Фаршированные перцы с куриной начинкой — это блюдо, которое сочетает простоту приготовления с насыщенным вкусом. Болгарский перец становится нежной оболочкой для ароматной смеси из куриного филе, свежих помидоров, зелени и йогурта. Запекание в духовке сохраняет сочность, а сырная корочка добавляет аппетитный акцент.
Рецепт подойдет для семейного ужина или гостей: готовится за час, ингредиенты доступны круглый год. Курица остается влажной благодаря йогурту и травам, а овощи выделяют сок, пропитывая начинку.
Это не просто еда — полноценное блюдо, балансирующее белки и витамины. Попробуйте, и фаршированные перцы войдут в ваш рацион надолго.
Это блюдо выигрывает у повседневных рецептов за счет баланса вкусов: сладость перца оттеняет пряную куриную начинку. Куриное филе здесь не сухое, а сочное, благодаря йогурту, который связывает ингредиенты.
Подходит для тех, кто следит за фигурой: низкокалорийный йогурт вместо майонеза, свежие овощи. Время на готовку — меньше часа, результат выглядит празднично.
Эксперты отмечают, что такие запеканки экономят время без потери вкуса.
Выбор продуктов определяет успех: берите спелый болгарский перец ярких цветов, он лучше держит форму. Куриное филе — свежее, без жил.
|Ингредиент
|Количество
|Болгарский перец
|5 шт.
|Куриное филе
|2 шт.
|Помидоры
|3 шт.
|Зеленый лук
|1 пучок
|Укроп
|1 пучок
|Натуральный йогурт
|2 ст. л.
|Твердый сыр
|150 г
|Прованские травы, соль, перец
|по вкусу
Сыр твердых сортов плавится равномерно. Помидоры снимайте с кожуры для гладкости текстуры.
Разрежьте перцы пополам, удалите семена, сохранив хвостики для вида. Нарежьте филе кубиками, зелень мелко, помидоры — после обдать кипятком.
Смешайте все с йогуртом, травами, солью. Наполните перцы плотно, но без давления — для равномерного пропекания. Запекание в духовке на 180°С стартует с 40 минут.
Этот этап ключевой: йогурт маринует курицу на ходу.
После 40 минут посыпьте тертым сыром, верните в духовку на 20 минут. Корочка образуется от высокой температуры и влаги внутри.
Прованские травы усиливают аромат, не перебивая продукты.
Горячими с салатом или гарниром. Храните в холодильнике до 2 дней, разогревайте в микроволновке. Овощи сохраняют форму.
Порции — 2 перца на человека, калорийность умеренная.
Добавьте грибы или фасоль для постного варианта, как в постном плове. Сыр замените на моцареллу.
Экспериментируйте с травами для новых вкусов.
Да, на сковороде с крышкой 30 минут, но корочка слабее. Добавьте воду для пара.
Сметана или кефир, но йогурт дает лучшую сочность курицы.
Около 300 ккал на 2 перца, зависит от сыра.
Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.