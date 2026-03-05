Итальянская классика без лишних хлопот: слои тают, корочка румянится, а аромат сводит с ума

Домашняя лазанья с тягучим сыром под румяной шапкой готовится проще, чем кажется. Нежный сливочный соус связывает слои фарша и теста, а вся процедура укладывается в 40 минут. Это блюдо идеально для семейного ужина, когда хочется чего-то сытного и вкусного без лишних хлопот.
Ключ к успеху — правильная обжарка фарша и быстрый соус на основе сливок. Листы лазаньи пропитываются ароматами, сыр тянется, а корочка хрустит. Получается настоящее итальянское в домашних условиях.
Рецепт рассчитан на 4 порции. Используйте готовые листы лазаньи без предварительной варки — они размягчаются в духовке.
Список ингредиентов минимальный, но результат впечатляет. Фарш можно взять любой: говяжий, свиной или куриный. Сыр выбирайте тот, что хорошо плавится, например моцарелла или российский.
|Ингредиент
|Количество
|Листы лазаньи
|8-10 шт.
|Фарш
|400-500 г
|Сливки 20%
|200 мл
|Сыр твёрдый
|150-200 г
|Лук
|1 головка
|Томатная паста или помидоры
|2-3 ст. л. или 1-2 шт.
Добавьте соль, перец, орегано, базилик и чеснок по вкусу. Растительное масло для жарки — пара ложек.
Мелко нарежьте лук и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте фарш, разбивайте комки лопаткой, чтобы он стал рассыпчатым. Посолите, поперчите, всыпьте специи.
Вмешайте томатную пасту или натёртые помидоры. Тушите 5-7 минут на среднем огне. Готовую начинку отставьте — она пропитает слои лазаньи насыщенным вкусом, как в недорогой лазанье с идеальными слоями.
"Фарш должен жариться на сильном огне вначале, чтобы сохранить сочность", — рассказала в беседе с Pravda. Ru повар столовой или кафе Людмила Кравцова.
Нагрейте сливки в кастрюльке, добавьте соль и сушёные травы. Доведите до кипения и сразу снимите с огня. Соус выйдет лёгким, без муки, но обволакивающим.
Этот приём упрощает классический бешамель, делая блюдо быстрее. Полейте им слои — и лазанья станет нежной, как в рецепте лазаньи в аэрогриле.
На дно формы налейте немного соуса. Выложите листы лазаньи, фарш, снова соус и тёртый сыр. Повторите 2-3 раза. Верх закройте соусом и сыром щедро.
Слои пропитаются равномерно, если формы размером 20x30 см. Это основа идеальной текстуры, близкой к карибскому пастичо.
"Не экономьте на сыре в слоях — он скрепляет всё воедино", — отметила в беседе с Pravda. Ru ресторатор Виктория Лапшина.
Накройте форму фольгой, поставьте в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Снимите фольгу и допеките 10 минут для румяной шапки.
Готовность проверьте ножом — листы должны мягко резаться. Получится тягучее блюдо с хрустящей корочкой.
Если листы лазаньи толстые, добавьте чуть воды в форму. Для куриного фарша увеличьте время тушения на 2 минуты. Храните остатки в холодильнике до 2 дней.
"Сливочный соус спасает, если фарш получился сухим", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Подавайте горячей с салатом — сыр тянется идеально.
Замените фарш на овощи для вегетарианской версии или добавьте грибы. Куриный вариант сэкономит калории, а с лавашем выйдет бюджетно, как в аналогичном рецепте. Для остроты — чили в начинку.
Экспериментируйте с травами: розмарин усилит аромат. Эти хитрости сделают лазанью хитом стола, наравне с лазанью из аэрогриля или пастичо.
Да, используйте аэрогриль или мультиварку в режиме запекания. Время сократите до 25 минут под крышкой.
Добавьте больше соуса или воды в форму. Выбирайте листы "instant" — они предназначены для сухой сборки.
С куриным фаршем и без острых специй — идеально. Сыр и сливки делают блюдо мягким и любимым.
