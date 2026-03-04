Нежнейшие куриные котлеты по-министерски: рецепт, который пережил десятилетия

Куриные котлеты по-министерски давно стали легендой из советских столовых. Их особенность — рубленое филе грудки вместо фарша: повар не может добавить лишнего, все кусочки на виду. Тесто на яйцах, муке и сметане делает массу похожей на оладьи, котлеты ложкой выкладываются на сковороду и быстро жарятся.
Готовка занимает 40 минут на 4 порции, калорийность — 364 ккал. Белков много, жиры и углеводы сбалансированы: идеальное второе блюдо для обеда или ужина. Лук и чеснок добавляют аромата, топленое масло — румяной корочки.
Классический рецепт прост, но результат всегда впечатляет: нежные внутри, хрустящие снаружи котлеты.
Название отсылает к меню заведений общепита советских времен. Котлеты готовили из рубленого куриного филе — это гарантировало чистоту состава. Никакого перемолотого фарша, где легко спрятать добавки. Тесто связывало кусочки, делая блюдо нежным и быстрым в приготовлении.
Сегодня рецепт сохранился почти без изменений. Он популярен за простоту: не нужно лепить, достаточно ложки и сковороды. Такие котлеты подходят для домашней кухни любого уровня.
В отличие от обычных, эти котлеты ближе к оладьям по текстуре, но с насыщенным мясным вкусом.
Список минимальный, продукты доступны в любом магазине. Куриное филе — основа, яйца и мука — связка, сметана добавляет сочности. Лук с чесноком усиливают аромат, специи — по вкусу.
|Ингредиент
|Количество
|Куриное филе
|500 г
|Куриное яйцо
|2 шт.
|Репчатый лук
|1 шт.
|Чеснок
|2 зубчика
|Сметана 18%
|2 ст. л.
|Пшеничная мука
|3 ст. л.
|Топленое масло
|30 г
|Черный перец молотый
|по вкусу
|Соль
|по вкусу
Таблица поможет точно отмерить порции. Замены возможны, но лучше придерживаться классики.
"Котлеты по-министерски — это про простоту и надежный результат на каждый день", — в беседе с Pravda. Ru поделилась повар столовой Людмила Кравцова.
Нарежьте филе кубиками не больше 1 см. Посолите, поперчите, перемешайте. Это первый шаг, который задает вкус.
Лук очистите и мелко порубите, чеснок раздавите и измельчите. Добавьте к курице — специи пропитают мясо.
Такая рубка сохраняет текстуру, как в рыбных котлетах по профессиональным рецептам.
Разбейте яйца в миску, взбейте вилкой. Добавьте сметану, перемешайте до однородности. Всыпьте муку, снова взбейте — тесто должно быть как на оладьи.
Посолите, поперчите. Это основа, которая держит форму котлет.
Смешайте с рубленой курицей, дайте постоять 10 минут. Масса готова к жарке.
Разогрейте сковороду с топленым маслом. Выкладывайте массу ложкой, придавайте форму. Жарьте 4 минуты на среднем огне до корочки.
Переверните, накройте крышкой, убавьте огонь. Дайте дойти 5 минут. Повторите с остальной партией.
Топленое масло не дает пригорать, корочка получается идеальной, как в фрикадельках.
"Тесто на яйцах и муке — ключ к нежности, без него котлеты разваливаются", — в беседе с Pravda. Ru специалист рассказала по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Можно заменить муку крахмалом или смешать. Сметану — на майонез, добавить укроп. Без лука котлеты нежнее, но корочка хуже.
Жарьте на среднем огне, чтобы пропеклись внутри. Подавайте горячими.
Эти приемы делают блюдо универсальным, как тушеные овощи с поворотом.
Горячими с чесночно-сметанным соусом. Подходят к гарнирам: картофель, овощи, крупы.
Идеально для семейного ужина. Вариации с травами разнообразят меню.
"По-министерски — это вкус столовой, но дома можно доработать под себя", — в беседе с Pravda. Ru отметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Нет, это нарушит классику. Рубка сохраняет текстуру, фарш сделает котлеты обычными.
Добавьте муку или крахмал по ложке. Оно должно держаться ложкой.
Да, с нежирной сметаной и минимумом масла. Белка много, калории умеренные.
Да, при 180°C 15-20 минут, перевернув раз.
