В чайхане плов рассыпается как песок, а дома превращается в кашу? Ответ — в одной детали

Узбекский плов в казане — это блюдо, которое собирает за столом всю семью. В каждой узбекской семье свой вариант плова, но основа неизменна: зирвак из мяса, лука и моркови, сверху — рис с пряностями. Забудьте о кастрюлях: казан творит магию.

Именно казан дает ту самую рассыпчатость риса и насыщенность вкуса. Тяжёлые стенки равномерно распределяют тепло, позволяя ингредиентам обменяться ароматами без лишней влаги.

Почему казан — идеальная посуда для плова

Казан — это не просто кастрюля, а ключ к аутентичному вкусу. Его толстые стенки и дно держат жар равномерно, без резких перепадов. Масло в разогретом казане прокаливается правильно, а зирвак тушится без подгорания. В сковороде или тонкой посуде рис слипается, теряя рассыпчатость.

Разогрейте казан, влейте 300 мл растительного масла и дождитесь дымка. Это удаляет лишнюю влагу и усиливает аромат. Лук, обжаренный до темно-золотистого, убирают — нужно, чтобы он просто отдал вкус маслу.

Ингредиент Количество на 10 порций Длиннозерный рис 1 кг Баранина 1 кг Морковь 1 кг Растительное масло 300 мл Лук 4 шт.

Если казана нет, берите толстостенную посуду. Иначе ингредиенты пригорят.

Правильный выбор риса и мяса

Рис берите длиннозерный — он не разваривается. Промойте холодной водой до прозрачности, чтобы убрать крахмал. Баранина — жирная, с косточкой для навара, нарезать кубиками по 3 см.

Морковь режьте длинными брусками толщиной 1 см — так она пропитается жиром, но сохранит форму. Чеснок — целиком, без разделения на зубчики.

"Казан обеспечивает правильную текстуру рису, как в постном плове с овощами", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Готовим зирвак — сердце плова

Зирвак — основа из лука, обжаренного до темно-золотистого за 5-7 минут. Добавьте баранину, жарите 10-15 минут до румяной корочки. Морковь выкладывайте аккуратно: сначала 3 минуты без перемешивания, потом 10 минут с лопаткой.

Зира, кориандр, барбарис и соль — растирайте пальцами для аромата. Солите щедрее: рис впитает. Тушите на среднем огне 7-10 минут, залейте кипятком на 2 см, добавьте перец. Томите час.

Этот этап делает плов насыщенным, как в рецептах с жареным рисом.

Сборка плова: рис и специи

Рис выложите ровным слоем на зирвак. Максимальный огонь, залейте кипятком на 3 см через шумовку. Когда впитается, воткните чеснок наполовину. Варите под крышкой на среднем огне до готовности.

Томление и финальные штрихи

Разровняйте рис, накройте тарелкой и крышкой. Минимальный огонь — 30 минут. Пар равномерно дойдет до низа, рис не пригорит.

В Узбекистане плов едят горячим, с салатом из помидоров и лука. Не перемешивайте сразу — дайте настояться 10 минут.

Советы и семейные вариации

Жёлтую морковь для плова берут чаще — она менее сладкая и считается более аутентичной. Из мяса подойдут баранина, говядина или конина. Курица и свинина к классическому узбекскому варианту не относятся. Вегетарианцам можно выбрать версии с грибами.

Храните плов в холодильнике до 2 дней, разогревайте в казане. Подавайте с айраном.

"Казан делает плов ближе к уличной кухне — он превращается в настоящий стритфуд ", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин

Ответы на популярные вопросы об узбекском плове

Можно ли готовить плов без баранины?

Да, но вкус изменится. Используйте овощи или грибы, как в постном плове, сохраняя зирвак.

Почему рис слипается?

Из-за плохого промыва или тонкой посуды. Промывайте до прозрачности и используйте казан.

Сколько соли класть?

Щедрее обычного — рис впитает. Пробуйте зирвак перед рисом.

