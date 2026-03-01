Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Когда лень печь, а торт хочется: ленивый Наполеон из трёх ингредиентов спасает вечер

Еда

Когда на десерт тянет к чему-то изысканному, но сил на сложную выпечку нет, на помощь приходит простое пирожное "Наполеон" из трех ингредиентов. Слоеное печенье пропитывается кремом на основе сметаны и вареного сгущенного молока, напоминая любимый торт, но без духовки и долгой возни. Получается нежная текстура с карамельной сладостью и легкой кислинкой — идеально для внезапного чаепития.

Наполеон
Фото: unsplash.com by Luna Wang is licensed under Free to use under the Unsplash License
Наполеон

Рецепт выручает, когда холодильник не пустует, а времени в обрез. Все смешивается за минуты, а потом два часа в холодильнике — и десерт готов. Шарики размером с ложку ложатся на тарелку, посыпаются тертым шоколадом, и гости в восторге от такой простоты и вкуса.

Этот вариант "Наполеона" собирает комплименты за баланс: крем густой, не стекает, печенье размокает ровно настолько, чтобы слои стали единым целым. Подходит для семейного ужина или импровизированного угощения.

Что нужно для рецепта

Для порции примерно на 15 пирожных берутся базовые продукты: сметана 300 г, слоёное печенье 230 г, варёное сгущённое молоко 150 г. Дополнительно понадобится темный шоколад для посыпки — натертый на терке.

Ингредиент Количество
Сметана 300 г
Слоёное печенье 230 г
Варёное сгущённое молоко 150 г

Выбирайте густую сметану — она обеспечит крем нужную плотность. Печенье берется готовое слоеное, чтобы оно хорошо впитывало влагу. Сгущенка вареная добавляет глубокий карамельный оттенок.

Готовим крем

В миску выкладывают сметану — лучше жирностью 25%, но и 20% сойдет, хоть крем выйдет чуть легче. Добавляют варёное сгущённое молоко и венчиком взбивают до однородной массы. Блендер здесь не нужен: он может сделать крем слишком жидким. Получается густая смесь с балансом сладости и сливочной кислинки, напоминающая начинку для легендарных пирожных.

"Венчик сохраняет структуру крема, сметана остается воздушной, а сгущенка равномерно распределяется без комков", — в беседе с Pravda. Ru рассказала кондитер Ольга Ефимова.

Этот крем — основа успеха: он пропитает печенье, но не размоет его полностью. Вкус яркий, но не приторный, подходит для тех, кто любит соусы с неожиданным поворотом.

Добавляем печенье

Слоеное печенье крошат руками небольшими порциями прямо в крем, каждый раз тщательно перемешивая. Добавляют постепенно, чтобы контролировать густоту — смесь должна стать плотной, как тесто. Лишнее печенье не кладут, чтобы избежать сухости.

Такой подход позволяет печенью пропитаться равномерно, создавая слоистую текстуру, близкую к классическому торту. Это проще, чем ленивые вареники, но эффект не хуже.

Охлаждение и формирование

Миску накрывают и ставят в холодильник на 2 часа. За это время печенье полностью пропитывается, масса густеет. Затем ложкой набирают порции по 40 г, формируют шарики и выкладывают на тарелку — выходит около 15 штук.

"Два часа — точный срок, чтобы вкус сложился, а текстура стала идеальной, как в десертах с минимумом усилий", — поделился пекарь Иван Терентьев.

Шарики держат форму, не разваливаются — это заслуга правильной пропорции ингредиентов.

Подача на стол

Сверху натирают темный шоколад на мелкой терке — он добавляет контраст и хруст. Пирожные подают сразу: нежные внутри, с карамельно-сливочным вкусом, они затмевают многие бюджетные закуски.

"Шоколад усиливает карамель сгущенки, делая десерт ресторанным по подаче", — в разговоре с Pravda. Ru отметила ресторатор Виктория Лапшина.

Хранят в холодильнике до суток, но лучше съесть в день приготовления.

Ответы на популярные вопросы о пирожном "Наполеон" из 3 ингредиентов

Можно ли использовать обезжиренную сметану?

Нет, лучше взять 20-25% жирности — иначе крем выйдет жидким и не удержит форму шариков.

Что если нет вареного сгущенного молока?

Обычное сгущенное не подойдет — оно сделает массу слишком сладкой и водянистой. Вареное обязательно для густоты и вкуса.

Сколько пирожных получается?

Около 15 штук по 40 г — хватит на 5-6 порций.

Можно ли заморозить?

Не рекомендуется: текстура потеряет нежность после разморозки.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, ресторатор Виктория Лапшина.
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт рецепты наполеон кулинария
Новости Все >
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы
Сейчас читают
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Садоводство, цветоводство
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Новая транспортная революция в Воронеже — метробус изменит привычный маршрут передвижения
Новости Воронежа сегодня
Новая транспортная революция в Воронеже — метробус изменит привычный маршрут передвижения
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Еда и рецепты
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Солнце швыряет разряд сквозь воздух: верхние слои атмосферы давят на трещины в земле силой приливов
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Свет из прошлого летел 160 тысяч лет: до Земли дошли сигналы о начале крушения огромной звезды
Последние материалы
Классы превращаются в поля битв: Сургут запускает Зарницу 2.0 на трех площадках с тактикой и спортом
Логистика экстренной медицины ускоряется: Свердловская область реновирует педиатрическую службу
Микротравма с аппетитом хищника: как обычный заусенец может открыть ворота для опасной инфекции
Зима крадёт весенний март: Тюмень накроют арктические морозы до минус 23 ночью в первую неделю
Соседи сплетают артерии: Челябинская область и Башкирия создают общую инфраструктуру для бизнеса
УК под рентгеном прозрачности: рейтинг в Салехарде фиксирует скорость ответов на жалобы и работу диспетчеров
Новые автобусы стали экспонатами: Ханты-Мансийск парализован нехваткой метана на морозных остановках
Когда лень печь, а торт хочется: ленивый Наполеон из трёх ингредиентов спасает вечер
Антенки прячутся в никуда: эта кисть для макияжа укрощает пушок на голове без следа склеивания
Снег марта наливается силой: Тобол готовит Курганской области подъем воды до 870 сантиметров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.