Елена Назарова

Идеальный рецепт на праздничный ужин: мясная запеканка с грибами и ароматными специями

Еда

Запеканка с мясом и грибами — это блюдо, которое сочетает в себе насыщенный вкус тушеного мяса, аромат свежих грибов и хрустящую слоеную корочку. Рецепт универсален: меняйте овощи, грибы или даже тип теста под свои предпочтения. Получится сытно и празднично, достойно любого стола.

Запеканка с мясом и грибами
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка с мясом и грибами

Готовка занимает около двух с половиной часов, но большая часть времени уходит на тушение в духовке. Идеально для обеда или ужина на 8 порций. Сложность средняя — подойдет тем, кто любит экспериментировать на кухне.

Этот вариант с говядиной, шампиньонами, сельдереем и красным вином напоминает лучшие традиции домашней кухни, где каждый ингредиент раскрывает свой потенциал.

Почему запеканка покорит всех

Это блюдо объединяет нежное мясо, пропитанное вином и специями, с грибами и овощами под золотистой корочкой из слоеного теста. Универсальность рецепта позволяет адаптировать его под сезонные продукты или личные вкусы — от лесных грибов вместо шампиньонов до другого мяса. Подходит для семейного ужина или встречи гостей, как итальянская лазанья, но проще в исполнении.

Сытность обеспечивают 1,5 кг говядины и густая начинка, а аромат — тимьян, петрушка и паприка. Готовьте заранее: запеканка разогревается без потери вкуса.

"Запеканка с мясом и грибами — отличный вариант для повседневного меню, она экономит время и радует всех за столом", — рассказала в беседе с Pravda. Ru повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Ингредиенты для запеканки

Список продуктов на 8 порций прост и доступен. Основу составляет говяжье филе, шампиньоны и слоеное тесто. Красное сухое вино добавляет глубину вкуса, а овощи — свежесть.

Продукт Количество
Филе говядины 1,5 кг
Шампиньоны 200 г
Готовое слоеное тесто 500 г
Лук репчатый 2 шт.
Черешки сельдерея 2 шт.
Большие помидоры 2 шт.
Красное сухое вино 250 мл
Мука 3 ст. л.
Молотая паприка 2 ч. л.
Чеснок 4 зубчика
Масло растительное 2 ст. л.
Яйцо (желток) 1 шт.
Соль, перец по вкусу
Веточки петрушки, тимьяна по 1-2 шт.

Все ингредиенты свежие, без лишних добавок. Слоеное тесто берите готовое — сэкономит время.

Подготовка мяса

Вымыть и обсушить 1,5 кг говяжьего филе, нарезать кубиками. Смешать 3 ст. л. муки с 2 ч. л. паприки, солью и перцем. Обвалять мясо в этой смеси — она создаст корочку и сохранит сочность.

Такой прием усиливает вкус, как в блюдах с рассольнике или других мясных супах.

Нарезка овощей и зелени

Очистить 2 луковицы и 4 зубчика чеснока. Вымыть 2 черешка сельдерея, 2 помидора, веточки петрушки и тимьяна. Нарезать лук, сельдерей, помидоры кубиками, чеснок измельчить, зелень разобрать на листики.

Точная нарезка обеспечит равномерное пропитывание. Добавьте цедру цитрусовых для аромата, как советуют в рецептах с кожурой лимона.

"Овощи в запеканке важно добавлять на правильном этапе, чтобы они сохранили текстуру и вкус", — отметила в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Тушение начинки

В форму выложить мясо, лук, чеснок и сельдерей. Влить 250 мл красного вина, накрыть фольгой. Запекать при 160°C 1,5 часа, периодически перемешивая. Мясо станет мягким, а соус — густым.

Вино улетучивается, оставляя насыщенный вкус, подобно соусам в осетинской кухне.

Обжаривание грибов

Вымыть и нарезать 200 г шампиньонов пластинами. Обжарить на 2 ст. л. растительного масла, пока не выпарится жидкость. Грибы станут золотистыми и ароматными.

Этот шаг ключевой для текстуры — попробуйте с лесными грибами для большего букета, как в маринованных овощах.

Сборка запеканки

Достать форму, дать остыть. Добавить обжаренные грибы, помидоры, зелень. Приправить солью и перцем, перемешать. Раскатать 500 г слоеного теста на муке, накрыть форму, срезать лишнее. Сделать отверстие в центре для пара, вставить бумажную трубочку.

Смазать тесто желтком от 1 яйца для блеска. Аналогично слоям в чизкейке.

"Слоеное тесто идеально для запеканки — оно хрустит и не размокает при правильной разморозке", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Финальное запекание

Увеличить температуру до 180°C, запекать 30-35 минут. Корочка подрумянится, внутри — сочная начинка. Достать, дать постоять 10 минут перед подачей.

Подавайте горячей с салатом. Для десерта после — шоколадный торт или пасхальные яйца с луковой шелухой.

Ответы на популярные вопросы о запеканке с мясом и грибами

Можно ли заменить говядину на другое мясо?

Да, используйте курицу или свинину, но скорректируйте время тушения: курица готовится быстрее, около часа.

Что делать, если нет красного вина?

Замените бульоном или водой с лимонным соком — вкус будет мягче, но все равно насыщенным.

Как разморозить слоеное тесто?

Переложите на полку холодильника за ночь — gradual thawing сохранит слои.

Можно ли приготовить без духовки?

Нет, запеканка требует духовки для корочки, но начинку потушите на плите.

Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
