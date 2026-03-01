Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Хрустящая корочка и сливочная начинка: рецепт пирожков, который полюбит вся семья

Еда

Пирожки с тушеной капустой и яйцом в сливках — это нежная выпечка, где привычная начинка превращается в сливочный шедевр. Капуста не тушится долго, а лишь припускается в сливках пять-семь минут, впитывая их кремовую текстуру. Рубленые яйца добавляют сочности, а слоеное тесто обеспечивает хрустящую корочку. Такой рецепт идеален для завтрака, обеда или перекуса.

Пирожки с капустой и яйцом
Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки с капустой и яйцом

Порций выйдет 20, калорийность — 321,49 ккал на порцию. БЖУ: 6,98 г белков, 18,21 г жиров, 31,37 г углеводов. Время готовки — 1 час 30 минут. Подходит для ово-лактoвегетарианцев, относится к русской кухне и блюдам с собой.

Используйте слоеное бездрожжевое тесто — 1,5 кг хватит с запасом. Если предпочитаете домашнее, учтите рекомендации по дрожжевому варианту в конце.

Ингредиенты для пирожков

Для 20 порций понадобится точный набор продуктов. Список сохраняет все пропорции без изменений.

Ингредиент Количество
Тесто слоеное бездрожжевое 1.5 кг
Капуста белокочанная 1 кг
Яйцо куриное 5 шт.
Сливки 11% 200 мл
Масло сливочное 50 г
Перец чёрный молотый по вкусу
Соль по вкусу
Яйцо куриное (желток) по вкусу
Мука пшеничная по вкусу
Масло растительное рафинированное по вкусу

Дополнительно учтите характеристики блюда: сложность средняя, готовка 1 час 30 минут.

Подготовка капусты

Очистите капусту от верхних листьев, обмойте и оботрите полотенцем. Разрежьте на большие куски, удалив кочерыжку. Тонко нашинкуйте соломкой на доске, затем порубите поперек. Это обеспечит нежную текстуру в начинке.

Переложите в сотейник, посыпьте чайной ложкой соли и помните руками, чтобы капуста опала. Добавьте сливочное масло и сливки. Поставьте на сильный огонь и готовьте 5 минут, помешивая, пока жидкость не испарится. Дайте остыть — капуста впитает сливочный вкус, не став кашей.

"Короткое тушение в сливках сохраняет хруст капусты и усиливает вкус — это ключ к нежной начинке для пирожков", — в беседе с Pravda. Ru рассказал пекарь Иван Терентьев.

Приготовление начинки с яйцами

Яйца вымойте, залейте холодной водой и варите 9 минут после закипания. Переложите в холодную воду, растрескав скорлупу. Очистите и мелко нарежьте.

Соедините остывшую капусту с яйцами, перемешайте. Проверьте на соль, досолите и добавьте свежемолотый черный перец. Начинка готова — сочная и ароматная.

Работа с тестом

Разделите тесто на 3-4 части, остальные накройте полотенцем или пленкой. Скатайте жгут, разрежьте на кусочки по 50 г. Раскатайте в лепешки, выложите начинку и сформируйте продолговатые пирожки, тщательно защипывая края. Это предотвратит вытекание во время выпечки.

Характеристика Значение
Сложность средне
Калории 321.49 ккал/порция
Порций 20
Готовка 1 ч 30 мин
Б/Ж/У 6.98 г/18.21 г/31.37

Выложите на смазанный растительным маслом противень. Смажьте желтком и дайте расстояться 15 минут.

Выпечка пирожков

Разогрейте духовку до 180-200 °С. Выпекайте пирожки 20-25 минут до румяного цвета. Переложите на решетку и остудите перед подачей. Они останутся мягкими внутри и хрустящими снаружи.

"Смазка желтком дает идеальную корочку, а расстояние перед выпечкой предотвращает трещины", — поделилась в разговоре с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Полезные советы

Тесто можно взять покупное, слоеное или дрожжевое. Для домашнего на 1,5 кг: 900 г муки, 450 мл теплого молока, 15 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 50 г растопленного сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли. Подходит для жареных пирожков с той же начинкой.

Работайте с тестом порциями, чтобы не подсыхало. Это сохранит эластичность, как в мягком тесте.

"Гибкость в выборе теста делает рецепт универсальным для любой кухни", — объяснил повар столовой Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о пирожках с тушеной капустой и яйцом

Можно ли использовать другое тесто?

Да, подойдет дрожжевое или слоеное. Домашнее по рецепту в советах сохранит пропорции.

Сколько времени тушить капусту?

Всего 5 минут на сильном огне, чтобы жидкость испарилась и вкус сливок впитался.

Как избежать вытекания начинки?

Тщательно защипывайте края и давайте пирожкам расстояться перед выпечкой.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, кондитер Ольга Ефимова, повар столовой Людмила Кравцова.
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы яйца выпечка капуста рецепты кулинария
Новости Все >
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Большой семье нужны не лозунги: предложена новая формула повышения рождаемости
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Сейчас читают
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Садоводство, цветоводство
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Авто
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Вместо бесконечной борьбы — отдых: неприхотливое трио превращает дачу в зону вечного релакса
Вместо бесконечной борьбы — отдых: неприхотливое трио превращает дачу в зону вечного релакса
Последние материалы
Серебро больше не скрывают краской: новый тренд делает седые волосы предметом гордости
Хрустящая корочка и сливочная начинка: рецепт пирожков, который полюбит вся семья
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
2 марта: венчание Пушкина, отречение от престола и день рождения Горбачева
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Вместо скальпеля и нитей: простая смена формы бровей подтягивает овал лица за несколько минут
Ловушка для отличника: как прокрастинация защищает психику от тревоги и страха сделать работу плохо
Карибы на ладони с двадцатого этажа: этот огромный лайнер заменит туристам привычные пляжные курорты
Ленивый фитнес для тех, кто устал: упражнения лёжа, которые быстро вернут упругое тело
Цифровая бессонница отступает: три простых приёма превращают беспокойную ночь в глубокий и целебный отдых
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.