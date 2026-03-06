Идеальный рецепт на праздничный ужин: мясная запеканка с грибами и ароматными специями

Запеканка с мясом и грибами — это блюдо, которое сочетает в себе насыщенный вкус тушеного мяса, аромат свежих грибов и хрустящую слоеную корочку. Рецепт универсален: меняйте овощи, грибы или даже тип теста под свои предпочтения. Получится сытно и празднично, достойно любого стола.
Готовка занимает около двух с половиной часов, но большая часть времени уходит на тушение в духовке. Идеально для обеда или ужина на 8 порций. Сложность средняя — подойдет тем, кто любит экспериментировать на кухне.
Этот вариант с говядиной, шампиньонами, сельдереем и красным вином напоминает лучшие традиции домашней кухни, где каждый ингредиент раскрывает свой потенциал.
Это блюдо объединяет нежное мясо, пропитанное вином и специями, с грибами и овощами под золотистой корочкой из слоеного теста. Универсальность рецепта позволяет адаптировать его под сезонные продукты или личные вкусы — от лесных грибов вместо шампиньонов до другого мяса. Подходит для семейного ужина или встречи гостей, как итальянская лазанья, но проще в исполнении.
Сытность обеспечивают 1,5 кг говядины и густая начинка, а аромат — тимьян, петрушка и паприка. Готовьте заранее: запеканка разогревается без потери вкуса.
"Запеканка с мясом и грибами — отличный вариант для повседневного меню, она экономит время и радует всех за столом", — рассказала в беседе с Pravda. Ru повар столовой или кафе Людмила Кравцова.
Список продуктов на 8 порций прост и доступен. Основу составляет говяжье филе, шампиньоны и слоеное тесто. Красное сухое вино добавляет глубину вкуса, а овощи — свежесть.
|Продукт
|Количество
|Филе говядины
|1,5 кг
|Шампиньоны
|200 г
|Готовое слоеное тесто
|500 г
|Лук репчатый
|2 шт.
|Черешки сельдерея
|2 шт.
|Большие помидоры
|2 шт.
|Красное сухое вино
|250 мл
|Мука
|3 ст. л.
|Молотая паприка
|2 ч. л.
|Чеснок
|4 зубчика
|Масло растительное
|2 ст. л.
|Яйцо (желток)
|1 шт.
|Соль, перец
|по вкусу
|Веточки петрушки, тимьяна
|по 1-2 шт.
Все ингредиенты свежие, без лишних добавок. Слоеное тесто берите готовое — сэкономит время.
Вымыть и обсушить 1,5 кг говяжьего филе, нарезать кубиками. Смешать 3 ст. л. муки с 2 ч. л. паприки, солью и перцем. Обвалять мясо в этой смеси — она создаст корочку и сохранит сочность.
Такой прием усиливает вкус, как в блюдах с рассольнике или других мясных супах.
Очистить 2 луковицы и 4 зубчика чеснока. Вымыть 2 черешка сельдерея, 2 помидора, веточки петрушки и тимьяна. Нарезать лук, сельдерей, помидоры кубиками, чеснок измельчить, зелень разобрать на листики.
Точная нарезка обеспечит равномерное пропитывание. Добавьте цедру цитрусовых для аромата, как советуют в рецептах с кожурой лимона.
"Овощи в запеканке важно добавлять на правильном этапе, чтобы они сохранили текстуру и вкус", — отметила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
В форму выложить мясо, лук, чеснок и сельдерей. Влить 250 мл красного вина, накрыть фольгой. Запекать при 160°C 1,5 часа, периодически перемешивая. Мясо станет мягким, а соус — густым.
Вино улетучивается, оставляя насыщенный вкус, подобно соусам в осетинской кухне.
Вымыть и нарезать 200 г шампиньонов пластинами. Обжарить на 2 ст. л. растительного масла, пока не выпарится жидкость. Грибы станут золотистыми и ароматными.
Этот шаг ключевой для текстуры — попробуйте с лесными грибами для большего букета, как в маринованных овощах.
Достать форму, дать остыть. Добавить обжаренные грибы, помидоры, зелень. Приправить солью и перцем, перемешать. Раскатать 500 г слоеного теста на муке, накрыть форму, срезать лишнее. Сделать отверстие в центре для пара, вставить бумажную трубочку.
Смазать тесто желтком от 1 яйца для блеска. Аналогично слоям в чизкейке.
"Слоеное тесто идеально для запеканки — оно хрустит и не размокает при правильной разморозке", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Увеличить температуру до 180°C, запекать 30-35 минут. Корочка подрумянится, внутри — сочная начинка. Достать, дать постоять 10 минут перед подачей.
Подавайте горячей с салатом. Для десерта после — шоколадный торт или пасхальные яйца с луковой шелухой.
Да, используйте курицу или свинину, но скорректируйте время тушения: курица готовится быстрее, около часа.
Замените бульоном или водой с лимонным соком — вкус будет мягче, но все равно насыщенным.
Переложите на полку холодильника за ночь — gradual thawing сохранит слои.
Нет, запеканка требует духовки для корочки, но начинку потушите на плите.
Открытие первых подземных пещер на Луне изменяет планы по исследованию и колонизации спутника Земли.