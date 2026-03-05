Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Козлов

Итальянская классика без лишних хлопот: слои тают, корочка румянится, а аромат сводит с ума

Еда

Домашняя лазанья с тягучим сыром под румяной шапкой готовится проще, чем кажется. Нежный сливочный соус связывает слои фарша и теста, а вся процедура укладывается в 40 минут. Это блюдо идеально для семейного ужина, когда хочется чего-то сытного и вкусного без лишних хлопот.

Лазанья
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Козлов is licensed under Free for commercial use
Лазанья

Ключ к успеху — правильная обжарка фарша и быстрый соус на основе сливок. Листы лазаньи пропитываются ароматами, сыр тянется, а корочка хрустит. Получается настоящее итальянское в домашних условиях.

Рецепт рассчитан на 4 порции. Используйте готовые листы лазаньи без предварительной варки — они размягчаются в духовке.

Продукты для лазаньи

Список ингредиентов минимальный, но результат впечатляет. Фарш можно взять любой: говяжий, свиной или куриный. Сыр выбирайте тот, что хорошо плавится, например моцарелла или российский.

Ингредиент Количество
Листы лазаньи 8-10 шт.
Фарш 400-500 г
Сливки 20% 200 мл
Сыр твёрдый 150-200 г
Лук 1 головка
Томатная паста или помидоры 2-3 ст. л. или 1-2 шт.

Добавьте соль, перец, орегано, базилик и чеснок по вкусу. Растительное масло для жарки — пара ложек.

Готовим мясную начинку

Мелко нарежьте лук и обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте фарш, разбивайте комки лопаткой, чтобы он стал рассыпчатым. Посолите, поперчите, всыпьте специи.

Вмешайте томатную пасту или натёртые помидоры. Тушите 5-7 минут на среднем огне. Готовую начинку отставьте — она пропитает слои лазаньи насыщенным вкусом, как в недорогой лазанье с идеальными слоями.

"Фарш должен жариться на сильном огне вначале, чтобы сохранить сочность", — рассказала в беседе с Pravda. Ru повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Сливочный соус

Нагрейте сливки в кастрюльке, добавьте соль и сушёные травы. Доведите до кипения и сразу снимите с огня. Соус выйдет лёгким, без муки, но обволакивающим.

Этот приём упрощает классический бешамель, делая блюдо быстрее. Полейте им слои — и лазанья станет нежной, как в рецепте лазаньи в аэрогриле.

Сборка слоев

На дно формы налейте немного соуса. Выложите листы лазаньи, фарш, снова соус и тёртый сыр. Повторите 2-3 раза. Верх закройте соусом и сыром щедро.

Слои пропитаются равномерно, если формы размером 20x30 см. Это основа идеальной текстуры, близкой к карибскому пастичо.

"Не экономьте на сыре в слоях — он скрепляет всё воедино", — отметила в беседе с Pravda. Ru ресторатор Виктория Лапшина.

Запекание в духовке

Накройте форму фольгой, поставьте в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Снимите фольгу и допеките 10 минут для румяной шапки.

Готовность проверьте ножом — листы должны мягко резаться. Получится тягучее блюдо с хрустящей корочкой.

Полезные советы

Если листы лазаньи толстые, добавьте чуть воды в форму. Для куриного фарша увеличьте время тушения на 2 минуты. Храните остатки в холодильнике до 2 дней.

"Сливочный соус спасает, если фарш получился сухим", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Подавайте горячей с салатом — сыр тянется идеально.

Вариации рецепта

Замените фарш на овощи для вегетарианской версии или добавьте грибы. Куриный вариант сэкономит калории, а с лавашем выйдет бюджетно, как в аналогичном рецепте. Для остроты — чили в начинку.

Экспериментируйте с травами: розмарин усилит аромат. Эти хитрости сделают лазанью хитом стола, наравне с лазанью из аэрогриля или пастичо.

Ответы на популярные вопросы о лазанье

Можно ли готовить без духовки?

Да, используйте аэрогриль или мультиварку в режиме запекания. Время сократите до 25 минут под крышкой.

Что делать, если листы не размокли?

Добавьте больше соуса или воды в форму. Выбирайте листы "instant" — они предназначены для сухой сборки.

Подходит ли рецепт для детей?

С куриным фаршем и без острых специй — идеально. Сыр и сливки делают блюдо мягким и любимым.

Читайте также

Экспертная проверка: повар кафе Людмила Кравцова, ресторатор Виктория Лапшина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Дмитрий Козлов
Дмитрий Козлов — шеф-повар, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы еда ужин кухня советы рецепты кулинария
Новости Все >
Казачьи костры разгораются ярче: VII слёт молодёжи в Липецкой области объединит традиции с новыми проектами
Охота за праздничным билетом началась: ажиотаж превратил поездку из Нижнего Новгорода в роскошный квест
Жительница Подмосковья месяц жила с этим внутри: организм пытался спрятать опасность
Балконы станут роскошью? В 2026 году остекление взлетает в цене, и цифры уже пугают
Секретная Волга от КГБ: взлетевшее купе с японским двигателем 2JZ-GE за 4 миллиона рублей
Комментаторы спорят о том, когда начнется война в Ираке и сколько при этом будет убито людей... — писала газета Аргументы и факты 5 марта 2003 года
Кошелёк трещит по швам: сколько теперь придётся платить за проезд по трассе М-12
Ловушка в песках: долгожданный отпуск в Эмиратах обернулся для семьи настоящей борьбой за выживание
Сладость без сахара может оказаться ещё хитрее: этот состав делает конфеты коварнее
Сочи бросает вызов Мальдивам: отечественный сервис догнал экзотические острова по стоимости путевок
Сейчас читают
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Нефтяной капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ
Экономика и бизнес
Нефтяной капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Красота и стиль
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин Министр финансов США заявил об уязвимости Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке Олег Артюков Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент Любовь Степушова
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Последние материалы
Индекс скорости и нагрузки: секретные цифры на шинах, которые должен знать каждый водитель
Обуздать капризы природы: 15 цифровых теплиц создадут вечное лето для ягод и зелени в Приморье
Кошелёк города пуст, но кредиторы молчат: Петропавловск обнулил долги перед банками
Легион новых стен посреди мерзлоты: Якутия стала лидером ДФО по вводу ключевых соцобъектов
Деньги любят тишину, а бюджет — прозрачность: Еврейская автономия вошла в топ лидеров страны
Металл сдаётся первым — северный климат разрушает технику в Анадыри: арктические морозы меняют свойства стали
Казачьи костры разгораются ярче: VII слёт молодёжи в Липецкой области объединит традиции с новыми проектами
Итальянская классика без лишних хлопот: слои тают, корочка румянится, а аромат сводит с ума
В Европе всё больше мрачных прогнозов про энергокризис
Пустой бак имперской машины: американская стратегия на Ближнем Востоке стремительно теряет ход
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.