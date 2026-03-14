Елена Назарова

Хруст орехов и шоколадный блеск: Пасха в этом году заимствует идеи у восточных сладостей

Еда

Пасхальная выпечка стремительно меняется: на смену традиционным рецептам приходят актуальные гастрономические тренды. В этом сезоне праздничные столы украшают куличи в стиле "дубайского шоколада". Это не просто дань моде, а смелое сочетание текстур и вкусов, которое превращает привычный праздничный хлеб в изысканный десерт.

Приготовление такого угощения требует внимания к деталям, особенно в работе с начинкой и тестом. Использование фисташковой пасты в сочетании с качественным шоколадным декором позволяет создать ту самую "хрустящую" магию, которая сделала дубайский тренд столь узнаваемым. Подобный подход напоминает создание эффектных домашних десертов, требующих внимания к слоям и текстурам.

Секреты замешивания теста

Основа любого качественного кулича — это правильное тесто. Для текущего рецепта требуется объединить теплое молоко с дрожжами, добавив к ним подготовленную яичную массу. Процесс замешивания с растопленным сливочным маслом и просеянной мукой должен проходить плавно, чтобы структура мякиша оставалась пористой.

Важно помнить, что кулич — это не многослойный сметанный пирог, здесь требуется длительная расстойка. Оставьте тесто под пленкой на час — это даст дрожжам время для работы. Подобное отношение к ингредиентам часто практикуют профессионалы, когда создают курицу в слоеном тесте, где важна структура каждого элемента.

"Качественный замес — это 80% успеха. Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам, при этом сохраняя воздушность перед формовкой", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Фисташковая паста как главный акцент

Дубайский стиль немыслим без фисташкового компонента. В отличие от стандартной цукатной начинки, фисташковая паста придает куличу глубокий ореховый вкус и красивый зеленоватый оттенок на срезе. Введение изюма, предварительно выдержанного в роме, балансирует этот вкус кислинкой и ароматом, создавая гармонию, сопоставимую с овсяными батончиками с шоколадом.

Ингредиент Количество
Мука пшеничная 700 граммов
Масло сливочное 350 граммов
Паста фисташковая 150 граммов

Этап соединения начинки с тестом требует осторожности: изюм нужно просушить бумажным полотенцем, чтобы лишняя влага не "утяжелила" массу и не помешала подъему кулича в формах.

Тонкости выпекания в духовке

Для идеального результата важен температурный режим. Начальный этап расстойки в теплой духовке позволяет тесту равномерно подняться. Когда вы переходите к основному запеканию при температуре 180 градусов, убедитесь, что верхушка кулича защищена от перегрева.

"Пекарь должен чувствовать, когда тесто готово к температуре. Использование качественной закваски или проверенных живых дрожжей всегда дает более предсказуемый результат", — объяснил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Если изюм или ореховые элементы начинают подгорать на поверхности, их стоит аккуратно прикрыть тестом. Это стандартная практика при создании любой запеченной начинки, требующей длительного времени в печи.

Финальный декор и подача

Когда куличи полностью остыли, наступает время декора. Сахарная глазурь служит идеальным холстом для пищевого золота и рубленых фисташек. Именно визуал отличает "дубайскую" концепцию от классики. Подобный подход к оформлению превращает кулич в полноценный арт-объект, сравнимый по эстетике с известными средиземноморскими закусками.

"Гастрономия — это игра с ожиданиями. Украшение из золота и фисташек делает даже обычную выпечку торжественной и современной", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о создании авторских куличей

Чем заменить фисташковую пасту, если ее нет в наличии?

Если не удалось найти качественную пасту, можно использовать измельченную смесь кешью или миндаля. Однако именно фисташка дает тот специфический цвет и оттенок вкуса, который характерен для дубайского тренда.

Как понять, что тесто достаточно вымешано?

Тесто должно стать гладким, перестать прилипать к краям емкости и рукам. Приятная бархатистая текстура — ключевой признак готовности перед расстойкой.

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
