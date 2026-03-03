Медовый торт, от которого невозможно оторваться: рецепт, который станет вашим фирменным блюдом

Домашний медовик со сметанным кремом — это десерт, который завораживает ароматом меда и нежной текстурой. Каждый кусочек раскрывает насыщенный вкус, где коржи пропитываются кремом, становясь мягкими и сочными. Этот торт идеален для чаепития с гостями или семейного ужина.
Рецепт требует времени, но результат того стоит: коржи выпекаются тонкими, а крем на основе жирной сметаны с медом придает десерту особую глубину. Готовьте накануне — так торт лучше пропитается.
Сложность средняя, на 4 порции уйдет около 1,5 часов активной готовки плюс 8 часов на пропитку. Калорийность — 1452 ккал на порцию.
В домашнем медовике мед используется не только в тесте, но и в креме, что усиливает вкус и аромат. Коржи получаются тонкими и хрустящими сразу после выпечки, а после пропитки — нежными. Такой десерт всегда вызывает восторг у гостей.
По сравнению с покупным, здесь нет консервантов, а свежие ингредиенты гарантируют качество. Воздушная выпечка вроде медовика — основа домашней кухни.
Для теста понадобится качественный мед, сахар, яйца и масло. Мука хлебопекарная высшего сорта обеспечит правильную текстуру коржей.
|Ингредиент
|Количество
|Мёд
|100 г (тесто) + 100 г (крем)
|Сахар-песок
|100 г
|Яйцо куриное
|2 шт.
|Масло сливочное
|100 г
|Мука пшеничная
|350 г
|Сода пищевая
|1 ч. л.
|Сметана 40%
|700 г
|Цедра лимона
|1 шт.
|Лимонный сок
|2 ст. л.
Все продукты берите свежие, особенно сметану — она должна быть очень холодной для крема.
"Мед в креме делает вкус более насыщенным и естественным, без лишней сладости", — в беседе с Pravda. Ru рассказала кондитер Ольга Ефимова.
В жаропрочной миске взбейте яйца с сахаром и цедрой до светлой массы. Добавьте нарезанное масло и мед, нагрейте на водяной бане, постоянно помешивая.
Когда масса загустеет, всыпьте соду и соль — она вспенится. Остудите, добавьте муку порциями, замесите тесто и уберите в холодильник на час. Медовый маринад здесь работает иначе, но принцип похож.
Тесто должно быть эластичным, не липнуть к рукам.
Разогрейте духовку до 170 °C. На пергаменте нарисуйте круги 22-23 см, распределите тесто слоем 3 мм. Выпекайте по 5-7 минут, готовьте следующую порцию заранее.
Остудите коржи. Один раскрошите для посыпки. Выпечка в духовке требует точности температуры.
Охладите сметану, взбейте до пышности. Добавьте засахаренный мед и лимонный сок, взбивайте снова. Крем готов.
Он стабилен благодаря кислоте лимона. Нежный крем идеален для десертов.
"Тонкие коржи — ключ к пропитке, не выпекайте толще 3 мм", — в беседе с Pravda. Ru отметил пекарь Иван Терентьев.
Смажьте коржи кремом, соберите торт. Обмажьте бока и верх, посыпьте крошкой. Дайте постоять 2 часа при комнатной температуре, затем в холодильник на 5-6 часов.
Пропитка делает текстуру совершенной. Слоеная выпечка тоже любит пропитку.
Готовьте вечером — торт пропитается за ночь. Добавьте измельченные грецкие орехи в посыпку для хруста. Лимонный сок стабилизирует крем.
Храните в холодильнике до 3 дней.
"Сметана 40% жирности обязательна, иначе крем разжижится", — в беседе с Pravda. Ru рассказала специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Лучше не стоит — сметана дает нужную густоту. Если нет жирной, используйте сливки 33% с маскарпоне.
8-10 штук диаметром 22 см. Это обеспечит высоту и пропитку.
Реакция с кислотой меда и лимона поднимает массу, делая коржи воздушными.
В холодильнике под пленкой до 3 дней. Не замораживайте.
