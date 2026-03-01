Постный, но роскошный: суп, который удивляет даже бывалых поклонников красного борща

Борщ с черносливом — это постное или вегетарианское блюдо, которое удивит даже любителей мясных супов. Готовится на насыщенном грибном бульоне, где сушеные белые грибы отдают глубину вкуса, а чернослив добавляет дымные оттенки, делая суп ароматным и легким. Традиционные овощи — свекла, капуста, картофель — сохраняют знакомый профиль, но без тяжести животного белка блюдо усваивается быстрее, что особенно ценно в холодное время года.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщ с черносливом

Необычная комбинация чернослива и грибов создает баланс сладости и кислинки, где сахара из сухофруктов усиливают естественную сладость овощей, а танины придают терпкость. Такой борщ идеален для семейного обеда: сытный, но не перегружающий желудок, с калорийностью около 370 ккал на порцию.

Рецепт рассчитан на 4 порции, время приготовления — 2,5 часа. Сложность средняя, подходит для варки и квашения в рамках постного или вегетарианского меню.

Почему борщ с черносливом заслуживает места на столе

Этот вариант борща выделяется легкостью: грибной бульон заменяет мясной, предоставляя нуклеотиды, которые усиливают вкус по принципу умами — естественного усилителя, открытого в грибах. Чернослив вносит дымные ноты благодаря фенольным соединениям, накопленным при сушке, что делает суп похожим на копченый без добавок. Классический борщ уступает в усвояемости, так как здесь ниже содержание жиров — всего 14,5 г на порцию против традиционных 20-30 г.

Блюдо подходит для поста или вегетарианцев, но порадует всех: овощи тушатся отдельно, сохраняя текстуру и витамины. Свекла отдает бетанины для яркого цвета, а капуста добавляет клетчатку для пищеварения. Вкус раскрывается после настаивания, когда ароматы сливаются.

"Чернослив в борще — это хитрый ход: его дымность маскирует отсутствие мяса, а сахар из фруктов балансирует кислинку томата, делая суп гармоничным", — в беседе с Pravda. Ru рассказала повар столовой Людмила Кравцова.

Ингредиенты на 4 порции

Список продуктов прост и доступен, с точными пропорциями для идеального баланса. Все ингредиенты сохраняют традиционный вкус борща, но с вегетарианской адаптацией.

Ингредиент Количество сушеные белые грибы 10 г питьевая вода 2,5 л чернослив без косточек 150 г сахар 1 ст. л. свекла среднего размера 4 шт. растительное масло 4 ст. л. томатная паста 2 ст. л. репчатый лук среднего размера 1 шт. морковь среднего размера 1 шт. корень петрушки 1 шт. мука 1 ч. л. белокочанная капуста 350 г отварной картофель 4 шт. молотый черный перец по вкусу соль по вкусу зелень для подачи по вкусу

БЖУ на порцию: белки 6,36 г, жиры 14,51 г, углеводы 53,80 г. Калории: 370,63 ккал.

Как приготовить борщ шаг за шагом

Шаг 1: Сушеные грибы замочите в 2 л теплой воды на 2 часа, затем варите 1-1,5 часа. Нарежьте полосками, бульон процедите.

Шаг 2: Чернослив промойте, залейте 500 мл воды с сахаром, варите 10 минут до мягкости. Зимние супы вроде этого ценны простотой.

Шаг 3: Свеклу нарежьте соломкой, тушите на половине масла с 1 ст. л. томатной пасты и бульоном 10-15 минут.

Шаг 4: Лук, морковь, петрушку мелко нарежьте, обжарьте на оставшемся масле 3 минуты, добавьте пасту и муку, тушите 5 минут.

Шаг 5: Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте ломтиками, бульон доведите до кипения, варите капусту 10 минут.

Шаг 6: Добавьте все заготовки, грибы, чернослив с отваром, соль, перец, варите 10 минут. Разлейте, добавьте зелень. Луковый суп тоже использует тушение для глубины.

Советы для идеального вкуса

Дайте борщу постоять под крышкой 15 минут на выключенной плите — вкусы интегрируются, свекла полностью отдаст цвет. Вместо картофеля можно добавить консервированную фасоль — красную или белую, в соку или томате, для большей сытности. Чечевичный суп показывает, как бобовые меняют текстуру.

"Грибной бульон — основа успеха: длительная варка извлекает гуаниловую кислоту, которая усиливает все ароматы без лишних калорий", — в разговоре с Pravda. Ru подметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Для хруста подайте с сухариками. Если суп покажется кислым, добавьте больше сахара при тушении чернослива.

Ответы на популярные вопросы о борще с черносливом

Можно ли заменить белые грибы другими?

Да, подойдут шампиньоны или лисички, но белые дают самый насыщенный бульон. Варка займет столько же времени.

Подходит ли борщ для поста?

Полностью: без животных продуктов, строго вегетарианский вариант.

Как хранить готовый борщ?

В холодильнике до 3 дней. Перед подачей разогрейте, добавив свежую зелень.

Читайте также