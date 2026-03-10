Без яиц и молока, а мягче классических: эти постные плюшки удивляют даже сладкоежек

Постные плюшки получаются такими же мягкими и ароматными, как классические, но без яиц и молока. Растительное масло и двойная расстойка делают тесто пышным, а сахарная корочка добавляет хруста. Эти розочки идеальны для постного стола или веганского меню, и даже дети не замечают разницы.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain Слоеные плюшки

Шаг за шагом разберем, как добиться нежной мякоти и румяной корочки без продуктов животного происхождения.

Плюшки без яиц и молока: почему они такие вкусные

В постном варианте выпечка не теряет в пышности. Дрожжи активизируются в теплой воде, масло заменяет сливочное, а сахар усиливает аромат. Результат — золотистые булочки с пористой серединой.

Такие плюшки подойдут для чаепития в любой день. Они хранятся пару суток в пакете, оставаясь мягкими.

"Двойная расстойка — ключ к воздушности теста без яиц", — рассказала в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова

Экспериментируйте с добавками: корица или цедра сделают вкус ярче.

Список ингредиентов

Для теста берут простые продукты, доступные в любом магазине. Точные пропорции важны для успеха.

Ингредиент Количество Мука 500-600 г Свежие дрожжи 25 г Сахар 4 ст. ложки Растительное масло 4 ст. ложки Соль 1 ст. ложка Ванилин 1 пакетик Теплая вода 250 мл

Эти количества дадут около 12-15 штук среднего размера.

Замес теста шаг за шагом

Разведите дрожжи в теплой воде, добавьте соль, сахар, масло и ванилин. Всыпьте муку постепенно, месите до гладкости. Тесто не должно липнуть к рукам.

Оставьте в тепле под полотенцем на 1-1,5 часа, пока не увеличится вдвое. Это основа пышности.

Не перегревайте воду — дрожжи погибнут.

Формируем розочки

Разделите тесто на шарики по 40-50 г, дайте отдохнуть 15 минут. Раскатайте в лепешку, смажьте маслом, посыпьте сахаром. Сверните рулетом, сложите пополам, надрежьте и выверните края.

"Форма розочки держится благодаря надрезу — тесто раскрывается в духовке", — отметил в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев

Выложите на смазанный противень с расстоянием.

Расстойка и выпечка

Дайте заготовкам подойти 20-30 минут. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 30-40 минут.

Для блеска смажьте готовые плюшки сладким сиропом или водой с сахаром.

Охладите на решетке, чтобы не запарились.

Советы для идеального результата

Используйте муку высшего сорта для лучшей текстуры. Если тесто тугое — добавьте воду по ложке.

"В пост добавляйте изюм или орехи — вкус усилится без лишних калорий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова

Подавайте теплыми с чаем или компотом. Овощные гарниры дополнят постный стол.

Ответы на популярные вопросы о постных плюшках

Можно ли использовать сухие дрожжи?

Да, возьмите 7-8 г вместо свежих. Разведите в воде с сахаром.

Почему тесто не поднимается?

Вода слишком горячая или холодная, или дрожжи старые. Проверьте температуру — 35-40 °C.

Как сделать плюшки слаще?

Увеличьте сахар в начинке или добавьте сироп после выпечки.

