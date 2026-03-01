Торт, который заставит всех забыть о привычных сладостях: Киндер пингви в домашнем исполнении

Торт "Киндер пингви" — это домашний десерт, который повторяет любимый вкус популярного лакомства. Мягкие шоколадные коржи сочетаются с нежным молочным муссом и покрываются глянцевой глазурью. Такой торт станет хитом на детском празднике, где каждый кусочек вызывает восторг.
Приготовление не требует профессиональных навыков, но важно соблюдать последовательность шагов. Бисквит нужно дать настояться, мусс стабилизируется на желатине, а глазурь наносится на охлажденный торт. Общее время — около 19 часов, включая охлаждение.
Для идеального результата используйте кольцо диаметром 20 см с ацетатной пленкой. Это поможет получить ровные стенки и красивый разрез.
Все компоненты разделены по частям: бисквит, мусс и глазурь. Точные пропорции обеспечивают баланс вкусов и текстур. На выходе — 10 порций по 582,70 ккал, с соотношением Б/Ж/У 11,72 г / 32,22 г / 62,05 г.
|Для бисквита
|Количество
|Яйцо куриное
|5 шт.
|Сахар-песок
|150 г
|Мука пшеничная
|150 г
|Мед
|100 г
|Какао-порошок
|50 г
|Сода пищевая
|1 ч. л.
|Соль
|по вкусу
|Для мусса
|Количество
|Сливки 30%
|450 г
|Молоко сгущённое с сахаром
|250 г
|Вода
|60 г
|Желатин пищевой
|12 г
|Соус ванильный
|1 ст. л.
|Для глазури
|Количество
|Сливки 30%
|180 г
|Шоколад горький
|150 г
|Шоколад молочный
|50 г
Подготовьте все заранее, чтобы процесс шел гладко. Мед и сода для бисквита создают пышность, желатин фиксирует мусс.
Нагрейте мед на среднем огне, добавьте соду — масса посветлеет и увеличится. Взбейте яйца с сахаром до кремовой пышности, вмешайте медовую смесь. Просейте муку с какао и солью, аккуратно соедините на низкой скорости миксера или лопаткой.
Вылейте тесто в форму 20 см: кольцо с фольгой или разъемную с пергаментом на дне, без смазывания стенок. Выпекайте при 160 ºC 40-60 минут, проверяя шпажкой. Остудите, заверните в пленку, дайте постоять 12 часов. Разрежьте на три коржа, выровняв верх.
Этот шоколадный бисквит получается влажным благодаря меду, как в Чоко Пай.
"Бисквит на меду с содой дает отличную пышность и не черствеет, главное — не переборщить с температурой, чтобы не осел", — в беседе с Pravda. Ru поделился пекарь Иван Терентьев.
Залейте желатин холодной кипяченой водой по инструкции. Сгущенку комнатной температуры смешайте с ванильным соусом, распустите теплый желатин и влейте. Взбейте охлажденные сливки до полутекучести, вмешайте сгущенную смесь лопаткой или на низкой скорости.
Мусс схватывается быстро, поэтому сразу собирайте торт. Такой крем нежный, как в классических десертах.
В кольцо с ацетатной пленкой уложите первый корж, половину мусса, второй корж, остальной мусс, третий корж. Накройте пленкой, охладите минимум 5 часов. Это базовый способ для многослойных тортов.
Подготовьте форму и подложку заранее — мусс не ждет.
"Желатин в муссе должен полностью раствориться, иначе останутся комки, а сливки взбивайте ровно до мягких пиков", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила кондитер Ольга Ефимова.
Поломайте горький и молочный шоколад, залейте горячими сливками, перемешайте до однородности. Остудите до загустения, нанесите на холодный торт спатулы. Для подтеков используйте более жидкую консистенцию — проглянут белые прослойки.
Украсьте сладостями или надписью. Глазурь как в шоколадных десертах.
"Глазурь наносите на полностью охлажденный торт, чтобы она не растеклась слишком сильно и зафиксировала форму", — в беседе с Pravda. Ru подметила повар кафе Людмила Кравцова.
Мед придает влажность, но его можно частично заменить сиропом. Полная замена сахаром сделает корж суше.
Увеличьте желатин на 2 г или охладите дольше. Сливки должны быть холодными перед взбиванием.
Да, используйте разъемную, но стенки обтяните пленкой для ровных краев.
В холодильнике до 3 суток, но лучше есть в первые 2 дня для свежести мусса.
