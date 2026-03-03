Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Медовый торт, от которого невозможно оторваться: рецепт, который станет вашим фирменным блюдом

Еда

Домашний медовик со сметанным кремом — это десерт, который завораживает ароматом меда и нежной текстурой. Каждый кусочек раскрывает насыщенный вкус, где коржи пропитываются кремом, становясь мягкими и сочными. Этот торт идеален для чаепития с гостями или семейного ужина.

Медовик со сметанным кремом
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медовик со сметанным кремом

Рецепт требует времени, но результат того стоит: коржи выпекаются тонкими, а крем на основе жирной сметаны с медом придает десерту особую глубину. Готовьте накануне — так торт лучше пропитается.

Сложность средняя, на 4 порции уйдет около 1,5 часов активной готовки плюс 8 часов на пропитку. Калорийность — 1452 ккал на порцию.

Почему домашний медовик лучше магазинного

В домашнем медовике мед используется не только в тесте, но и в креме, что усиливает вкус и аромат. Коржи получаются тонкими и хрустящими сразу после выпечки, а после пропитки — нежными. Такой десерт всегда вызывает восторг у гостей.

По сравнению с покупным, здесь нет консервантов, а свежие ингредиенты гарантируют качество. Воздушная выпечка вроде медовика — основа домашней кухни.

Ингредиенты для теста и крема

Для теста понадобится качественный мед, сахар, яйца и масло. Мука хлебопекарная высшего сорта обеспечит правильную текстуру коржей.

Ингредиент Количество
Мёд 100 г (тесто) + 100 г (крем)
Сахар-песок 100 г
Яйцо куриное 2 шт.
Масло сливочное 100 г
Мука пшеничная 350 г
Сода пищевая 1 ч. л.
Сметана 40% 700 г
Цедра лимона 1 шт.
Лимонный сок 2 ст. л.

Все продукты берите свежие, особенно сметану — она должна быть очень холодной для крема.

"Мед в креме делает вкус более насыщенным и естественным, без лишней сладости", — в беседе с Pravda. Ru рассказала  кондитер Ольга Ефимова.

Готовим медовое тесто

В жаропрочной миске взбейте яйца с сахаром и цедрой до светлой массы. Добавьте нарезанное масло и мед, нагрейте на водяной бане, постоянно помешивая.

Когда масса загустеет, всыпьте соду и соль — она вспенится. Остудите, добавьте муку порциями, замесите тесто и уберите в холодильник на час. Медовый маринад здесь работает иначе, но принцип похож.

Тесто должно быть эластичным, не липнуть к рукам.

Выпекаем идеальные коржи

Разогрейте духовку до 170 °C. На пергаменте нарисуйте круги 22-23 см, распределите тесто слоем 3 мм. Выпекайте по 5-7 минут, готовьте следующую порцию заранее.

Остудите коржи. Один раскрошите для посыпки. Выпечка в духовке требует точности температуры.

Сметанный крем с секретом

Охладите сметану, взбейте до пышности. Добавьте засахаренный мед и лимонный сок, взбивайте снова. Крем готов.

Он стабилен благодаря кислоте лимона. Нежный крем идеален для десертов.

"Тонкие коржи — ключ к пропитке, не выпекайте толще 3 мм", — в беседе с Pravda. Ru отметил пекарь Иван Терентьев.

Собираем торт

Смажьте коржи кремом, соберите торт. Обмажьте бока и верх, посыпьте крошкой. Дайте постоять 2 часа при комнатной температуре, затем в холодильник на 5-6 часов.

Пропитка делает текстуру совершенной. Слоеная выпечка тоже любит пропитку.

Полезные советы хозяйке

Готовьте вечером — торт пропитается за ночь. Добавьте измельченные грецкие орехи в посыпку для хруста. Лимонный сок стабилизирует крем.

Храните в холодильнике до 3 дней.

"Сметана 40% жирности обязательна, иначе крем разжижится", — в беседе с Pravda. Ru рассказала специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о медовике

Можно ли заменить сметану другим продуктом?

Лучше не стоит — сметана дает нужную густоту. Если нет жирной, используйте сливки 33% с маскарпоне.

Сколько коржей нужно для торта?

8-10 штук диаметром 22 см. Это обеспечит высоту и пропитку.

Почему тесто пенится при добавлении соды?

Реакция с кислотой меда и лимона поднимает массу, делая коржи воздушными.

Как хранить готовый медовик?

В холодильнике под пленкой до 3 дней. Не замораживайте.

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы крем рецепт десерт выпечка
