые паводки
Вода с потолка, лед на голову: почему свердловская весна пахнет не цветами, а плесенью и судами
Загадка борта №61: что нашли внутри катера, который почти столетие считали пропавшим без вести
Экологическая катастрофа или спасение: чиновники решают будущее черноморского курорта
Пост — не повод для грусти: золотистые пирожки, за которыми домочадцы выстраиваются в очередь
Секрет идеальной фигуры: упражнения, которые жгут жир лучше любых диет
Конец эпохи бездорожья: как Якутия незаметно обгоняет соседей в гонке за качественный путь
Свои стены в тайге: как дешевая ипотека под 2% должна остановить бегство из регионов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.