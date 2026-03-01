Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Назарова

Торт, который заставит всех забыть о привычных сладостях: Киндер пингви в домашнем исполнении

Еда

Торт "Киндер пингви" — это домашний десерт, который повторяет любимый вкус популярного лакомства. Мягкие шоколадные коржи сочетаются с нежным молочным муссом и покрываются глянцевой глазурью. Такой торт станет хитом на детском празднике, где каждый кусочек вызывает восторг.

Шоколадный торт
Фото: Pravda.ru by Иван Терентьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадный торт

Приготовление не требует профессиональных навыков, но важно соблюдать последовательность шагов. Бисквит нужно дать настояться, мусс стабилизируется на желатине, а глазурь наносится на охлажденный торт. Общее время — около 19 часов, включая охлаждение.

Для идеального результата используйте кольцо диаметром 20 см с ацетатной пленкой. Это поможет получить ровные стенки и красивый разрез.

Ингредиенты для торта

Все компоненты разделены по частям: бисквит, мусс и глазурь. Точные пропорции обеспечивают баланс вкусов и текстур. На выходе — 10 порций по 582,70 ккал, с соотношением Б/Ж/У 11,72 г / 32,22 г / 62,05 г.

Для бисквита Количество
Яйцо куриное 5 шт.
Сахар-песок 150 г
Мука пшеничная 150 г
Мед 100 г
Какао-порошок 50 г
Сода пищевая 1 ч. л.
Соль по вкусу
Для мусса Количество
Сливки 30% 450 г
Молоко сгущённое с сахаром 250 г
Вода 60 г
Желатин пищевой 12 г
Соус ванильный 1 ст. л.
Для глазури Количество
Сливки 30% 180 г
Шоколад горький 150 г
Шоколад молочный 50 г

Подготовьте все заранее, чтобы процесс шел гладко. Мед и сода для бисквита создают пышность, желатин фиксирует мусс.

Как приготовить бисквит

Нагрейте мед на среднем огне, добавьте соду — масса посветлеет и увеличится. Взбейте яйца с сахаром до кремовой пышности, вмешайте медовую смесь. Просейте муку с какао и солью, аккуратно соедините на низкой скорости миксера или лопаткой.

Вылейте тесто в форму 20 см: кольцо с фольгой или разъемную с пергаментом на дне, без смазывания стенок. Выпекайте при 160 ºC 40-60 минут, проверяя шпажкой. Остудите, заверните в пленку, дайте постоять 12 часов. Разрежьте на три коржа, выровняв верх.

Этот шоколадный бисквит получается влажным благодаря меду, как в Чоко Пай.

"Бисквит на меду с содой дает отличную пышность и не черствеет, главное — не переборщить с температурой, чтобы не осел", — в беседе с Pravda. Ru поделился пекарь Иван Терентьев.

Приготовление мусса

Залейте желатин холодной кипяченой водой по инструкции. Сгущенку комнатной температуры смешайте с ванильным соусом, распустите теплый желатин и влейте. Взбейте охлажденные сливки до полутекучести, вмешайте сгущенную смесь лопаткой или на низкой скорости.

Мусс схватывается быстро, поэтому сразу собирайте торт. Такой крем нежный, как в классических десертах.

Сборка торта

В кольцо с ацетатной пленкой уложите первый корж, половину мусса, второй корж, остальной мусс, третий корж. Накройте пленкой, охладите минимум 5 часов. Это базовый способ для многослойных тортов.

Подготовьте форму и подложку заранее — мусс не ждет.

"Желатин в муссе должен полностью раствориться, иначе останутся комки, а сливки взбивайте ровно до мягких пиков", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила кондитер Ольга Ефимова.

Глазурь и украшение

Поломайте горький и молочный шоколад, залейте горячими сливками, перемешайте до однородности. Остудите до загустения, нанесите на холодный торт спатулы. Для подтеков используйте более жидкую консистенцию — проглянут белые прослойки.

Украсьте сладостями или надписью. Глазурь как в шоколадных десертах.

"Глазурь наносите на полностью охлажденный торт, чтобы она не растеклась слишком сильно и зафиксировала форму", — в беседе с Pravda. Ru подметила повар кафе Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о торте Киндер пингви

Можно ли заменить мед в бисквите

Мед придает влажность, но его можно частично заменить сиропом. Полная замена сахаром сделает корж суше.

Что делать, если мусс не схватился

Увеличьте желатин на 2 г или охладите дольше. Сливки должны быть холодными перед взбиванием.

Форма без кольца подойдет

Да, используйте разъемную, но стенки обтяните пленкой для ровных краев.

Сколько хранится торт

В холодильнике до 3 суток, но лучше есть в первые 2 дня для свежести мусса.

Читайте также

Экспертная проверка: кондитер Ольга Ефимова, пекарь Иван Терентьев, повар столовой или кафе Людмила Кравцova.
Автор Елена Назарова
Елена Назарова — домашний повар с профессиональным образованием, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы десерт рецепт праздник кулинария
Новости Все >
Каменные джунгли избавились от добытчиков: формула современного равенства даёт сбой
Эпоха кредитов закончена: эти новые правила микрозаймов закрывают лазейку для мошенников
Полки пустеют быстрее миражей: супермаркеты Дубая тонут в очередях за водой и консервами
Смартфон превращается в отмычку: три правила, которые не оставят взломщикам шансов
С 1 марта в ЖКХ включают рентген: как новый контроль может ударить по тарифам
Революция в кармане: эта российская разработка не даёт зубам портиться даже после десерта
Демографию сравнили с атомным проектом: реактор рождаемости работает при одном условии
Чужие небеса становятся прозрачными: аналитический прорыв ускоряет поиск воды на других планетах
Спамеры на проводе: где проходит грань между маркетингом и вторжением в частную жизнь
Пособия и пенсии пересчитают по новым формулам: март изменит привычные суммы
Сейчас читают
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Красота и стиль
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Садоводство, цветоводство
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Земля ожила, как старый оркестр: Хабаровский край превращает поля в высокотехнологичный клад:
Хабаровск
Земля ожила, как старый оркестр: Хабаровский край превращает поля в высокотехнологичный клад:
Популярное
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп Ирана по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с США.

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Поршни спеклись в единый монолит: как копеечная привычка экономить топливо уничтожает двигатель
Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Доверие рушится за секунды: почему привычка сгонять кота с колен губит его суставы
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Последние материалы
Классы превращаются в поля битв: Сургут запускает Зарницу 2.0 на трех площадках с тактикой и спортом
Логистика экстренной медицины ускоряется: Свердловская область реновирует педиатрическую службу
Микротравма с аппетитом хищника: как обычный заусенец может открыть ворота для опасной инфекции
Зима крадёт весенний март: Тюмень накроют арктические морозы до минус 23 ночью в первую неделю
Соседи сплетают артерии: Челябинская область и Башкирия создают общую инфраструктуру для бизнеса
УК под рентгеном прозрачности: рейтинг в Салехарде фиксирует скорость ответов на жалобы и работу диспетчеров
Новые автобусы стали экспонатами: Ханты-Мансийск парализован нехваткой метана на морозных остановках
Когда лень печь, а торт хочется: ленивый Наполеон из трёх ингредиентов спасает вечер
Антенки прячутся в никуда: эта кисть для макияжа укрощает пушок на голове без следа склеивания
Снег марта наливается силой: Тобол готовит Курганской области подъем воды до 870 сантиметров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.