Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Суп рыбака ломает правило дорогой рыбы: наваристый бульон даёт вовсе не форель

Еда

Суп рыбака лучше готовить из нескольких видов рыбы: мелкой для наваристого бульона и филе красной рыбы вроде форели или семги для нежных кусочков в конце.

Рыбный суп
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under Free for commercial use
Рыбный суп

Рецепт рассчитан на 8 порций, время приготовления — около 1 часа 10 минут. Калорийность одной порции — 225 ккал, с балансом белков (31 г), жиров (8 г) и углеводов (5 г). Идеально для обеда или семейного ужина.

В основу ложится свежая рыба, овощи и специи. Бульон варят из мелкой рыбы, чтобы он вышел прозрачным и ароматным, а филе добавляют на финальном этапе.

В этом материале:

Подготовка ингредиентов

Для супа рыбака понадобится 800 г мелкой рыбы — она даст крепкий бульон. Возьмите 1 кг рыбного филе из 2-3 видов, чтобы вкус получился многогранным. Добавьте 2-3 картофелины, 1 морковь, 1 луковицу, стебель сельдерея, пучки укропа и петрушки, 3-4 горошины черного перца, лавровый лист и соль.

Мелкую рыбу разделайте: отрежьте хвост и плавники, снимите чешую, удалите внутренности и кости. Лук очистите целиком, сельдерей нарежьте кружочками. Это базовый набор, который сделает суп насыщенным.

"Мелкая рыба — ключ к наваристому бульону, без нее суп выйдет пресным", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Бульон из мелкой рыбы

Положите подготовленную мелкую рыбу, луковицу и сельдерей в кастрюлю, добавьте перец горошком. Залейте 2 л холодной воды, доведите до кипения на среднем огне. Снимайте пену и варите 30 минут, пока рыба не разварится полностью.

Процедите бульон через дуршлаг в чистую кастрюлю. Этот шаг важен для прозрачности супа. Получится основа, похожая на ту, что используют в солянке с колбасой, но с морским акцентом.

Такой бульон можно заморозить для будущих блюд, как советуют в руководстве по заморозке готовой еды.

Овощи в бульоне

Очистите картофель и нарежьте брусочками, морковь — тонкими кружочками. Добавьте в горячий бульон и варите 10 минут до полуготовности. Овощи впитают аромат моря, сделав суп сбалансированным.

Морковь здесь играет роль как в салате с чесноком, добавляя сладость и цвет. Картофель даст сытность без лишних калорий.

Ингредиент Количество на 8 порций
Мелкая рыба 800 г
Рыбное филе 1 кг (2-3 вида)
Картофель 2-3 шт.
Морковь 1 шт.
Луковица 1 шт.

"Овощи нужно добавлять в полуготовом виде, чтобы они не разварились", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Добавление филе

Нарежьте рыбное филе кусочками и выложите в кастрюлю. Варите еще 10 минут на слабом огне. Красная рыба вроде семги или форели добавит нежности и цвета — это финальный аккорд перед подачей.

Такой подход напоминает рецепты вроде рассольника с сердечками, где мясо вводят поэтапно для сохранения текстуры.

Финальные штрихи и подача

Добавьте мелко нарезанную зелень — укроп и петрушку, приправьте солью и перцем. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. Подавайте горячим с дополнительной зеленью.

Лавровый лист и перец усиливают аромат как и в солянке с курицей.

"Настаивание под крышкой — важный шаг для гармонии вкусов", — объяснила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Полезные советы

Употребление рыбы дважды в неделю помогает сердцу — благодаря омега-3 в лососевых, сельди, скумбрии. На 100 г супа: белки 17 г, жиры 3 г, углеводы 3 г, 111 ккал. Это полезный вариант для ежедневного меню.

Можно адаптировать под пост, заменив филе овощами, как в луковом супе. А для кремовости подойдет идея из сырного супа.

Ответы на популярные вопросы о супе рыбака

Можно ли использовать замороженную рыбу?

Да, но размораживайте заранее в холодильнике, чтобы бульон не помутнел.

Что делать, если бульон получился слабым?

Варите мелкую рыбу дольше или добавьте рыбные обрезки.

Подходит ли суп для детей?

Да, он легкий и богат белком, но уберите кости и перец.

Как хранить остатки?

В холодильнике до 2 дней или заморозьте порционно.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, повар столовой или кафе Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рыба супы рецепт
Новости Все >
Воздушные замки на паузе: канатная дорога в Ярославле осталась без инвесторов и бюджета
Оффлайн-магазины жуют пыль: екатеринбуржцы роются на Авито в поисках дешевых запчастей для авто
Газовые жилы тянутся на север: догазификация Омской области выравнивает комфорт районов
Неловкий разговор из прошлого не выходит из головы: одна установка заставляет переживать его снова
Дорога без забот: РЖД представляет купе, где забота о детях и родителях продумана до мелочей
Ракеты летят из Израиля, а стратегия читается в США: за атакой на Иран стоит иной расчёт
Сердце Краснодара тонет в рухляди: ветхий фонд более чем в 100 кварталах требует полного коврового сноса
Тайга выдохнула облегченно: долги по зарплате в Иркутской области уходят в прошлое после мартовских выплат
Казанский квадрат обрёл королевский статус: новостройки ворвались в тройку самых дорогих по цене за метр
Кошельки под прицелом: неожиданные причины, по которым банки могут заблокировать ваш счёт
Сейчас читают
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Авто
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Садоводство, цветоводство
Вкус лесного десерта в каждом плоде: сорта-эталоны превращают обычный сад в ягодный рай
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Красота и стиль
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Популярное
В Красное море отправилась армада танкеров

К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.

В Красное море отправилась армада танкеров
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Смерть на вечерней остановке: ракетный удар Storm Shadow стал вызовом для России
Блестящий доспех для яблони: простое приспособление из мусора защищает плоды от налётов
Архивы закрыли через сутки: что именно увидели американские спутники под Антарктидой в 1994-м
США недооценили последствия нападения на Иран для рынка нефти. И теперь мечутся Олег Артюков Поражение Трампа: о грядущем коллапсе в поставках энергоресурсов и их добыче Любовь Степушова Москвич-433 кормил школы пирожками: почему советский фургон прозвали стиралкой Сергей Милешкин
Крушение легенды: что на самом деле случилось с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике
Таксометр считает по-новому: с марта 2026 года рынок перевозок ждет серьезная перестройка в Вологодской области
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Залить пожар бензином: МЭА вскрывает нефтяные закрома на фоне ближневосточного хаоса
Последние материалы
Сердце Краснодара тонет в рухляди: ветхий фонд более чем в 100 кварталах требует полного коврового сноса
Код красной тревоги: семь из девяти критических лимитов Земли уже окончательно нарушены
Тайга выдохнула облегченно: долги по зарплате в Иркутской области уходят в прошлое после мартовских выплат
Солнце на тарелке среди зимы: этот один штрих в кексах заставляет аромат цедры звучать ярче
Лицо вместо проездного: петербургское метро завершило масштабный переход на биометрические входы
Казанский квадрат обрёл королевский статус: новостройки ворвались в тройку самых дорогих по цене за метр
Связь оборвалась — парковка осталась: петербургский сервис вошел в защищенный цифровой список
Билет в один конец: одна позорная улика в квартире лишит вас и жилья, и любимых питомцев
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Территория снова станет общественной: демонтаж ТЦ у метро "Приморская" перешёл в финальный этап
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.