Елена Назарова

Фигура скажет спасибо: легкий микс из птицы и овощей заменяет тяжелые ужины без потери сытости

Еда

Фаршированные перцы с куриной начинкой — это блюдо, которое сочетает простоту приготовления с насыщенным вкусом. Болгарский перец становится нежной оболочкой для ароматной смеси из куриного филе, свежих помидоров, зелени и йогурта. Запекание в духовке сохраняет сочность, а сырная корочка добавляет аппетитный акцент.

Фаршированные перцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные перцы

Рецепт подойдет для семейного ужина или гостей: готовится за час, ингредиенты доступны круглый год. Курица остается влажной благодаря йогурту и травам, а овощи выделяют сок, пропитывая начинку.

Это не просто еда — полноценное блюдо, балансирующее белки и витамины. Попробуйте, и фаршированные перцы войдут в ваш рацион надолго.

Почему стоит приготовить фаршированные перцы

Это блюдо выигрывает у повседневных рецептов за счет баланса вкусов: сладость перца оттеняет пряную куриную начинку. Куриное филе здесь не сухое, а сочное, благодаря йогурту, который связывает ингредиенты.

Подходит для тех, кто следит за фигурой: низкокалорийный йогурт вместо майонеза, свежие овощи. Время на готовку — меньше часа, результат выглядит празднично.

"Фаршированные перцы — классика домашней кухни, где курица приобретает нежность от йогурта и трав", — в беседе с Pravda. Ru отметила повар Людмила Кравцова.

Эксперты отмечают, что такие запеканки экономят время без потери вкуса.

Ингредиенты для сочной начинки

Выбор продуктов определяет успех: берите спелый болгарский перец ярких цветов, он лучше держит форму. Куриное филе — свежее, без жил.

Ингредиент Количество
Болгарский перец 5 шт.
Куриное филе 2 шт.
Помидоры 3 шт.
Зеленый лук 1 пучок
Укроп 1 пучок
Натуральный йогурт 2 ст. л.
Твердый сыр 150 г
Прованские травы, соль, перец по вкусу

Сыр твердых сортов плавится равномерно. Помидоры снимайте с кожуры для гладкости текстуры.

Подготовка перцев и начинки шаг за шагом

Разрежьте перцы пополам, удалите семена, сохранив хвостики для вида. Нарежьте филе кубиками, зелень мелко, помидоры — после обдать кипятком.

Смешайте все с йогуртом, травами, солью. Наполните перцы плотно, но без давления — для равномерного пропекания. Запекание в духовке на 180°С стартует с 40 минут.

Этот этап ключевой: йогурт маринует курицу на ходу.

Запекание и секреты корочки

После 40 минут посыпьте тертым сыром, верните в духовку на 20 минут. Корочка образуется от высокой температуры и влаги внутри.

"Йогурт и сыр — идеальный дуэт для сочности курицы в овощах", — в беседе с Pravda. Ru отметила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Прованские травы усиливают аромат, не перебивая продукты.

Подача и хранение блюда

Горячими с салатом или гарниром. Храните в холодильнике до 2 дней, разогревайте в микроволновке. Овощи сохраняют форму.

Порции — 2 перца на человека, калорийность умеренная.

Вариации рецепта для разнообразия

Добавьте грибы или фасоль для постного варианта, как в постном плове. Сыр замените на моцареллу.

"В регионах России перцы фаршируют по-разному, курица — универсальный вариант", — в беседе с Pravda. Ru рассказала специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Экспериментируйте с травами для новых вкусов.

Ответы на популярные вопросы о фаршированных перцах

Можно ли готовить без духовки?

Да, на сковороде с крышкой 30 минут, но корочка слабее. Добавьте воду для пара.

Что заменит йогурт?

Сметана или кефир, но йогурт дает лучшую сочность курицы.

Сколько калорий в порции?

Около 300 ккал на 2 перца, зависит от сыра.

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты кулинария
