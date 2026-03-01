Хрустящая корочка и сливочная начинка: рецепт пирожков, который полюбит вся семья

Пирожки с тушеной капустой и яйцом в сливках — это нежная выпечка, где привычная начинка превращается в сливочный шедевр. Капуста не тушится долго, а лишь припускается в сливках пять-семь минут, впитывая их кремовую текстуру. Рубленые яйца добавляют сочности, а слоеное тесто обеспечивает хрустящую корочку. Такой рецепт идеален для завтрака, обеда или перекуса.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки с капустой и яйцом

Порций выйдет 20, калорийность — 321,49 ккал на порцию. БЖУ: 6,98 г белков, 18,21 г жиров, 31,37 г углеводов. Время готовки — 1 час 30 минут. Подходит для ово-лактoвегетарианцев, относится к русской кухне и блюдам с собой.

Используйте слоеное бездрожжевое тесто — 1,5 кг хватит с запасом. Если предпочитаете домашнее, учтите рекомендации по дрожжевому варианту в конце.

Ингредиенты для пирожков

Для 20 порций понадобится точный набор продуктов. Список сохраняет все пропорции без изменений.

Ингредиент Количество Тесто слоеное бездрожжевое 1.5 кг Капуста белокочанная 1 кг Яйцо куриное 5 шт. Сливки 11% 200 мл Масло сливочное 50 г Перец чёрный молотый по вкусу Соль по вкусу Яйцо куриное (желток) по вкусу Мука пшеничная по вкусу Масло растительное рафинированное по вкусу

Дополнительно учтите характеристики блюда: сложность средняя, готовка 1 час 30 минут.

Подготовка капусты

Очистите капусту от верхних листьев, обмойте и оботрите полотенцем. Разрежьте на большие куски, удалив кочерыжку. Тонко нашинкуйте соломкой на доске, затем порубите поперек. Это обеспечит нежную текстуру в начинке.

Переложите в сотейник, посыпьте чайной ложкой соли и помните руками, чтобы капуста опала. Добавьте сливочное масло и сливки. Поставьте на сильный огонь и готовьте 5 минут, помешивая, пока жидкость не испарится. Дайте остыть — капуста впитает сливочный вкус, не став кашей.

"Короткое тушение в сливках сохраняет хруст капусты и усиливает вкус — это ключ к нежной начинке для пирожков", — в беседе с Pravda. Ru рассказал пекарь Иван Терентьев.

Приготовление начинки с яйцами

Яйца вымойте, залейте холодной водой и варите 9 минут после закипания. Переложите в холодную воду, растрескав скорлупу. Очистите и мелко нарежьте.

Соедините остывшую капусту с яйцами, перемешайте. Проверьте на соль, досолите и добавьте свежемолотый черный перец. Начинка готова — сочная и ароматная.

Работа с тестом

Разделите тесто на 3-4 части, остальные накройте полотенцем или пленкой. Скатайте жгут, разрежьте на кусочки по 50 г. Раскатайте в лепешки, выложите начинку и сформируйте продолговатые пирожки, тщательно защипывая края. Это предотвратит вытекание во время выпечки.

Характеристика Значение Сложность средне Калории 321.49 ккал/порция Порций 20 Готовка 1 ч 30 мин Б/Ж/У 6.98 г/18.21 г/31.37

Выложите на смазанный растительным маслом противень. Смажьте желтком и дайте расстояться 15 минут.

Выпечка пирожков

Разогрейте духовку до 180-200 °С. Выпекайте пирожки 20-25 минут до румяного цвета. Переложите на решетку и остудите перед подачей. Они останутся мягкими внутри и хрустящими снаружи.

"Смазка желтком дает идеальную корочку, а расстояние перед выпечкой предотвращает трещины", — поделилась в разговоре с Pravda. Ru кондитер Ольга Ефимова.

Полезные советы

Тесто можно взять покупное, слоеное или дрожжевое. Для домашнего на 1,5 кг: 900 г муки, 450 мл теплого молока, 15 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 50 г растопленного сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли. Подходит для жареных пирожков с той же начинкой.

Работайте с тестом порциями, чтобы не подсыхало. Это сохранит эластичность, как в мягком тесте.

"Гибкость в выборе теста делает рецепт универсальным для любой кухни", — объяснил повар столовой Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о пирожках с тушеной капустой и яйцом

Можно ли использовать другое тесто?

Да, подойдет дрожжевое или слоеное. Домашнее по рецепту в советах сохранит пропорции.

Сколько времени тушить капусту?

Всего 5 минут на сильном огне, чтобы жидкость испарилась и вкус сливок впитался.

Как избежать вытекания начинки?

Тщательно защипывайте края и давайте пирожкам расстояться перед выпечкой.

Читайте также