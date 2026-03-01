Морозилка больше не склад: из этих ягод получается пирог, который сводит с ума

Открытый пирог с замороженными ягодами — это десерт, который радует вкусом в любое время года. Заморозка позволяет сохранить свежесть урожая, и смесь разных ягод становится идеальной начинкой для нежной основы. Такой пирог сочетает хрустящее тесто, густую ягодную прослойку и воздушную итальянскую меренгу, которая придает ему изысканный вид.

Простота приготовления делает рецепт доступным для любой хозяйки. Тесто на желтках получается пластичным, начинка густеет от крахмала, а меренга стабилизируется сиропом. Готовый пирог идеален к чаю, а опаленная горелкой меренга добавляет аппетитный румянец.

Этот десерт подойдет для семейного ужина или гостей. Калорийность порции — около 386 ккал, с балансом белков, жиров и углеводов. Подробный рецепт поможет повторить все шаги без ошибок.

Ингредиенты для пирога

Для приготовления открытого пирога с замороженными ягодами на 6 порций понадобятся точные пропорции. Все ингредиенты разделены по частям: тесто, начинка и меренга. Сохраняйте граммовки, чтобы десерт получился идеальным.

Для итальянской меренги Количество белки 4 шт. сахар 250 г вода 75 мл лимонная кислота 1 щепотка

Для начинки Количество замороженные ягоды 300 г сахар 50 г кукурузный крахмал 2 ст. л.

Для теста: мука – 200 г, сахар – 50 г, сливочное масло – 50 г, желтки – 5 шт., соль – 1/4 ч. л. Эти пропорции обеспечивают нежную текстуру, как в сахарном пироге.

Замес теста

Подготовьте продукты заранее: сливочное масло размягчите при комнатной температуре, муку просейте в горку. В воронку добавьте желтки, масло, сахар и соль. Перетирайте руками, пока не получится однородное пластичное тесто. Заверните в пакет, охладите 10 минут в морозилке, затем в холодильнике.

Такой подход к тесту делает его эластичным, подходящим для раскатки. Это базовый прием для песочного теста, близкий к рецептам вроде идеального теста для выпечки.

"Охлаждение теста — ключ к хрустящей корочке, без него оно может растрескаться при выпечке", — в беседе с Pravda. Ru рассказал пекарь Иван Терентьев.

Приготовление начинки

В сотейник выложите замороженные ягоды, добавьте сахар и кукурузный крахмал. Перемешайте на среднем огне, доведите до кипения, затем варите до густоты киселя, постоянно помешивая. Остудите перед использованием.

Крахмал связывает сок ягод, предотвращая растекание. Смесь разных ягод дает яркий вкус, как в сезонных десертах.

Основа пирога в духовке

Разогрейте духовку до 180 °C. Раскатайте тесто толщиной 3 мм, уложите в форму 22–24 см. Накройте пергаментом, добавьте груз (шарики или фасоль), выпекайте 10 минут. Снимите груз, распределите начинку, допеките 30–35 минут. Остудите.

Предварительная выпечка с грузом сохраняет форму основы. Это стандарт для открытых пирогов, похожий на технику в шоколадных десертах.

Питательная ценность на порцию Значение Калории 385.86 ккал Б/Ж/У 5.93 г / 8.95 г / 69.12 г

Итальянская меренга

Взбейте белки в пену. Сварите сироп из воды и 250 г сахара до кипения, затем 3–4 минуты без помешивания до 118 °C. Влейте в белки тонкой струйкой при взбивании. Добавьте щепотку лимонной кислоты для стабильности.

"Итальянская меренга устойчива к высоким температурам, идеальна для декора выпечки", — в разговоре с Pravda. Ru поделилась кондитер Ольга Ефимова.

Получится глянцевая пышная масса. Такой метод обеспечивает долговечность без осадка.

Финальный штрих

Отсадите меренгу кондитерским мешком пиками на остывший пирог. Опалите газовой горелкой для румянца. Толщину слоя регулируйте по вкусу.

Пирог можно готовить из слоеного теста, предварительно подпечь. Используйте свежие яйца для меренги. Рецепт похож на пышные десерты.

"Замороженные ягоды сохраняют вкус, если правильно подготовить начинку с крахмалом", — объяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы об открытом пироге с замороженными ягодами

Можно ли использовать покупное тесто

Да, подойдет слоеное, но обязательно подпеките основу с грузом перед начинкой.

Зачем лимонная кислота в меренге

Она стабилизирует пену, делая меренгу пышной и блестящей.

Как хранить готовый пирог

В холодильнике до 2 дней, под пленкой, чтобы меренга не подсохла.

