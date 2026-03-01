Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Постный, но роскошный: суп, который удивляет даже бывалых поклонников красного борща

Еда

Борщ с черносливом — это постное или вегетарианское блюдо, которое удивит даже любителей мясных супов. Готовится на насыщенном грибном бульоне, где сушеные белые грибы отдают глубину вкуса, а чернослив добавляет дымные оттенки, делая суп ароматным и легким. Традиционные овощи — свекла, капуста, картофель — сохраняют знакомый профиль, но без тяжести животного белка блюдо усваивается быстрее, что особенно ценно в холодное время года.

Борщ с черносливом
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ с черносливом

Необычная комбинация чернослива и грибов создает баланс сладости и кислинки, где сахара из сухофруктов усиливают естественную сладость овощей, а танины придают терпкость. Такой борщ идеален для семейного обеда: сытный, но не перегружающий желудок, с калорийностью около 370 ккал на порцию.

Рецепт рассчитан на 4 порции, время приготовления — 2,5 часа. Сложность средняя, подходит для варки и квашения в рамках постного или вегетарианского меню.

Почему борщ с черносливом заслуживает места на столе

Этот вариант борща выделяется легкостью: грибной бульон заменяет мясной, предоставляя нуклеотиды, которые усиливают вкус по принципу умами — естественного усилителя, открытого в грибах. Чернослив вносит дымные ноты благодаря фенольным соединениям, накопленным при сушке, что делает суп похожим на копченый без добавок. Классический борщ уступает в усвояемости, так как здесь ниже содержание жиров — всего 14,5 г на порцию против традиционных 20-30 г.

Блюдо подходит для поста или вегетарианцев, но порадует всех: овощи тушатся отдельно, сохраняя текстуру и витамины. Свекла отдает бетанины для яркого цвета, а капуста добавляет клетчатку для пищеварения. Вкус раскрывается после настаивания, когда ароматы сливаются.

"Чернослив в борще — это хитрый ход: его дымность маскирует отсутствие мяса, а сахар из фруктов балансирует кислинку томата, делая суп гармоничным", — в беседе с Pravda. Ru рассказала повар столовой Людмила Кравцова.

Ингредиенты на 4 порции

Список продуктов прост и доступен, с точными пропорциями для идеального баланса. Все ингредиенты сохраняют традиционный вкус борща, но с вегетарианской адаптацией.

Ингредиент Количество
сушеные белые грибы 10 г
питьевая вода 2,5 л
чернослив без косточек 150 г
сахар 1 ст. л.
свекла среднего размера 4 шт.
растительное масло 4 ст. л.
томатная паста 2 ст. л.
репчатый лук среднего размера 1 шт.
морковь среднего размера 1 шт.
корень петрушки 1 шт.
мука 1 ч. л.
белокочанная капуста 350 г
отварной картофель 4 шт.
молотый черный перец по вкусу
соль по вкусу
зелень для подачи по вкусу

БЖУ на порцию: белки 6,36 г, жиры 14,51 г, углеводы 53,80 г. Калории: 370,63 ккал.

Как приготовить борщ шаг за шагом

Шаг 1: Сушеные грибы замочите в 2 л теплой воды на 2 часа, затем варите 1-1,5 часа. Нарежьте полосками, бульон процедите.

Шаг 2: Чернослив промойте, залейте 500 мл воды с сахаром, варите 10 минут до мягкости. Зимние супы вроде этого ценны простотой.

Шаг 3: Свеклу нарежьте соломкой, тушите на половине масла с 1 ст. л. томатной пасты и бульоном 10-15 минут.

Шаг 4: Лук, морковь, петрушку мелко нарежьте, обжарьте на оставшемся масле 3 минуты, добавьте пасту и муку, тушите 5 минут.

Шаг 5: Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте ломтиками, бульон доведите до кипения, варите капусту 10 минут.

Шаг 6: Добавьте все заготовки, грибы, чернослив с отваром, соль, перец, варите 10 минут. Разлейте, добавьте зелень. Луковый суп тоже использует тушение для глубины.

Советы для идеального вкуса

Дайте борщу постоять под крышкой 15 минут на выключенной плите — вкусы интегрируются, свекла полностью отдаст цвет. Вместо картофеля можно добавить консервированную фасоль — красную или белую, в соку или томате, для большей сытности. Чечевичный суп показывает, как бобовые меняют текстуру.

"Грибной бульон — основа успеха: длительная варка извлекает гуаниловую кислоту, которая усиливает все ароматы без лишних калорий", — в разговоре с Pravda. Ru подметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Для хруста подайте с сухариками. Если суп покажется кислым, добавьте больше сахара при тушении чернослива.

Ответы на популярные вопросы о борще с черносливом

Можно ли заменить белые грибы другими?

Да, подойдут шампиньоны или лисички, но белые дают самый насыщенный бульон. Варка займет столько же времени.

Подходит ли борщ для поста?

Полностью: без животных продуктов, строго вегетарианский вариант.

Как хранить готовый борщ?

В холодильнике до 3 дней. Перед подачей разогрейте, добавив свежую зелень.

Читайте также

Экспертная проверка: повар столовой  Людмила Кравцова, специалист по региональной кухне России Мария Костина, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы рецепты
Новости Все >
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Сейчас читают
Биохимия комфорта против счетов ЖКХ: прагматичный побег из Бурятии стал массовым феноменом
Новости Улан-Удэ
Биохимия комфорта против счетов ЖКХ: прагматичный побег из Бурятии стал массовым феноменом
Земля ожила, как старый оркестр: Хабаровский край превращает поля в высокотехнологичный клад:
Хабаровск
Земля ожила, как старый оркестр: Хабаровский край превращает поля в высокотехнологичный клад:
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Последние материалы
Серебро больше не скрывают краской: новый тренд делает седые волосы предметом гордости
Хрустящая корочка и сливочная начинка: рецепт пирожков, который полюбит вся семья
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
2 марта: венчание Пушкина, отречение от престола и день рождения Горбачева
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Вместо скальпеля и нитей: простая смена формы бровей подтягивает овал лица за несколько минут
Ловушка для отличника: как прокрастинация защищает психику от тревоги и страха сделать работу плохо
Карибы на ладони с двадцатого этажа: этот огромный лайнер заменит туристам привычные пляжные курорты
Ленивый фитнес для тех, кто устал: упражнения лёжа, которые быстро вернут упругое тело
Цифровая бессонница отступает: три простых приёма превращают беспокойную ночь в глубокий и целебный отдых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.