Суп рыбака ломает правило дорогой рыбы: наваристый бульон даёт вовсе не форель

Суп рыбака лучше готовить из нескольких видов рыбы: мелкой для наваристого бульона и филе красной рыбы вроде форели или семги для нежных кусочков в конце.

Рецепт рассчитан на 8 порций, время приготовления — около 1 часа 10 минут. Калорийность одной порции — 225 ккал, с балансом белков (31 г), жиров (8 г) и углеводов (5 г). Идеально для обеда или семейного ужина.

В основу ложится свежая рыба, овощи и специи. Бульон варят из мелкой рыбы, чтобы он вышел прозрачным и ароматным, а филе добавляют на финальном этапе.

Подготовка ингредиентов

Для супа рыбака понадобится 800 г мелкой рыбы — она даст крепкий бульон. Возьмите 1 кг рыбного филе из 2-3 видов, чтобы вкус получился многогранным. Добавьте 2-3 картофелины, 1 морковь, 1 луковицу, стебель сельдерея, пучки укропа и петрушки, 3-4 горошины черного перца, лавровый лист и соль.

Мелкую рыбу разделайте: отрежьте хвост и плавники, снимите чешую, удалите внутренности и кости. Лук очистите целиком, сельдерей нарежьте кружочками. Это базовый набор, который сделает суп насыщенным.

"Мелкая рыба — ключ к наваристому бульону, без нее суп выйдет пресным", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Бульон из мелкой рыбы

Положите подготовленную мелкую рыбу, луковицу и сельдерей в кастрюлю, добавьте перец горошком. Залейте 2 л холодной воды, доведите до кипения на среднем огне. Снимайте пену и варите 30 минут, пока рыба не разварится полностью.

Процедите бульон через дуршлаг в чистую кастрюлю. Этот шаг важен для прозрачности супа. Получится основа, похожая на ту, что используют в солянке с колбасой, но с морским акцентом.

Такой бульон можно заморозить для будущих блюд, как советуют в руководстве по заморозке готовой еды.

Овощи в бульоне

Очистите картофель и нарежьте брусочками, морковь — тонкими кружочками. Добавьте в горячий бульон и варите 10 минут до полуготовности. Овощи впитают аромат моря, сделав суп сбалансированным.

Морковь здесь играет роль как в салате с чесноком, добавляя сладость и цвет. Картофель даст сытность без лишних калорий.

Ингредиент Количество на 8 порций Мелкая рыба 800 г Рыбное филе 1 кг (2-3 вида) Картофель 2-3 шт. Морковь 1 шт. Луковица 1 шт.

"Овощи нужно добавлять в полуготовом виде, чтобы они не разварились", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Добавление филе

Нарежьте рыбное филе кусочками и выложите в кастрюлю. Варите еще 10 минут на слабом огне. Красная рыба вроде семги или форели добавит нежности и цвета — это финальный аккорд перед подачей.

Такой подход напоминает рецепты вроде рассольника с сердечками, где мясо вводят поэтапно для сохранения текстуры.

Финальные штрихи и подача

Добавьте мелко нарезанную зелень — укроп и петрушку, приправьте солью и перцем. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Подавайте горячим с дополнительной зеленью.

Лавровый лист и перец усиливают аромат как и в солянке с курицей.

"Настаивание под крышкой — важный шаг для гармонии вкусов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Полезные советы

Употребление рыбы дважды в неделю помогает сердцу — благодаря омега-3 в лососевых, сельди, скумбрии. На 100 г супа: белки 17 г, жиры 3 г, углеводы 3 г, 111 ккал. Это полезный вариант для ежедневного меню.

Можно адаптировать под пост, заменив филе овощами, как в луковом супе. А для кремовости подойдет идея из сырного супа.

Ответы на популярные вопросы о супе рыбака

Можно ли использовать замороженную рыбу?

Да, но размораживайте заранее в холодильнике, чтобы бульон не помутнел.

Что делать, если бульон получился слабым?

Варите мелкую рыбу дольше или добавьте рыбные обрезки.

Подходит ли суп для детей?

Да, он легкий и богат белком, но уберите кости и перец.

Как хранить остатки?

В холодильнике до 2 дней или заморозьте порционно.

