Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Пасхальные яйца засияют, как солнце: натуральные красители раскроют секреты старинных рецептов

Еда

Не спешите хвататься за магазинные красители и наклейки для пасхальных яиц. Народные способы окрашивания из подручных продуктов не только безопасны, но и добавляют процессу настоящего праздничного шарма. Свекла, луковая шелуха, куркума или даже кофе — все это превращает обычное варение яиц в семейное приключение.

Пасхальные яйца
Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пасхальные яйца

Участвовать могут все: от детей до бабушек. Результат — яркие яйца с натуральным блеском и глубоким цветом, которые не уступают фабричным. К тому же, такие красители не оставляют химического привкуса и подходят для аллергиков.

Традиция окрашивания яиц уходит корнями в глубину веков, и каждый оттенок несет свой смысл. Давайте разберемся, как добиться идеального цвета без лишних хлопот.

Золотые тона от специй

Куркума и шафран — проверенные лидеры для желтых оттенков. На три литра воды хватит половины чайной ложки куркумы или щепотки шафрана. Залейте пряности кипятком, дайте настояться, процедите и варите в теплом растворе белые яйца десять минут. Получится насыщенный солнечный цвет, символизирующий достаток.

Эти специи не только красят, но и добавляют легкий аромат. Для усиления эффекта добавьте уксус — он закрепит пигмент.

"Специи вроде куркумы идеально подходят для праздничных блюд, они дают ровный цвет без комков", — в беседе с Pravda. Ru поделилась кондитер Ольга Ефимова.

Зеленые оттенки из листвы

Свежие или сушеные листья березы заливают кипятком на полчаса, затем варят яйца десять минут. Шпинат работает иначе: измельчите листья в пюре и опустите вареные яйца на минуту. Результат — нежный светло-зеленый, знак весны и гармонии.

Береза дает более теплый тон, шпинат — прохладный. Используйте белые яйца для чистоты цвета.

Ингредиент Цвет
Листья березы Золотисто-желтый
Шпинат Светло-зеленый

Красные и бордовые нюансы

Свекла — классика для красно-бордового. Натрите три средние корнеплода, добавьте литр воды и ложку уксуса, варите яйца 8-10 минут. Вишневый сок из зимних запасов просто настоять несколько часов для розового оттенка. Свекла всегда выручает на празднике.

Красный цвет несет смысл жизни и возрождения. Для насыщенности оставьте яйца в растворе подольше.

"Заготовки вроде вишневого сока — находка для таких задач, цвет держится стойко", — в беседе с Pravda. Ru отметила специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Коричневые оттенки под рукой

Луковая шелуха универсальна: три стакана на два литра воды, кипятите, добавьте яйца на 5-10 минут. От светло-желтого до темно-коричневого — по объему шелухи. Кофе дает шоколадный тон: варите в крепком напитке десять минут или настаивайте вареные яйца ночь. Кофе подойдет, если ничего больше нет.

Коричневый символизирует землю. Темные яйца традиционно дарят пожилым.

Неожиданные цвета из овощей

Красная капуста удивит синим: кочан на литр воды, отварите, процедите. Замачивайте яйца часы или варите десять минут. Голубой оттенок — знак неба и здоровья. Овощи вроде капусты дают чистый цвет без усилий.

Для интенсивности оставьте на ночь. Белые яйца усиливают эффект.

Символика цветов и узоры

Желтый — солнце и достаток, зеленый — весна, красный — жизнь. Синий — божественность, коричневый — земля. Традиционно детям — светлые тона, молодежи — красные. Праздничные традиции оживают в узорах.

Точечки — плодородие, сетка — солнце, цветы — девичество. Прикладывайте петрушку или березовые листья, обматывайте марлей, варите. Рис для мрамора: смочите яйцо, обваляйте, заверните.

"Узоры из листьев добавляют яйцам аутентичности, главное — плотная фиксация", — в беседе с Pravda. Ru рассказала консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Полезные советы для идеального результата

Берите гладкие белые яйца комнатной температуры. Мойте перед варкой, не мажьте руки кремом. Добавляйте уксус или лимонную кислоту для фиксации. После сушки протрите маслом для блеска. Простые хитрости спасут от трещин и пятен.

Избегайте холодильных яиц — они лопнут. Гладкость обеспечит ровный цвет.

Ответы на популярные вопросы о натуральных красителях для пасхальных яиц

Можно ли использовать коричневые яйца?

Лучше белые — они дают чистый цвет. Коричневые поглощают пигмент слабее, оттенки получаются тусклыми.

Сколько времени держать яйца в настое?

От 5 минут варки до ночного замачивания. Чем дольше, тем насыщеннее тон.

Нужен ли уксус всегда?

Да, он обезжиривает и фиксирует цвет. Без него пигмент смоется.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы яйца пасха кулинария
Новости Все >
Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу… — писала газета Правда 3 марта 1938 года
Прощай, стабильный ценник: за какими позициями в супермаркетах Тюмени теперь идет охота
Опасная гостья в тени домов: рысь устроила ночную прогулку по Мегиону, напугав десятки жителей
Резные карнизы против кондиционеров: архитектурный шедевр столетней давности доживает свой век
Райское место в огне: привычный отдых в Эмиратах превращается в опасную ловушку для туристов
Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Сейчас читают
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Садоводство, цветоводство
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Балтика превратилась в озеро НАТО: Калининградская область держит удар экономической изоляции
Новости Калининграда сегодня
Балтика превратилась в озеро НАТО: Калининградская область держит удар экономической изоляции
Популярное
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции

Пока Вашингтон рассчитывает на быстрый триумф, Москва и Пекин формируют широкий альянс, способный обеспечить стратегическое поражение США.

Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Цены на нефть могут побить все мыслимые рекорды. Но это не точно
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Последние материалы
Пасхальные яйца засияют, как солнце: натуральные красители раскроют секреты старинных рецептов
Невидимый враг из космоса: как изменение магнитного поля Земли влияет на нашу жизнь
Авиабилеты по бросовым ценам: как поймать момент и не пропустить выгодную покупку
Ядовитое соседство на кухне: эти обычные фрукты выделяют газ, который заставляет цветы мгновенно стареть
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Правило пяти предметов в гостиной: как выбрать только лучшее для стильной и комфортной среды
Царский деликатес в новом прочтении: слоеное тесто превращает красную рыбу в шедевр высокой кухни
Гости замечают всё: десять деталей в доме, которые вы игнорируете, но они бьют по репутации
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Цветы ценою в урожай: почему первый бутон в горшке превращает мощный куст в хилое растение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.