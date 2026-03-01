Торт, который заставит всех забыть о привычных сладостях: Киндер пингви в домашнем исполнении

Торт "Киндер пингви" — это домашний десерт, который повторяет любимый вкус популярного лакомства. Мягкие шоколадные коржи сочетаются с нежным молочным муссом и покрываются глянцевой глазурью. Такой торт станет хитом на детском празднике, где каждый кусочек вызывает восторг.

Фото: Pravda.ru by Иван Терентьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный торт

Приготовление не требует профессиональных навыков, но важно соблюдать последовательность шагов. Бисквит нужно дать настояться, мусс стабилизируется на желатине, а глазурь наносится на охлажденный торт. Общее время — около 19 часов, включая охлаждение.

Для идеального результата используйте кольцо диаметром 20 см с ацетатной пленкой. Это поможет получить ровные стенки и красивый разрез.

Ингредиенты для торта

Все компоненты разделены по частям: бисквит, мусс и глазурь. Точные пропорции обеспечивают баланс вкусов и текстур. На выходе — 10 порций по 582,70 ккал, с соотношением Б/Ж/У 11,72 г / 32,22 г / 62,05 г.

Для бисквита Количество Яйцо куриное 5 шт. Сахар-песок 150 г Мука пшеничная 150 г Мед 100 г Какао-порошок 50 г Сода пищевая 1 ч. л. Соль по вкусу

Для мусса Количество Сливки 30% 450 г Молоко сгущённое с сахаром 250 г Вода 60 г Желатин пищевой 12 г Соус ванильный 1 ст. л.

Для глазури Количество Сливки 30% 180 г Шоколад горький 150 г Шоколад молочный 50 г

Подготовьте все заранее, чтобы процесс шел гладко. Мед и сода для бисквита создают пышность, желатин фиксирует мусс.

Как приготовить бисквит

Нагрейте мед на среднем огне, добавьте соду — масса посветлеет и увеличится. Взбейте яйца с сахаром до кремовой пышности, вмешайте медовую смесь. Просейте муку с какао и солью, аккуратно соедините на низкой скорости миксера или лопаткой.

Вылейте тесто в форму 20 см: кольцо с фольгой или разъемную с пергаментом на дне, без смазывания стенок. Выпекайте при 160 ºC 40-60 минут, проверяя шпажкой. Остудите, заверните в пленку, дайте постоять 12 часов. Разрежьте на три коржа, выровняв верх.

Этот шоколадный бисквит получается влажным благодаря меду, как в Чоко Пай.

"Бисквит на меду с содой дает отличную пышность и не черствеет, главное — не переборщить с температурой, чтобы не осел", — в беседе с Pravda. Ru поделился пекарь Иван Терентьев.

Приготовление мусса

Залейте желатин холодной кипяченой водой по инструкции. Сгущенку комнатной температуры смешайте с ванильным соусом, распустите теплый желатин и влейте. Взбейте охлажденные сливки до полутекучести, вмешайте сгущенную смесь лопаткой или на низкой скорости.

Мусс схватывается быстро, поэтому сразу собирайте торт. Такой крем нежный, как в классических десертах.

Сборка торта

В кольцо с ацетатной пленкой уложите первый корж, половину мусса, второй корж, остальной мусс, третий корж. Накройте пленкой, охладите минимум 5 часов. Это базовый способ для многослойных тортов.

Подготовьте форму и подложку заранее — мусс не ждет.

"Желатин в муссе должен полностью раствориться, иначе останутся комки, а сливки взбивайте ровно до мягких пиков", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила кондитер Ольга Ефимова.

Глазурь и украшение

Поломайте горький и молочный шоколад, залейте горячими сливками, перемешайте до однородности. Остудите до загустения, нанесите на холодный торт спатулы. Для подтеков используйте более жидкую консистенцию — проглянут белые прослойки.

Украсьте сладостями или надписью. Глазурь как в шоколадных десертах.

"Глазурь наносите на полностью охлажденный торт, чтобы она не растеклась слишком сильно и зафиксировала форму", — в беседе с Pravda. Ru подметила повар кафе Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о торте Киндер пингви

Можно ли заменить мед в бисквите

Мед придает влажность, но его можно частично заменить сиропом. Полная замена сахаром сделает корж суше.

Что делать, если мусс не схватился

Увеличьте желатин на 2 г или охладите дольше. Сливки должны быть холодными перед взбиванием.

Форма без кольца подойдет

Да, используйте разъемную, но стенки обтяните пленкой для ровных краев.

Сколько хранится торт

В холодильнике до 3 суток, но лучше есть в первые 2 дня для свежести мусса.

Читайте также