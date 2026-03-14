Сырники из детства: секрет, который вернёт идеальную форму и вкус советской классики

Сырники по ГОСТу вспоминают все, кто ходил в советский детский сад. Высокие, ровные шайбочки с золотистой корочкой и нежным молочным соусом. Они отличаются от домашних версий минимумом яиц и муки, а главное — строгой пропорцией творога. Лишняя влага делает их плоскими, как оладьи.

Домашние сырники

Рецепт из "Сборника рецептур" для общепита дает идеальный баланс. На четыре порции — 600 г творога 1%, всего 20 г яйца и 80 г муки. Тесто охлаждают часами, чтобы оно не липло. Жарят на маргарине, доготавливают в духовке.

Результат — аутентичные сырники без компромиссов. Подавайте с соусом, как в столовой.

Почему сырники по ГОСТу — это классика

В советских столовых сырники жарили строго по нормам. Много творога, мало яиц — чтобы не разжижать массу. Муку сыпали ровно столько, сколько нужно для связки. Сырники в духовке по этому рецепту получаются высокими, как положено.

Тесто выдерживают в холоде. Муку просеивают, ванилин растворяют. Это ключ к текстуре без манки.

Ингредиенты для сырников

Творог 1% — 600 г, мука — 80 г, сахар — 60 г, яйцо — 20 г. Маргарин — 20 г, соль — 0,25 ч. л., ванилин. Для соуса: молоко 250 мл, мука 10 г, масло 10 г, сахар 30 г.

Как готовить тесто

Протрите творог через сито. Добавьте взбитое яйцо, сахар, соль, ванилин, 2/3 муки. Перемешайте, накройте, в холодильник на 2 часа или ночь. Тесто затвердеет, влага впитается.

"Охлаждение теста — главный секрет формы сырников, иначе они расплывутся", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Молочный соус к сырникам

Обжарьте муку в масле до орехового цвета. Влейте горячее молоко, помешивая. Загустевший соус протрите, добавьте сахар, ванилин, уварите 5 минут. Получится соус как в садике. Творожная заправка подойдет как альтернатива.

Готовьте соус заранее.

Формовка и жарка

Сформируйте брусок 5-6 см, нарежьте на 12 ломтиков. Обваляйте в муке, придайте форму шайбочек 1,5-2 см высотой. Жарьте на маргарине по 2 минуты с каждой стороны. Чизкейк из творога — для разнообразия.

Две партии, толстодонная сковорода.

Догрейте в духовке 180-200°С 5-7 минут. Подавайте с соусом.

Советы для идеального результата

Не добавляйте лишних яиц — муки уйдет больше. Маргарин замените смесью масел. Творожная запеканка без манки по похожему принципу.

"Творог протирайте обязательно, иначе комки испортят текстуру", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

"Жарьте на среднем огне, чтобы корочка не подгорела", — объяснила в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о сырниках по ГОСТу

Можно ли заменить маргарин?

Да, смесью сливочного и растительного масла. Не используйте только растительное — вкус изменится.

Зачем охлаждать тесто?

Чтобы оно не липло и держало форму. Влага впитывается, клейковина развивается.

Сколько калорий в порции?

Около 389 ккал, с учетом соуса.

Читайте также