Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Шоколадный бархат в каждой крошке: простое сочетание продуктов заменяет дорогие десерты

Еда

Шоколадно-ореховый кекс на кефире выходит мягким и влажным внутри, с насыщенным вкусом какао и хрустящими орешками. Масло придает тесту богатство, а кисломолочный продукт обеспечивает нежную текстуру без лишней сухости. Такой десерт готовится без хлопот и всегда вызывает восторг за столом.

Шоколадный кекс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный кекс

Рубленый фундук или миндаль добавляет приятный аромат и контраст текстур, делая каждый кусочек интересным. Глазурь из темного шоколада завершает композицию, превращая домашнюю выпечку в настоящее лакомство.

Ингредиенты для идеального кекса

Основу составляют простые продукты: мука — 240 г, яйца — 4 шт., сливочное масло — 150 г, сахар — 150 г, какао — 15 г, темный шоколад — 100 г, кефир — 250 мл, разрыхлитель — 10 г, соль — &frac14 ч. л., ванилин, рубленые орехи — 50 г.

Для глазури понадобится 200г шоколада, 50 г растительного масла и еще 50 г орехов. Такой набор всегда под рукой, а результат превосходит магазинные аналоги вроде домашних конфет.

Продукт Количество
Мука 240 г
Яйца 4 шт.
Сливочное масло 150 г
Сахар 150 г
Какао 15 г
Темный шоколад (в тесто) 100 г
Кефир 250 мл

Таблица упрощает закупку. Добавьте орехи по вкусу — фундук или миндаль.

Как приготовить тесто

Взбейте яйца с сахаром и солью до однородности, влейте кефир. Растопите масло с шоколадом, остудите и добавьте. Сухие ингредиенты — муку, какао, разрыхлитель, ванилин — просейте и постепенно вмешайте в жидкую основу.

Орехи порубите крупно и добавьте в конце — они сохранят форму и аромат. Тесто должно быть густым, как сметана. Это похоже на подход в сметанных ватрушках, где баланс влажности ключевой.

"Кефир в тесте делает кекс нежным, как в кондитерской, — масло усиливает вкус без тяжести", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Выпечка и проверка готовности

Смажьте форму 12x30 см маслом или пергаментом, выложите тесто. Пеките при 170 °C 50-60 минут. Проверяйте зубочисткой — она выйдет сухой. Избегайте перепечки, чтобы внутри осталась влажность.

После духовки дайте постоять 10 минут в форме. Такой метод гарантирует ровную корочку, как в хот-догах из слоеного теста.

Вызов для вас: Попробуйте увеличить температуру до 180 °C на последние 10 минут для золотистой корочки — и сравните результат с классикой.

Шоколадная глазурь с орехами

Растопите шоколад на бане, добавьте масло для блеска, всыпьте рубленые орехи. Полейте горячий кекс — глазурь равномерно стечет. Остудите на решетке.

Глазурь делает десерт праздничным, напоминая быстрый Наполеон с кремом.

"Орехи в глазури усиливают аромат, не давая шоколаду доминировать", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Советы для успеха

Используйте комнатной температуры ингредиенты — тесто взбивается лучше. Не открывайте духовку первые 30 минут. Для постной версии замените масло на растительное, как в постных пирожках.

Ошибка Решение
Сухой кекс Больше кефира
Оседает Не открывать духовку

Эти хитрости спасут от неудач.

Вариации рецепта

Добавьте цедру апельсина для свежести, как в апельсинах в кляре, или изюм. Для безглютеновой версии — рисовая мука из сырников.

Экспериментируйте с орехами — грецкие или пекан.

"Вариации с кисломолочкой всегда выигрывают по нежности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Хранение и подача

В закрытой форме кекс хранится 3-4 дня при комнатной температуре, в холодильнике — неделю. Перед подачей слегка подогрейте. Отлично с необычными добавками в кофе или как основа для лимонника.

Подавайте с взбитыми сливками или мороженым.

Ответы на популярные вопросы о шоколадно-ореховом кексе

Можно ли заменить кефир другим продуктом?

Да, подойдет простокваша или йогурт без добавок — эффект тот же, влажность сохранится.

Что делать, если нет темного шоколада?

Используйте молочный с какао-порошком, но вкус будет мягче. Для насыщенности добавьте больше какао.

Подходит ли рецепт для маленькой формы?

Да, уменьшите время до 40 минут и проверьте готовность. Высота вырастет, текстура останется.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты выпечка
Новости Все >
Финский капкан для русской матери: попытка сменить детский сад привела к тюремному сроку
Кинематограф начинает составлять серьезную конкуренцию театру... — писала газета Россия 10 марта 1908 года
Одинокий страж в проливе: Франция мечтает стать гарантом безопасности там, где пасует НАТО
Мирное здание превратилось в руины: авиация нанесла удар по российскому представительству в Ливане
Эхо одного звонка меняет котировки: нефтяной рынок замер в ожидании большой сделки сверхдержав
Будапешт раскрыл цель тайного ввоза из Киева в Венгрию миллионов долларов и евро
Ледяной колосс уходит в историю: крупнейший айсберг планеты начал стремительно терять массу
Рынок труда взорвался: кому в Новосибирске готовы платить больше 100 тысяч
Семейный поход в кино может стоить ноль рублей: в Томске запускают необычный формат
Один сигнал — и техника едет: в Улан-Удэ нашли способ быстрее бороться с талой водой
Сейчас читают
Битва за урожай проиграна: почему семейные огороды превращаются в непосильную ношу
Садоводство, цветоводство
Битва за урожай проиграна: почему семейные огороды превращаются в непосильную ношу
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Красота и стиль
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Популярное
Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан

Власти Поднебесной официально закрепили в стратегических документах подготовку к масштабному энергетическому строительству на северном направлении.

Газ в обход западных капризов: Поднебесная вписала ускорение Силы Сибири — 2 в новый госплан
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Дырявое решето вместо щита: западная система ПВО пасует перед роем дешевых беспилотников
Блеск родом из Парижа: этот метод перевернутого мытья превращает тонкие волосы в роскошную гриву
Сейф из мерзлоты вскрыт: в Якутии нашли воина и девочку с загадочным отсутствием костей
Венгрия сказала то, что остальная Европа сказать не решается Олег Артюков Спорткар в загадочном гараже автодома: европейцы придумали неожиданный формат отдыха Сергей Милешкин Архитектура антироссийских санкций рушится после авантюры США на Ближнем Востоке Любовь Степушова
Маски сброшены в сугробах: артиллерия НАТО у границ России раскрыла истинные цели альянса
Деньги зарыты в землю: труд под Нижним Новгородом оценивается выше, чем на Крайнем Севере
Миротворцы остались на обочине: коалиция Маска и Вэнса внезапно теряет рычаги управления
Миротворцы остались на обочине: коалиция Маска и Вэнса внезапно теряет рычаги управления
Последние материалы
Миллион километров — это не предел: эти 5 моторов готовы к любым испытаниям на дорогах
Асфальт с характером: сотни километров разбитых трасс Башкирии ждёт полная пересборка
Золото под слоем ила: Исеть превратилась в сейф с драгоценностями древнего народа
Ночная серенада со скрытым смыслом: о чем говорит громкое мяуканье кошачьего организма
Зеркало больше не огорчает: три простых движения возвращают тонус бедрам без спортзала
Невидимый враг в каждом вдохе: опасные частицы PM2.5 начали атаку на жителей Новосибирска
Без яиц и молока, а мягче классических: эти постные плюшки удивляют даже сладкоежек
Невидимый барьер из обычного флакона: этот запах дезориентирует клещей и блокирует их чувства
Тропический гость с характером клёна: это загадочное растение вытесняет привычные петунии из садов
Шоколадный бархат в каждой крошке: простое сочетание продуктов заменяет дорогие десерты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.