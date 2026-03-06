Минимум действий — максимум восторга: быстрый Наполеон превращается в десерт ресторанного уровня

Торт "Наполеон" из готового слоеного дрожжевого теста — отличный выбор для новогоднего стола. Подготовка праздника отнимает массу времени, а домашнее слоеное тесто требует часов труда. Здесь всё проще: разморозьте тесто, испеките коржи и соберите десерт с классическим заварным кремом. Получится пушистый, хрустящий торт, который порадует гостей.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт Наполеон

Крем готовится из молока, яиц, сахара и крахмала — недорого и надёжно. Он идеально сочетается с нейтральными дрожжевыми коржами. Для разнообразия добавьте между слоями джем или ягодное конфи, а свежие ягоды оставьте для украшения. Сложность средняя, на 10 порций уйдёт 2 часа на готовку плюс 6 часов на пропитку. Калорийность — около 805 ккал на порцию.

БЖУ: 11,74 г белков, 44,60 г жиров, 89,76 г углеводов. Такой Наполеон сэкономит силы, но даст классический вкус.

Почему готовое тесто упрощает жизнь

Готовое слоеное дрожжевое тесто — находка для занятых хозяек. Его не нужно раскатывать, и коржи получаются воздушными без лишних усилий. Такой подход сохраняет вкус классического ленивого Наполеона, но экономит часы. Идеально для праздника, когда на выпечку времени нет.

Дрожжевое тесто даёт пушистость, а слоистость — хруст. Просто испеките пласты и соберите торт. Это быстрее, чем медовый торт, и не уступает по эффекту.

Ингредиент Количество на 10 порций Слоеное дрожжевое тесто 1 кг Молоко 1 л Сливочное масло 250 г Сахар-песок 300 г Куриные яйца 4 шт. Кукурузный крахмал 4 ст. л. Ванильный сахар 20 г

Размораживаем тесто без ошибок

Переложите замороженное тесто из морозилки в холодильник за вечер до выпечки. Или размораживайте при комнатной температуре, но распакуйте пластины и накройте плёнкой, чтобы не подсохли. Это предотвратит слипание и сохранит структуру.

Правильная разморозка — ключ к успеху. Тесто станет податливым, без трещин при выпечке.

Готовим основу крема

В кастрюле смешайте яйца, сахар и кукурузный крахмал венчиком. Влейте стакан молока, размешайте, потом остальное. Поставьте на средний огонь, помешивая доведите до кипения, затем уварите до густоты сметаны на слабом огне.

Перелейте крем в миску, накройте плёнкой в контакт и остудите. Достаньте масло размягчаться. Такой крем стабилен и не подгорает.

"Заварной крем — основа многих десертов, он держит форму и не текуч", — отметила в беседе с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Выпекаем коржи

Выложите пласты теста на пергамент на противни, с расстоянием. Разогрейте духовку до 200 °C, пеките 20 минут до румяности и сухости. Снимите корочку для крошки.

Коржи выйдут лёгкими и хрустящими, как в пирожном Наполеон.

Смешиваем крем с маслом

Взбейте размягчённое масло миксером до пышности. Добавьте остывший заварной крем и ванильный сахар, взбейте до гладкости. Получится нежный слой для прослойки.

Эта комбинация напоминает ганаш, но проще и классичнее.

"Слоеное дрожжевое тесто даёт отличную основу для тортов, главное — не перепечь", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru пекарь Иван Терентьев.

Собираем и даём пропитаться

Разделите коржи руками на 3 части минимум. Прослаивайте кремом, смажьте бока и верх. Посыпьте крошкой. Оставьте на столе 2 часа, затем в холодильник на 4 часа.

Пропитка сделает торт сочным, как три шоколада.

Хитрости для успеха

Для стабильности добавьте в крем взбитые сливки, но оставьте масло — оно фиксирует. Перед сборкой смажьте блюдо кремом, чтобы торт не скользил. Ягоды или джем внутри усилят вкус.

Такой десерт впечатлит, как ресторанный.

"Крем с маслом стабилизирует торт, особенно если добавить конфи", — объяснила в беседе с Pravda. Ru повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о торте Наполеон

Можно ли заменить кукурузный крахмал?

Да, используйте картофельный или пшеничный в том же количестве. Но кукурузный даёт лучшую гладкость.

Сколько хранится торт в холодильнике?

До 3 суток под плёнкой. Не замораживайте — потеряет хруст.

Почему коржи размокают?

Из-за недостаточной пропитки или жидкого крема. Дайте постоять 6 часов минимум.

Подходит ли рецепт для другого теста?

Да, но дрожжевое даёт пушистость. Бездрожжевое будет суше.

