Когда на десерт тянет к чему-то изысканному, но сил на сложную выпечку нет, на помощь приходит простое пирожное "Наполеон" из трех ингредиентов. Слоеное печенье пропитывается кремом на основе сметаны и вареного сгущенного молока, напоминая любимый торт, но без духовки и долгой возни. Получается нежная текстура с карамельной сладостью и легкой кислинкой — идеально для внезапного чаепития.
Рецепт выручает, когда холодильник не пустует, а времени в обрез. Все смешивается за минуты, а потом два часа в холодильнике — и десерт готов. Шарики размером с ложку ложатся на тарелку, посыпаются тертым шоколадом, и гости в восторге от такой простоты и вкуса.
Этот вариант "Наполеона" собирает комплименты за баланс: крем густой, не стекает, печенье размокает ровно настолько, чтобы слои стали единым целым. Подходит для семейного ужина или импровизированного угощения.
Для порции примерно на 15 пирожных берутся базовые продукты: сметана 300 г, слоёное печенье 230 г, варёное сгущённое молоко 150 г. Дополнительно понадобится темный шоколад для посыпки — натертый на терке.
|Ингредиент
|Количество
|Сметана
|300 г
|Слоёное печенье
|230 г
|Варёное сгущённое молоко
|150 г
Выбирайте густую сметану — она обеспечит крем нужную плотность. Печенье берется готовое слоеное, чтобы оно хорошо впитывало влагу. Сгущенка вареная добавляет глубокий карамельный оттенок.
В миску выкладывают сметану — лучше жирностью 25%, но и 20% сойдет, хоть крем выйдет чуть легче. Добавляют варёное сгущённое молоко и венчиком взбивают до однородной массы. Блендер здесь не нужен: он может сделать крем слишком жидким. Получается густая смесь с балансом сладости и сливочной кислинки, напоминающая начинку для легендарных пирожных.
"Венчик сохраняет структуру крема, сметана остается воздушной, а сгущенка равномерно распределяется без комков", — в беседе с Pravda. Ru рассказала кондитер Ольга Ефимова.
Этот крем — основа успеха: он пропитает печенье, но не размоет его полностью. Вкус яркий, но не приторный, подходит для тех, кто любит соусы с неожиданным поворотом.
Слоеное печенье крошат руками небольшими порциями прямо в крем, каждый раз тщательно перемешивая. Добавляют постепенно, чтобы контролировать густоту — смесь должна стать плотной, как тесто. Лишнее печенье не кладут, чтобы избежать сухости.
Такой подход позволяет печенью пропитаться равномерно, создавая слоистую текстуру, близкую к классическому торту. Это проще, чем ленивые вареники, но эффект не хуже.
Миску накрывают и ставят в холодильник на 2 часа. За это время печенье полностью пропитывается, масса густеет. Затем ложкой набирают порции по 40 г, формируют шарики и выкладывают на тарелку — выходит около 15 штук.
"Два часа — точный срок, чтобы вкус сложился, а текстура стала идеальной, как в десертах с минимумом усилий", — поделился пекарь Иван Терентьев.
Шарики держат форму, не разваливаются — это заслуга правильной пропорции ингредиентов.
Сверху натирают темный шоколад на мелкой терке — он добавляет контраст и хруст. Пирожные подают сразу: нежные внутри, с карамельно-сливочным вкусом, они затмевают многие бюджетные закуски.
"Шоколад усиливает карамель сгущенки, делая десерт ресторанным по подаче", — в разговоре с Pravda. Ru отметила ресторатор Виктория Лапшина.
Хранят в холодильнике до суток, но лучше съесть в день приготовления.
Нет, лучше взять 20-25% жирности — иначе крем выйдет жидким и не удержит форму шариков.
Обычное сгущенное не подойдет — оно сделает массу слишком сладкой и водянистой. Вареное обязательно для густоты и вкуса.
Около 15 штук по 40 г — хватит на 5-6 порций.
Не рекомендуется: текстура потеряет нежность после разморозки.
