Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Забытая классика бьёт рекорды: пышный пирог из минимума продуктов получается удачным всегда

Еда

Манник — это выпечка, которая не требует много времени и усилий, но всегда получается удачной. Простые ингредиенты вроде манки, кефира или сметаны превращаются в пышный пирог с нежной текстурой. Идеально для тех, кто ценит скорость без потери вкуса.

Манник на апельсиновом соке
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манник на апельсиновом соке

Ключ к успеху — правильная пропорция и время на набухание крупы. Десять рецептов на разный вкус помогут выбрать вариант под настроение: от классики до десерта с начинкой. Каждый протестирован на практике.

Начнем с основ, а потом перейдем к пошаговым инструкциям.

Три кита идеального манника

Первый принцип — дать манке набухнуть. Залейте крупу жидкостью за 30-60 минут до выпечки. Так она впитает влагу и даст нежную структуру без хруста.

Второй — использовать кислую среду вроде кефира или сметаны. Она активирует соду или разрыхлитель прямо в тесте, обеспечивая пышность.

Третий — подготовить форму: смажьте маслом и присыпьте манкой. Не открывайте духовку первые 30 минут, чтобы пирог не осел.

Принцип Что делать
Набухание 30-60 минут в жидкости
Кислота Кефир или сметана с содой
Форма Смазать и присыпать манкой

Эти правила работают для всех рецептов. Соблюдайте их — и результат всегда предсказуем.

"Манка требует времени на отдых, иначе текстура будет грубой. Это основа любой удачной выпечки", — в беседе с Pravda. Ru рассказала пекарь Иван Терентьев.

Классический манник на кефире

Возьмите по стакану манки, кефира, сахара и муки, 2 яйца, 100 г масла, разрыхлитель и ванилин. Залейте манку кефиром на 40 минут. Взбейте яйца, добавьте размягченное масло и просеянную муку с разрыхлителем.

Выпекайте при 180°C 40-45 минут в форме 22-24 см. Остудите на решетке. Получается влажный пирог, который не черствеет.

Этот вариант напоминает советскую классику — простой и надежный.

Манник на молоке с яблоками

1,5 стакана манки, стакан молока, сахара и муки, 3 яйца, 80 г масла, яблоки, корица. Набухайте манку в молоке 30-40 минут. Взбейте яйца с сахаром, добавьте масло, муку с разрыхлителем.

Выложите яблоки слоем, залейте тестом. Пеките 45-50 минут при 180°C. Посыпьте пудрой. Яблоки дают сочность.

Для похожих десертов с фруктами подойдет открытый пирог с замороженными ягодами.

Шоколадно-кофейный манник

Стакан манки, кофе, сахара и муки, 2 яйца, 100 мл масла, какао. Залейте манку горячим кофе на 20 минут. Добавьте яйца, масло, сухие ингредиенты. Глазурь из шоколада.

Выпекайте 40-45 минут. Кофе усиливает шоколадный вкус. Взрослый десерт.

"Шоколад и кофе — классика для насыщенного аромата. Главное — не перегреть масло", — в беседе с Pravda. Ru отметила кондитер Ольга Ефимова.

Манник зебра без яиц

1,5 стакана манки и кефира, стакан сахара, муки, масло, какао для цвета. Набухните манку, разделите тесто, добавьте какао в часть. Чередуйте ложками в форме.

Пеките 35-40 минут. Эффектный вид без лишних продуктов. Подходит для поста.

Манка как связующее встречается и в капустных котлетах без яиц.

Манник с вишней и сметанным кремом

Стандартная основа плюс 300 г вишни в крахмале. Обваляйте ягоды, чтобы не утонули. Выпеките корж, разрежьте, смажьте сметанным кремом из 400 г сметаны и пудры.

Пропитайте в холодильнике. Получается торт. Вишня добавляет кислинку.

Манник без муки на сметане

2 стакана манки, 1,5 сметаны, стакан сахара, 3 яйца, разрыхлитель. Набухайте манку в сметане час-полтора. Взбейте яйца, соедините.

Пеките 45-50 минут. Рассыпчатый, крупчатый внутри. Для тех, кто избегает муки.

"Без муки манник подчеркивает вкус крупы. Долгое набухание — ключ к нежности", — в беседе с Pravda. Ru отметила повар Людмила Кравцова.

Вариации вроде тыквенного или бананового строятся на тех же принципах. Добавляйте начинки по вкусу.

Для творожных десертов смотрите творожную запеканку или домашний сливочный сыр. Пирожки с капустой — рецепт для семьи. Сладости вроде ленивого Наполеона.

Ответы на популярные вопросы о маннике

Почему манник оседает?

Дверца духовки открывалась рано или манка не набухла. Ждите 30 минут минимум и не трогайте первые полчаса выпечки.

Можно ли без яиц?

Да, как в рецепте зебра. Разрыхлитель и кислая среда компенсируют.

Как сделать влажным?

Больше масла или сметаны, плюс пропитка вроде меда. Остужайте правильно.

Подходит ли мультиварка?

Идеально. Режим выпечка 60 минут, без открывания крышки.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, кондитер Ольга Ефимова, повар Людмила Кравцова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы пирог рецепты выпечка
Новости Все >
Энергетика может рухнуть как в 2022 году: эскалация вокруг Ирана толкает мир к газовому шоку
Удары США по Ирану дали обратный эффект: Тегеран ответил консолидацией, а не расколом
Трамп не сможет хлопнуть дверью: иранская кампания грозит США высокой ценой
Иран не рухнул — и этого оказалось достаточно: почему цели США и Израиля зависли
Отслойка сетчатки угрожает внезапной слепотой: опасность касается не только пожилых
Настоящий враг гормонов скрывается в повседневной еде: именно он запускает метаболический сбой
Масла против кремов — битва за молодость кожи: что поможет победить время и сухость
Вместо молниеносной победы — новая реальность: Иран удержал удар и спутал главный расчёт
Шизофрения не всегда начинается с бреда: эти изменения в поведении многие списывают на усталость
Любовь есть, прав нет: чем рискуют пары, которые избегают регистрации отношений
Сейчас читают
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Красота и стиль
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Садоводство, цветоводство
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Садоводство, цветоводство
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Популярное
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России

Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.

Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Последние материалы
Гиганты vs. старожилы: битва за квартиры в Нижнем Новгороде — кто захватит рынок?
Отслойка сетчатки угрожает внезапной слепотой: опасность касается не только пожилых
Перекрыли пути, оставили без дорог: как жители Петрозаводска объявили войну РЖД
Янтарная кислота против тяги: почему популярные средства не способны вызвать отвращение к вину
Брюссель признал тупик с кредитом для Украины
Настоящий враг гормонов скрывается в повседневной еде: именно он запускает метаболический сбой
Ночь загорится огнями: девять редких небесных событий, которые увидит мир в марте 2026
Масла против кремов — битва за молодость кожи: что поможет победить время и сухость
Фигура скажет спасибо: легкий микс из птицы и овощей заменяет тяжелые ужины без потери сытости
Вместо молниеносной победы — новая реальность: Иран удержал удар и спутал главный расчёт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.