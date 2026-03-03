Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Секрет идеальных ватрушек: как подготовить тесто и творог, чтобы получилось вкусно

Еда

Ватрушки с творогом — это не просто выпечка, а портал в мир домашнего уюта, где каждый вдох дрожжевого теста несет аромат теплого молока и ванили. Биохимия здесь играет ключевую роль: дрожжи, эти крошечные грибки, ферментируют сахара, выделяя углекислый газ, который поднимает тесто, создавая воздушную структуру. Физика пузырьков газа формирует нежную пористость, а антропология добавляет глубину — ватрушки эволюционировали из славянских обрядов, символизируя изобилие и гостеприимство.

Ватрушки с творогом
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ватрушки с творогом

Приготовление требует не только точности, но и интуиции: тепло рук ускоряет активацию дрожжей, а ритм вымешивания распределяет глютен, отвечая за эластичность. Калорийность одной порции — 399,56 ккал, с балансом белков 10,65 г, жиров 8,27 г и углеводов 70,97 г. На 10 порций уйдет 1,5 часа активной готовки плюс 4 часа на подъём.

Русская кухня ценит эту выпечку за простоту и душевность, где творог обретает бархатистость благодаря муке и яйцу в начинке, а изюм добавляет текстурный контраст.

Ингредиенты для ватрушек

Для идеального результата используйте свежие продукты. Тесто требует точного баланса жидкостей и сухих веществ, чтобы глютен развился равномерно, а дрожжи активировались без перегрева.

Для начинки Количество
темный изюм 50 г
творог 200 г
ванильный сахар 1 ч. л.
яйца 1 шт.
мука 1 ч. л.
сахар 1,5 ст. л.
соль на кончике ножа
Для теста Количество
сливочное масло 50 г
молоко 130 мл
сахар 100 г
соль на кончике ножа
сухие дрожжи 10 г
яйца 2 шт.
мука 400 г + еще немного для разделывания теста

Эта пропорция обеспечивает оптимальную гидратацию теста — около 60%, что идеально для развития структуры.

Как приготовить тесто

Растопите сливочное масло на слабом огне и дайте остыть. Подогрейте молоко, растворите в нем сахар и соль, добавьте сухие дрожжи и оставьте на 10 минут для активации — пена подтвердит жизнеспособность грибков.

Влейте масло, взбитое яйцо и муку, вымесите до однородности. Тесто накройте и оставьте на 2-2,5 часа в тепле (28-30 °C), чтобы оно выросло вдвое; обомните и дайте подняться еще час. Физика здесь в диффузии газов, растягивающих белковую сеть.

"Дрожжевое тесто любит тепло и спокойствие — при 28-30 °C оно поднимается равномерно, без трещин", — в беседе с Pravda. Ru рассказал пекарь Иван Терентьев.

Подготовка творожной начинки

Промойте изюм теплой водой на 20 минут, слейте. Протрите творог через сито, смешайте с сахаром, ванильным сахаром, яйцом, мукой и солью. Добавьте изюм — по желанию мед для сладости. Биохимия творога: казеин свертывается от тепла, обретая кремовость.

Эта начинка не вытекает благодаря муке, поглощающей влагу, и яйцу как эмульгатору.

Параметр Значение
Сложность средне
Калории на порцию 399.56 ккал
Порций 10
Время готовки 1 ч 30 мин + 4 ч
Б/Ж/У 10.65 г / 8.27 г / 70.97 г

Формовка и выпечка

Разделите тесто на шарики, дайте отдохнуть 10 минут. Сделайте углубления стаканом на противне, заполните начинкой, присыпьте сахаром, оставьте 20 минут. Смажьте яйцом, выпекайте при 180 °C 25-30 минут. 

Расстояние 3 см предотвращает слипание за счет расширения пара.

"Для красивой начинки используйте кондитерский мешок — это придает форму и равномерность", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась кондитер Ольга Ефимова.

Полезные советы

Температура 28-30 °C ускоряет ферментацию. Для пышности не торопите подъём. Изюм в начинке добавляет вкус, а протирание творога убирает комки.

Антропологически ватрушки — часть семейных ритуалов, где процесс укрепляет связи.

"Простые блюда вроде ватрушек идеальны для семьи — они объединяют за столом", — объяснила повар столовой Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о ватрушках с творогом

Почему тесто не поднимается?

Проверьте дрожжи на свежесть и температуру — выше 40 °C убивает их. Используйте теплое молоко.

Можно ли заменить творог?

Да, но на рикотту или мягкий сыр — текстура изменится, но биохимия свертывания сохранится.

Как хранить ватрушки?

В герметическом контейнере до 2 дней при комнатной температуре, дольше — в холодильнике.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, повар столовой Людмила Кравцова.
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы кухня рецепт творог десерт выпечка кулинария
Новости Все >
Подлая банда поймана с поличным и грозной рукой советского правосудия пригвождена к позорному столбу… — писала газета Правда 3 марта 1938 года
Прощай, стабильный ценник: за какими позициями в супермаркетах Тюмени теперь идет охота
Опасная гостья в тени домов: рысь устроила ночную прогулку по Мегиону, напугав десятки жителей
Резные карнизы против кондиционеров: архитектурный шедевр столетней давности доживает свой век
Райское место в огне: привычный отдых в Эмиратах превращается в опасную ловушку для туристов
Водка дорожает, а радость дешевеет: как повышение НДС меняет потребительскую корзину
От Сочи до будущего: почему Олимпийские игры уходят в субтропики и что это значит для спортсменов
Виртуальная корзина больше не преподнесет сюрпризов: правила отображения цен кардинально меняются
Скелет просит защиты, а молоко под запретом: найдены продукты для крепости костей после тридцати
Неожиданный фаворит февраля: товар, о котором мало кто слышал, стал самым дорогим игроком месяца
Сейчас читают
Винегрет уходит в отставку: всего три овоща превращают обычный ужин в ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Винегрет уходит в отставку: всего три овоща превращают обычный ужин в ресторанный шедевр
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Садоводство, цветоводство
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Цеха оживают как сцены из фантастики: Омск завоевал первое место в промышленном туризме России
Новости Омска
Цеха оживают как сцены из фантастики: Омск завоевал первое место в промышленном туризме России
Популярное
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции

Пока Вашингтон рассчитывает на быстрый триумф, Москва и Пекин формируют широкий альянс, способный обеспечить стратегическое поражение США.

Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
Цены на нефть могут побить все мыслимые рекорды. Но это не точно
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив
Последние материалы
12 оттенков, что диктуют стиль весны и лета: мода выбирает новые символы свободы
Стены имеют уши, а соседи — отличный слух: почему монолитные дома превращают жизнь в общежитие
Пока все копают и белят, урожай уходит мимо: пять весенних ошибок, что всё портят
Ножницы снова режут, как новые: простой способ дома спасает лезвия за пару минут
Пасхальные яйца засияют, как солнце: натуральные красители раскроют секреты старинных рецептов
Невидимый враг из космоса: как изменение магнитного поля Земли влияет на нашу жизнь
Авиабилеты по бросовым ценам: как поймать момент и не пропустить выгодную покупку
Ядовитое соседство на кухне: эти обычные фрукты выделяют газ, который заставляет цветы мгновенно стареть
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Правило пяти предметов в гостиной: как выбрать только лучшее для стильной и комфортной среды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.