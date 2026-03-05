Рассольник, как у бабушки: секреты приготовления, чтобы суп получился идеальным

Рассольник с куриными сердечками — это сытный домашний суп, который идеально согревает в холодное время года. Готовка требует времени на замачивание перловки и варку субпродуктов, но активного участия у плиты хватит ровно на час. Рецепт прост, даже для тех, кто не считает себя мастером кухни. Главное — в конце дать супу настояться под крышкой, чтобы вкус раскрылся полностью и порадовал всех за столом.

Калорийность одной порции — около 487 ккал, с балансом белков, жиров и углеводов 25/24/43 г. На четыре порции уйдет час готовки плюс четыре часа на замачивание. Получится классический рассольник, но с нежными сердечками вместо говядины.

Этот вариант сочетает традиции русской кухни с доступными продуктами. Сердечки дают насыщенный вкус без лишней жирности, а соленые огурцы добавляют фирменную кислинку.

Почему рассольник с сердечками — отличный выбор

Куриные сердечки — бюджетный и полезный субпродукт, который в супах вроде рассольника заменяет мясо без потери насыщенности. Они быстро готовятся, дают легкий бульон и приятную текстуру. Такой суп подойдет для обеда или ужина, особенно если добавить зажарку из овощей.

По сравнению с классическим рассольником на говядине, этот вариант легче и быстрее. Сердечки варятся за 30-45 минут, а перловка с замачиванием не разваривается в кашу.

Ингредиент Количество Вода 2 л Куриные сердечки 500 г Картофель 300 г Морковь 200 г Лук репчатый 200 г Огурец соленый 200 г Перловая крупа 100 г Томатная паста 1 ст. л. Масло растительное 3 ст. л. Чеснок 2 зубчика Петрушка 2 веточки Лавровый лист 2 шт. Соль, перец по вкусу

Эта таблица поможет точно отмерить продукты. Все ингредиенты доступны и недорогие.

Предварительная подготовка

Начните с перловки: промойте и замочите на 4 часа в холодной воде. Слейте, отварите 30 минут отдельно. Сердечки сварите 30-45 минут, слейте бульон — он мутный и не подойдет.

Такая подготовка экономит время и делает крупу мягкой, без лишней варки в супе.

"Сердечки нужно тщательно очищать от пленок, чтобы суп вышел нежным", — рассказала в беседе с Pravda. Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Бульон и картофель

В 3-литровой кастрюле вскипятите 2 л воды, посолите. Нарежьте картофель ломтиками, добавьте нарезанные сердечки. Варите 10 минут, всыпьте перловку и лавровый лист, еще 10 минут.

Бульон получается чистым и ароматным. Это основа для всего супа.

Ароматная зажарка

Порубите лук, натрите морковь, огурцы — соломкой. Обжарьте лук с морковью 3 минуты на масле, добавьте огурцы — еще 3 минуты. Влейте воду или рассол, томатную пасту, тушите 7 минут.

Зажарка придает супу глубину, как в ресторанных супах.

"Квашеные огурцы вместо соленых сделают вкус богаче", — отметила в беседе с Pravda. Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Переходите к сборке только после полной готовности зажарки.

Сборка и финал

Уберите лавровый лист, добавьте зажарку и выдавленный чеснок. Посолите, поперчите, варите 5 минут. Снимите с огня, накройте, дайте постоять 15 минут. Петрушку — в тарелки.

Настаивание объединяет вкусы, делая суп по-настоящему домашним.

Полезные советы

Для насыщенности используйте бульон от целой курицы вместо воды. Замораживать такой суп можно порционно. В пост добавьте грибы, как в вегетарианских вариантах.

"Настаивание — ключ к идеальному супу, не пропускайте этот шаг", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о рассольнике с куриными сердечками

Можно ли сократить время замачивания перловки?

Да, но тогда варите крупу дольше — до 40-50 минут. Замачивание все равно лучше для текстуры.

Что делать, если сердечки жесткие?

Варите не меньше 40 минут и нарезайте тонко. Маринад из уксуса на час размягчит их заранее.

Подходит ли суп для заморозки?

Идеально: порциями в контейнерах до 3 месяцев. Размораживайте в холодильнике.

Как сделать рассольник острее?

Добавьте в зажарку острый перец или щепотку паприки.

