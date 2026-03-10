Без яиц и молока, а мягче классических: эти постные плюшки удивляют даже сладкоежек

Постные плюшки получаются такими же мягкими и ароматными, как классические, но без яиц и молока. Растительное масло и двойная расстойка делают тесто пышным, а сахарная корочка добавляет хруста. Эти розочки идеальны для постного стола или веганского меню, и даже дети не замечают разницы.
Шаг за шагом разберем, как добиться нежной мякоти и румяной корочки без продуктов животного происхождения.
В постном варианте выпечка не теряет в пышности. Дрожжи активизируются в теплой воде, масло заменяет сливочное, а сахар усиливает аромат. Результат — золотистые булочки с пористой серединой.
Такие плюшки подойдут для чаепития в любой день. Они хранятся пару суток в пакете, оставаясь мягкими.
Экспериментируйте с добавками: корица или цедра сделают вкус ярче.
Для теста берут простые продукты, доступные в любом магазине. Точные пропорции важны для успеха.
|Ингредиент
|Количество
|Мука
|500-600 г
|Свежие дрожжи
|25 г
|Сахар
|4 ст. ложки
|Растительное масло
|4 ст. ложки
|Соль
|1 ст. ложка
|Ванилин
|1 пакетик
|Теплая вода
|250 мл
Эти количества дадут около 12-15 штук среднего размера.
Разведите дрожжи в теплой воде, добавьте соль, сахар, масло и ванилин. Всыпьте муку постепенно, месите до гладкости. Тесто не должно липнуть к рукам.
Оставьте в тепле под полотенцем на 1-1,5 часа, пока не увеличится вдвое. Это основа пышности.
Не перегревайте воду — дрожжи погибнут.
Разделите тесто на шарики по 40-50 г, дайте отдохнуть 15 минут. Раскатайте в лепешку, смажьте маслом, посыпьте сахаром. Сверните рулетом, сложите пополам, надрежьте и выверните края.
Выложите на смазанный противень с расстоянием.
Дайте заготовкам подойти 20-30 минут. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 30-40 минут.
Для блеска смажьте готовые плюшки сладким сиропом или водой с сахаром.
Охладите на решетке, чтобы не запарились.
Используйте муку высшего сорта для лучшей текстуры. Если тесто тугое — добавьте воду по ложке.
Подавайте теплыми с чаем или компотом. Овощные гарниры дополнят постный стол.
Да, возьмите 7-8 г вместо свежих. Разведите в воде с сахаром.
Вода слишком горячая или холодная, или дрожжи старые. Проверьте температуру — 35-40 °C.
Увеличьте сахар в начинке или добавьте сироп после выпечки.
