Солянка с курицей — это суп, где каждый глоток раскрывает симфонию вкусов, рожденную из древних традиций русской кухни. Здесь мясной бульон обретает легкость благодаря курице, а соленые огурцы и рассол добавляют ту самую остроту, которая будит рецепторы. Наука вкуса объясняет: кислота огурцов активирует слюноотделение, усиливая восприятие умами от копченостей и жиров, делая блюдо по-настоящему наваристым без тяжести.
В отличие от мясной версии, куриный вариант сохраняет насыщенность, но снижает калорийность — идеально для повседневного меню. Добавление черешков сельдерея усиливает аромат эфирными маслами, которые высвобождаются при варке, создавая глубину, сравнимую с оркестром специй.
Этот рецепт на 8 порций готовится за 2 часа, с калорийностью 1307,83 ккал на порцию и балансом Б/Ж/У 43,33 г / 120,85 г / 7,01 г.
Густая, аппетитная солянка подается с лимоном, оливками, сметаной и зеленью — классика, где кислота лимона балансирует жирность, а свежая петрушка добавляет свежести. Эксперимент с сельдереем делает вкус ярче, подтверждая, как растительные волокна влияют на экстракцию ароматов в бульоне.
Рецепт гибкий: используйте остатки мяса, но для навара берите говяжью грудинку на косточках. Куриные бедрышки добавляют нежности, а овощи — основу аромата. Полный список сохраняет баланс жирности и свежести.
|Для бульона
|Количество
|говяжья грудинка на косточках
|1,5 кг
|луковица
|1 шт.
|морковь
|1 шт.
|черешки сельдерея
|4 шт.
|филе куриных бедрышек
|600 г
|Для супа
|бекон
|100 г
|сосиски
|6 шт.
|луковица
|1 шт.
|соленые огурцы
|4 шт.
|огуречный рассол
|100 мл
|топленое масло
|20 г
|томатная паста
|20 г
|соль
|по вкусу
|черный молотый перец
|по вкусу
|Для подачи
|лимон
|1 шт.
|петрушка
|4 веточки
|оливки
|80 г
|сметана
|50 г
Эти пропорции обеспечивают густоту: мясо дает коллаген для текстуры, а рассол — кислинку, которая маринует ингредиенты на молекулярном уровне.
Выложите говяжью грудинку в кастрюлю, залейте 2,5 л воды, доведите до кипения, посолите и снимите пену. Добавьте крупно нарезанные луковицу, морковь и черешки сельдерея. Варите на минимальном огне 1,5 часа — это время позволяет коллагену перейти в желатин, создавая шелковистость бульона.
Добавьте филе куриных бедрышек, варите еще 15 минут. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться 15 минут. Процедите бульон, снимите мясо с костей, нарежьте кусочками. Сосиски — кружочками 1 см. Куриное филе здесь сохраняет сочность благодаря медленной варке.
"Бульон на костях — основа любого хорошего супа, он извлекает максимум вкуса из соединительных тканей", — в беседе с Pravda. Ru рассказал повар столовой или кафе Людмила Кравцова.
Такой подход делает основу насыщенной, но легкой — физика диффузии переносит ароматы равномерно.
Измельчите оставшийся лук, нарежьте бекон кубиками. Разогрейте сковороду с толстым дном, вытопите жир из бекона, добавьте лук и обжарьте 10 минут. Это карамелизует сахара в луке, усиливая сладость для баланса с кислинкой.
Добавьте вареную грудинку и курицу, обжарьте 5 минут. Поджарка здесь — ключ к глубине, где высокая температура запускает реакцию Майяра для корочки вкуса. Влейте в кипящий бульон, варите 10 минут на минимуме.
Мелко нарежьте соленые огурцы. На другой сковороде растопите 20 г топленого масла, прогрейте сосиски на сильном огне. Добавьте огурцы, 100 мл рассола и 20 г томатной пасты. Доведите до кипения, вмешайте в солянку. Посолите, поперчите, томите под крышкой 5 минут.
Соленые огурцы и рассол придают пикантность, усиливая умами — биохимия соли растворяет белки, высвобождая глутамат. Маринад огурцов добавляет хруст.
"Огурцы и рассол — сердце солянки, они балансируют жирность мяса", — поделился специалист по региональной кухне России Мария Костина.
Подавайте горячей с ломтиком лимона, 80 г оливок, 50 г сметаны и рубленой петрушкой (4 веточки). Лимон снижает вязкость, освежая после жирного бульона.
Совет: варите на любом мясном бульоне — курице, индейке, говядине или свинине, но избегайте баранины из-за привкуса. Маринованные огурцы вместо соленых добавят пикантности — хватит 1-2 штук. Курица делает суп легче для дома.
"Для домашнего стола куриный вариант идеален — наваристый, но без излишеств", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.
Да, используйте курицу, индейку или свинину, но не баранину — она даст горечь.
Он усиливает аромат эфирами, делая бульон ярче без лишних калорий.
Конечно, 1-2 штуки добавят пикантности рассолу.
В холодильнике до 3 дней, вкус только усиливается.
