Победа над сложными кремами: узнайте, как приготовить идеальный ганаш для кулинарных экспериментов

Классический шоколадный ганаш — это тот самый крем, который делает десерты по-настоящему роскошными. Он прячется внутри конфет с густой начинкой, покрывает торты ровным слоем и превращает обычный бисквит в шедевр. Универсальный по природе, ганаш подходит для всего: от глазури до прослойки, всегда держит форму и режется без усилий.
Соотношение простое — две части шоколада на одну часть сливок. Такой рецепт, напоминающий ганаш по ГОСТу из советских времен, готовится за минуты и не требует сложных навыков. Ароматизировать его можно отдушками, цедрой или ягодами, но базовая версия уже идеальна для шоколадных тортов.
Этот крем отличает блестящая текстура и плотность: он мягче твердого шоколада, но устойчивее обычного крема. Именно поэтому шоколадные десерты с ганашем всегда выглядят профессионально.
Ганаш — это эмульсия шоколада и сливок, которая застывает в плотный, но податливый крем. Его узнают в начинке конфет или слоях торта Наполеон. Знаменитый торт Демель из венской кухни — яркий пример: ганаш делает его незабываемым для любителей шоколада.
Классика требует 400 г шоколада и 200 мл сливок жирностью от 30%. Получается 475 ккал на порцию, время — 15 минут. Такой ганаш режется ножом без нагрева и держит форму при комнатной температуре.
Его ценят за простоту: трудно испортить, если не кипятить сливки. Идеален для новичков в десертах.
|Соотношение сливок: шоколад
|Консистенция
|1:2
|Классическая, для тортов и конфет
|1:1,5
|Более жидкий, для глазури
|1:2,5
|Плотный, для трюфелей
Основу составляют темный шоколад — 400 г и сливки 30% — 200 мл. Шоколад рубят для равномерного таяния. Сливки нагревают почти до кипения, но не переусердствуют.
Опционально: масло для блеска или отдушки для аромата. Белый шоколад тоже работает, меняя вкус на мягкий.
Для металлической формы стенки обкладывают кондитерской бумагой или плотным пластиком — ганаш не прилипнет. Силиконовые формы не требуют этого.
Коржи подрезают, чтобы оставить зазор 1 см между начинкой и стенками. Это обеспечит ровную оболочку без складок.
"Ганаш идеален для идеально гладких тортов, особенно если кремом мазать не получается", — в беседе с Pravda. Ru рассказала кондитер Ольга Ефимова.
Рубленый шоколад заливают горячими сливками. Мешают ложкой до однородности — без венчиков. Когда масса заблестит и загустеет, ганаш готов.
Водяная баня удобна для фото, но не обязательна — используйте кастрюлю на слабом огне. Главное — не кипятить, чтобы шоколад не свернулся.
Добавьте ароматизаторы в конце, чтобы запах не улетучился.
Лейте теплый ганаш на основу в форме — он сам заполнит зазоры. Разгладьте поверхность, потрясите форму для равномерности.
Застывает при 20°C за час, в тепле — в холодильнике. Готовый ганаш матовый, бумага отделяется легко.
"Этот метод заливки спасает, когда нужно гладкое покрытие без мастерства в обмазке", — в беседе с Pravda. Ru отметил пекарь Иван Терентьев.
Режьте ножом без подогрева — не ломается. Для ленивого Наполеона подойдет жидкая версия. Храните в холодильнике до 3 дней.
Если комки — процедите через сито. Температура сливок — ключ к успеху.
С ягодами, мятой или цедрой — для вкуса. Белый ганаш для легких десертов вроде творожной запеканки. Жидкий — для пирогов с ягодами.
"Добавьте масло для дополнительного блеска — и ганаш подойдет для любых сладких пирогов", — в беседе с Pravda. Ru поделилась повар столовой Людмила Кравцова.
Нет, подойдет любая кастрюля на слабом огне. Баня только для долгого процесса, как съемка.
Процедите и перемешайте заново в теплых сливках. Не кипятите.
Нет, жирность сливок обеспечивает эмульсию. Молоко сделает крем жидким.
