Солянка с курицей — это суп, где каждый глоток раскрывает симфонию вкусов, рожденную из древних традиций русской кухни. Здесь мясной бульон обретает легкость благодаря курице, а соленые огурцы и рассол добавляют ту самую остроту, которая будит рецепторы. Наука вкуса объясняет: кислота огурцов активирует слюноотделение, усиливая восприятие умами от копченостей и жиров, делая блюдо по-настоящему наваристым без тяжести.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Куриная солянка

В отличие от мясной версии, куриный вариант сохраняет насыщенность, но снижает калорийность — идеально для повседневного меню. Добавление черешков сельдерея усиливает аромат эфирными маслами, которые высвобождаются при варке, создавая глубину, сравнимую с оркестром специй.

Этот рецепт на 8 порций готовится за 2 часа, с калорийностью 1307,83 ккал на порцию и балансом Б/Ж/У 43,33 г / 120,85 г / 7,01 г.

Густая, аппетитная солянка подается с лимоном, оливками, сметаной и зеленью — классика, где кислота лимона балансирует жирность, а свежая петрушка добавляет свежести. Эксперимент с сельдереем делает вкус ярче, подтверждая, как растительные волокна влияют на экстракцию ароматов в бульоне.

Ингредиенты для солянки с курицей

Рецепт гибкий: используйте остатки мяса, но для навара берите говяжью грудинку на косточках. Куриные бедрышки добавляют нежности, а овощи — основу аромата. Полный список сохраняет баланс жирности и свежести.

Для бульона Количество говяжья грудинка на косточках 1,5 кг луковица 1 шт. морковь 1 шт. черешки сельдерея 4 шт. филе куриных бедрышек 600 г Для супа бекон 100 г сосиски 6 шт. луковица 1 шт. соленые огурцы 4 шт. огуречный рассол 100 мл топленое масло 20 г томатная паста 20 г соль по вкусу черный молотый перец по вкусу Для подачи лимон 1 шт. петрушка 4 веточки оливки 80 г сметана 50 г

Эти пропорции обеспечивают густоту: мясо дает коллаген для текстуры, а рассол — кислинку, которая маринует ингредиенты на молекулярном уровне.

Приготовление бульона

Выложите говяжью грудинку в кастрюлю, залейте 2,5 л воды, доведите до кипения, посолите и снимите пену. Добавьте крупно нарезанные луковицу, морковь и черешки сельдерея. Варите на минимальном огне 1,5 часа — это время позволяет коллагену перейти в желатин, создавая шелковистость бульона.

Добавьте филе куриных бедрышек, варите еще 15 минут. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться 15 минут. Процедите бульон, снимите мясо с костей, нарежьте кусочками. Сосиски — кружочками 1 см. Куриное филе здесь сохраняет сочность благодаря медленной варке.

"Бульон на костях — основа любого хорошего супа, он извлекает максимум вкуса из соединительных тканей", — в беседе с Pravda. Ru рассказал повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Такой подход делает основу насыщенной, но легкой — физика диффузии переносит ароматы равномерно.

Подготовка зажарки

Измельчите оставшийся лук, нарежьте бекон кубиками. Разогрейте сковороду с толстым дном, вытопите жир из бекона, добавьте лук и обжарьте 10 минут. Это карамелизует сахара в луке, усиливая сладость для баланса с кислинкой.

Добавьте вареную грудинку и курицу, обжарьте 5 минут. Поджарка здесь — ключ к глубине, где высокая температура запускает реакцию Майяра для корочки вкуса. Влейте в кипящий бульон, варите 10 минут на минимуме.

Сборка и финальный этап

Мелко нарежьте соленые огурцы. На другой сковороде растопите 20 г топленого масла, прогрейте сосиски на сильном огне. Добавьте огурцы, 100 мл рассола и 20 г томатной пасты. Доведите до кипения, вмешайте в солянку. Посолите, поперчите, томите под крышкой 5 минут.

Соленые огурцы и рассол придают пикантность, усиливая умами — биохимия соли растворяет белки, высвобождая глутамат. Маринад огурцов добавляет хруст.

"Огурцы и рассол — сердце солянки, они балансируют жирность мяса", — поделился специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Подача и полезные советы

Подавайте горячей с ломтиком лимона, 80 г оливок, 50 г сметаны и рубленой петрушкой (4 веточки). Лимон снижает вязкость, освежая после жирного бульона.

Совет: варите на любом мясном бульоне — курице, индейке, говядине или свинине, но избегайте баранины из-за привкуса. Маринованные огурцы вместо соленых добавят пикантности — хватит 1-2 штук. Курица делает суп легче для дома.

"Для домашнего стола куриный вариант идеален — наваристый, но без излишеств", — в разговоре с Pravda. Ru объяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о солянке с курицей

Можно ли заменить говяжью грудинку другим мясом?

Да, используйте курицу, индейку или свинину, но не баранину — она даст горечь.

Зачем добавлять сельдерей?

Он усиливает аромат эфирами, делая бульон ярче без лишних калорий.

Можно ли маринованные огурцы?

Конечно, 1-2 штуки добавят пикантности рассолу.

Сколько солянка хранится?

В холодильнике до 3 дней, вкус только усиливается.

