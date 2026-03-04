Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Нежнейшие куриные котлеты по-министерски: рецепт, который пережил десятилетия

Еда

Куриные котлеты по-министерски давно стали легендой из советских столовых. Их особенность — рубленое филе грудки вместо фарша: повар не может добавить лишнего, все кусочки на виду. Тесто на яйцах, муке и сметане делает массу похожей на оладьи, котлеты ложкой выкладываются на сковороду и быстро жарятся.

Куриные котлеты по-министерски
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Куриные котлеты по-министерски

Готовка занимает 40 минут на 4 порции, калорийность — 364 ккал. Белков много, жиры и углеводы сбалансированы: идеальное второе блюдо для обеда или ужина. Лук и чеснок добавляют аромата, топленое масло — румяной корочки.

Классический рецепт прост, но результат всегда впечатляет: нежные внутри, хрустящие снаружи котлеты.

Что такое котлеты по-министерски

Название отсылает к меню заведений общепита советских времен. Котлеты готовили из рубленого куриного филе — это гарантировало чистоту состава. Никакого перемолотого фарша, где легко спрятать добавки. Тесто связывало кусочки, делая блюдо нежным и быстрым в приготовлении.

Сегодня рецепт сохранился почти без изменений. Он популярен за простоту: не нужно лепить, достаточно ложки и сковороды. Такие котлеты подходят для домашней кухни любого уровня.

В отличие от обычных, эти котлеты ближе к оладьям по текстуре, но с насыщенным мясным вкусом.

Ингредиенты на 4 порции

Список минимальный, продукты доступны в любом магазине. Куриное филе — основа, яйца и мука — связка, сметана добавляет сочности. Лук с чесноком усиливают аромат, специи — по вкусу.

Ингредиент Количество
Куриное филе 500 г
Куриное яйцо 2 шт.
Репчатый лук 1 шт.
Чеснок 2 зубчика
Сметана 18% 2 ст. л.
Пшеничная мука 3 ст. л.
Топленое масло 30 г
Черный перец молотый по вкусу
Соль по вкусу

Таблица поможет точно отмерить порции. Замены возможны, но лучше придерживаться классики.

"Котлеты по-министерски — это про простоту и надежный результат на каждый день", — в беседе с Pravda. Ru поделилась повар столовой Людмила Кравцова.

Подготовка куриного филе

Нарежьте филе кубиками не больше 1 см. Посолите, поперчите, перемешайте. Это первый шаг, который задает вкус.

Лук очистите и мелко порубите, чеснок раздавите и измельчите. Добавьте к курице — специи пропитают мясо.

Такая рубка сохраняет текстуру, как в рыбных котлетах по профессиональным рецептам.

Приготовление теста

Разбейте яйца в миску, взбейте вилкой. Добавьте сметану, перемешайте до однородности. Всыпьте муку, снова взбейте — тесто должно быть как на оладьи.

Посолите, поперчите. Это основа, которая держит форму котлет.

Смешайте с рубленой курицей, дайте постоять 10 минут. Масса готова к жарке.

Жарка котлет

Разогрейте сковороду с топленым маслом. Выкладывайте массу ложкой, придавайте форму. Жарьте 4 минуты на среднем огне до корочки.

Переверните, накройте крышкой, убавьте огонь. Дайте дойти 5 минут. Повторите с остальной партией.

Топленое масло не дает пригорать, корочка получается идеальной, как в фрикадельках.

"Тесто на яйцах и муке — ключ к нежности, без него котлеты разваливаются", — в беседе с Pravda. Ru специалист рассказала по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Советы хозяйке

Можно заменить муку крахмалом или смешать. Сметану — на майонез, добавить укроп. Без лука котлеты нежнее, но корочка хуже.

Жарьте на среднем огне, чтобы пропеклись внутри. Подавайте горячими.

Эти приемы делают блюдо универсальным, как тушеные овощи с поворотом.

Как подавать

Горячими с чесночно-сметанным соусом. Подходят к гарнирам: картофель, овощи, крупы.

Идеально для семейного ужина. Вариации с травами разнообразят меню.

"По-министерски — это вкус столовой, но дома можно доработать под себя", — в беседе с Pravda. Ru отметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ответы на популярные вопросы о куриных котлетах по-министерски

Можно ли использовать фарш вместо рубленого филе?

Нет, это нарушит классику. Рубка сохраняет текстуру, фарш сделает котлеты обычными.

Что делать, если тесто слишком жидкое?

Добавьте муку или крахмал по ложке. Оно должно держаться ложкой.

Подходит ли рецепт для диеты?

Да, с нежирной сметаной и минимумом масла. Белка много, калории умеренные.

Можно жарить в аэрогриле?

Да, при 180°C 15-20 минут, перевернув раз.

Темы ужин курица рецепты котлеты кулинария
