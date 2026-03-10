Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Яблочный пирог из детства: рецепт шарлотки, который напомнит о самых уютных днях детства

Еда

Классическая шарлотка с яблоками остается одним из самых любимых десертов в российских семьях. Этот пирог сочетает простоту приготовления с насыщенным вкусом свежих яблок и воздушного теста. За полчаса в духовке получается румяный, ароматный результат, который украсит любой стол.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Рецепт не требует редких ингредиентов или сложной техники — только мука, сахар, яйца и яблоки. Сода и ванилин добавляют пышности и аромата. Идеально для чаепития или быстрого угощения гостей.

Готовится на 8 порций за 50 минут. Сложность средняя, подходит для начинающих кулинаров.

В этом материале:

Почему шарлотка — королева домашних пирогов

Шарлотка покоряет своей доступностью и надежностью. Мягкое тесто тает во рту, а яблоки дают кислинку и сочность. Этот пирог готовят поколения хозяек, и он никогда не выходит из моды.

В отличие от сложных тортов, здесь минимум продуктов и шагов. Результат всегда радует: золотистая корочка снаружи, нежная мякоть внутри.

"Классическая шарлотка — это основа выпечки, где главное баланс кислоты яблок и сладости теста", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Необходимые ингредиенты

Для шарлотки берут проверенный набор: мука, сахар, яйца, яблоки. Сода обеспечивает пышность, ванилин — аромат. Точные пропорции на 8 порций в таблице ниже.

Ингредиент Количество
Мука 1 стакан
Сахар 1 стакан
Яйца 3 шт.
Яблоки 3-4 шт.
Ванилин (ванильный сахар) по вкусу
Сода пищевая щепотка

Используйте спелые кислые яблоки для контраста вкуса. Просеивайте муку заранее.

Готовим воздушное тесто

В миске взбейте яйца с сахаром миксером на средней, потом высокой скорости. Получится светлая пена. Дрожжевое тесто здесь не нужно — бискорное проще.

Просейте муку с содой и ванилином, вмешайте в яичную массу. Тесто готово за минуты, оно должно стекать с ложки.

Подготовка яблок

Вымойте яблоки, разрежьте пополам, удалите сердцевину. Нарежьте кубиками или ломтиками — форма влияет на текстуру. Домашний десерт с фруктами всегда выигрывает.

Перемешайте яблоки с тестом аккуратно, чтобы не сбить воздух.

"Яблоки лучше резать кубиками — так они равномерно пропитываются тестом", — рассказал в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Сборка и выпечка

Смажьте форму маслом, вылейте тесто с яблоками. Разогрейте духовку до 190°C, пеките 30 минут. Не открывайте дверцу первые 20 минут. Осенние рецепты часто строятся на сезонных фруктах.

Проверьте готовность зубочисткой — она должна выходить сухой.

Шарлотка-челлендж: Добавьте в тесто щепотку корицы и подайте с мороженым. Поделитесь фото в комментариях!

Полезные советы

Для хрустящей корочки посыпьте сахаром сверху перед выпечкой. Выпечка с начинкой требует осторожности при перемешивании. Горячий пирог сочетается с пломбиром.

Если тесто густое, добавьте ложку воды. Корица усиливает аромат яблок.

"Корица — идеальная добавка для шарлотки, она подчеркивает яблочный вкус", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Как подавать шарлотку

Остудите 10 минут в форме, потом переверните на блюдо. Подавайте теплой с чаем или кофе. Пасхальная выпечка похожа по простоте. Полезная закуска к пирогу — сырные палочки.

Храните под крышкой до 2 дней — остается мягкой.

Ответы на популярные вопросы о шарлотке

Почему тесто не поднимается?

Проверьте соду — она должна быть свежей. Взбивайте яйца тщательно, чтобы насытились воздухом.

Можно ли без миксера?

Да, венчиком, но дольше. Главное — добиться пышной пены.

Какие яблоки лучше?

Кислые сорта вроде Антоновки — они не развариваются и дают вкус.

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, повар столовой Людмила Кравцова

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
